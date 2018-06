MANNEN BAK: Grigorij Rodtsjenkov ledet Moskvas dopinglaboratorium. Det viste seg at han også ledet Russlands angivelig systematiske dopingjuks. Foto: Netflix

Ny doping-lov: 10 år i fengsel og millionbøter

Publisert: 16.06.18 11:11

SPORT 2018-06-16T09:11:52Z

Bøter på inntil åtte millioner kroner og fengselsstraff i 10 år. Det kan bli konsekvensen av brudd på dopingreglene hvis et nytt lovforslag oppkalt etter den russiske dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov blir vedtatt i USA.

– Det er både gledelig og med ydmykhet jeg ser at «Rodtsjenkov antidoping-loven» blir lagt frem i Representantenes hus i dag, sier Grigorij Rodtsjenkov (59) i en kommentar ifølge Inside The Games torsdag.

Brudd på dopingreglementet vil ifølge det nye lovforslaget kunne medføre saftige bøter - åtte millioner kroner - og lang fengselsstraff: Opp til 10 år.

Grigorij Rodtsjenkov ledet dopinglaboratoriet i Moskva og utførte i praksis det som den såkalte McLaren-rapporten avslørte som dopingjuks i regi av russiske myndigheter. Han har i lengre tid levd under vitnebeskyttelse i USA.

Grigorij Rodtsjenkov er også hovedpersonen i den Oscar-vinnende dokumentarfilmen «Icarus» . Den handler om hvordan russiske idrettsutøvere brukte doping blant annet i forbindelse med Sotsji-OL. Hans vitnemål førte til at Russland ble nektet deltagelse i Pyeongchang-OL i februar.

– Selv om doping fortsatt gjennomsyrer internasjonal idrett, er det en oppmuntring at den amerikanske kongressen har valgt å beskytte rene utøvere og en rettferdig idrett, sier Grigorij Rodtsjenkov.

Det nye lovforslaget må ha tilslutning fra resten av kongressen for å kunne tre i kraft etter at ble fremlagt av to republikanske politikere, Sheila Jackson Lee Michael Burgess. De er medlemmer av Helsingforskomiteen.

Hensikten med loven er å kunne gi rene utøvere og organisasjoner muligheten til å saksøke utøvere - samt organisasjoner og støtteapparat - sivilrettslig.

Det nye lovforslaget, kalt The Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA), er også omtalt av BBC . Det skal gjelde i forbindelse med alle internasjonale konkurranser der amerikanske utøvere og grupper deltar. Den skal også beskytte varslere mot gjengjeldelse og sanksjoner.

Grigorij Rodtsjenkovs advokat Jim Walden sier til Inside The Games at The Rodchenkov Anti-Doping Act (RADA) vil medføre en grunnleggende forståelse for at juksemakere, og de som støtter dem, risikerer fengselsstraff, og at det vil et meningsfylt innvirkning på hvordan «vi» behandler hverandre på og utenfor konkurransearenaen.