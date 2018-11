KJÆRESTER: Håvard Lorentzen og Hege Bøkko. Foto: NTB SCANPIX / VG

Lorentzen om skøytekjæresten: – Ikke på trening for å kose

HAMAR (VG) Foran verdenscupåpningen fredag mener OL-gullvinner og verdensmester Håvard Lorentzen (26) at kjæresteforholdet mellom ham og Norges beste kvinnelige sprinter Hege Bøkko (27) er uproblematisk for dem og resten av skøytelandslaget.

Verdenscupen på skøyter sesongstarter med 500 meter i japanske Obihiro fredag morgen norsk tid. Håvard Lorentzen , som satte personlig rekord med 34,41 da han vant OL-gull i februar, risikerer en smell i åpningen. Han møter Pavel Kulizjnikov i niende par.

Verdensrekordholderen (33,98) fikk på grunn av sitt dopingrulleblad ikke lov til å starte i Pyeongchang i februar. Russeren har gått på 34,64 på hjemmebane i Kolomna i forsesongen, mens Håvard Lorentzen kan vise til 35,03 fra Vikingskipet nylig.

Hege Bøkko (pers 37,43) går mot Sør-Koreas Hyun-Yung Kim (37,66) i tredje par. Superparet er eneste norske i A-gruppen på 500 meter.

– På trening er jeg på trening. Jeg er ikke der for å kose. Den tankegangen er hennes også, svarer Håvard Lorentzen på spørsmål om deres tette forhold kan medføre gnisninger for Norges tett sammensveisede skøytelandslag.

Allroundløperne med blant andre Sverre Lunde Pedersen, Hege Bøkkos storebror Håvard Bøkko (1500 meter lørdag i Obihiro) og hennes tidligere samboer Simen Spieler Nilsen (25) reiser, trener og bor gjerne samme sted som sprinterne – med Håvard Lorentzen og Hege Bøkko – fra sesongen starter i mai til avslutningen i mars.

Kjæresteforholdet mellom Håvard Lorentzen og Hege Bøkko ble kjent i september, seks måneder etter at han vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter – og Hege Bøkko endte på en skuffende 14. plass på favorittdistansen 1000 meter.

Hun har ikke orket å se den i reprise.

Generalsekretær Halvor Lauvstad sier til VG at «det ikke har vært behov» for å ta opp forholdet mellom Norges beste skøytesprintere med tanke på at det skulle tenkes å medføre problemer.

– Det har vært kjærester i laget før, og det har gått bra. Vi har ikke hatt noen formell diskusjon angående «kjæresterier på landslaget». Vi har ikke hatt behov for det, hittil, sier han til VG.

Håvard Lorentzen bekrefter at det ikke har vært snakk om «retningslinjer».

– Fordi det ikke er sett på som noe problem, sier han.

Hege Bøkko sier til VG at hun ikke ønsker å snakke om hennes og Håvard Lorentzen forhold som kjærester. De er blitt enige om å svare på spørsmål som angår hverandres sportslige prestasjoner. Det er det.

For kort tid tilbake ble de som par intervjuet i TV 2-programmet «Senkveld med Helene og Stian». Da åpnet de opp (litt) med hensyn til privatlivet og fortalte at kortspill kunne utløse konkurranseinstinktet de vanligvis får utløp for på isen.

PS! Verdenscup nummer to denne sesongen går på utendørsbanen i Tomakomai 23. til 25. november.