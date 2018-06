På den internasjonale konferansen «Clean sport – fair outcome?» var Wada-presidentkandidat Linda Hofstad Helleland og Richard McLaren skjønt enige om behovet for endring. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Dopingkampens eneste svar: Revolusjon

kommentar

Publisert: 25.06.18 20:22 Oppdatert: 25.06.18 20:46

SPORT 2018-06-25T18:22:33Z

GRAND HOTEL (VG) Det nytter ikke å klatte lenger, mens internasjonale idrettsledere klamrer seg til kontrollen. Skal antidopingarbeidet komme noen vei, trengs dype strukturelle endringer.

Det er noe snodig over å forlate en konferanse om dopingproblematikk med et ørlite smil om munnen.

Det som skjedde her på Grand Hotel, da store deler av dopingjaktens førsteellever hadde funnet turen til Oslo, var jo som ventet en sammenhengende problematisering av hvor ille det egentlig står til.

Men midt i frustrasjonen over deler av den selvtitulerte «idrettsfamilien» og dens inngrodde gammeldagshet , er det fint å merke at det finnes gode krefter.

Aller viktigst blant disse er dem som fronter et stadig økende krav fra de aktive, som Andréanne Morin, Claudia Bokel og Birgit Skarstein , og deres utrettelige kamp for rettferdige forutsetninger.

Det er umulig å bli annet enn inspirert over standhaftigheten i kampen for å få utøvernes rettigheter bedre rotfestet i WADA-reglene, eller av Skarsteins flammende appell om å «pushe ledere» og «kreve svar».

Her er det bare å håpe at flere tenker slik fremover, og færre i retning av Johannes Thingnes Bø (ekstren lenke) og andre norske vinteridrettsutøveres håpløse utsagn om at de driver med sport og ikke har satt seg noe inn i «politikk og sånt».

Når jukserne lykkes, er jo taperne først og fremst alle som blir snytt fordi andre tar snarveier.

I Oslo var også «antidopingsheriffen» Travis Tygart . Han satte skapet presist på plass, og viste hvorfor det bare ikke fungerer at reven skal passe på hønsehuset. Eller som han sa det: «You can’t both promote and police», med referanse til blant annet IOC (Det internasjonale olympiske komité).

Idrettsorganisasjonene jobber for blest, pr, tv-inntekter og positive opplevelser, og da er det ikke greit at de samtidig skal beholde så stor kontroll over det lite lystbetonte antidopingarbeidet.

Hans løsning, som er den prinsipielt riktige, er å gjøre noe med strukturen i antidopingorganene.

Her sitter idretten og myndighetssiden med 50/50 i WADA, mens nyvinningen ITA ble rettslig tvunget til å skifte navn fra «Independent Testing Authority» til «International Testing Agency», fordi det i realiteten er så som så med uavhengigheten.

En annen innleder, Richard McLaren, gikk nådeløst til verks mot det russiske sviket, idrettsledere som blir sittende i evigheter, manglende vilje til oppvask og for liten sammenheng mellom ansvar og konsekvenser.

I dette landskapet, der sterke konservative krefter innad i idretten kjemper hardt med nebb og klør for det etablerte, skal Linda Hofstad Helleland prøve å bli valgt til ny president i WADA. Hun har måttet utsette planen om en full revisjon av hva som skjedde med Russland-spørsmålet, og må stålsette seg for en hard kamp.

Den må vi bare håpe at Helleland vinner. Tillitskrisen er nemlig så dyp, og feilene med dagens system så mange, at det ikke nytter å foreta noen små justeringer og håpe at alt går seg til.

I bunn og grunn handler det om å kunne stole på at det konkurreres på like vilkår, og at systemene for å ta dem som søker å jukse er så gode som mulig.

Den tilliten er det ikke mulig å ha i dag. Noe diskusjonene på Grand Hotel demonstrerte til fulle.

Uavhengighet må bety uavhengighet i virkeligheten, og ikke bare i festtaler.