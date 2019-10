FINALEMOTSTANDERE: Magnus Carlsen og Wesley So (bak) under semifinalene tirsdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Finalemotstanderen: – Magnus er enorm favoritt

BÆRUM (VG) Wesley So (26) er mest opptatt av å snakke pent om Norge og Magnus Carlsen (28) – og snakke ned seg selv foran finalen i VM i Fischer-sjakk på Høvikodden.

Den beskjedne amerikaneren – med filippinsk bakgrunn og gjerne hånd i hånd med sin adoptivmor Lotis Key – mener det er veldig uventet at det er han som skal møte Norges sjakk-konge i finalen. Magnus Carlsen er ikke så overrasket:

– So er den som har overbevist mest her så langt, sier han til VG.

– Han er tydeligvis vant til å spille Fischer-sjakk, vant til å tenke utenfor boksen, fastslår Carlsen.

– Magnus er enorm favoritt, men ettersom Fischer-sjakk er så nytt, kan jeg kanskje klare å gjøre god motstand, sier Wesley So når vi snakker med ham på Henie Onstad Kunstsenter.

– Det var uventet for meg at jeg i det hele tatt skulle komme meg gjennom hele kvartfinalen og kvalifisere meg for semifinalen her i Norge. Det passet jo bra, for Norge er mitt yndlingsland. Jeg bor veldig bra, og vi blir veldig godt behandlet her, fortsetter han.

Wesley So tapte først klart for landsmannen Hikaru Nakamura i kvartfinalen, men i «oppsamlingsheatet» vant han over Peter Svidler og møtte russeren Vladimir Fedoseev i den avgjørende matchen. Der vant So med 7–5.

På Høvikodden knuste han Jan Nepomnjasjtsjij 13–5 etter mye drama – der russeren blant annet protesterte mot en tidsstraff – og fikk gjennomslag for at partiet skulle spilles på nytt.

– Men det var ingen tvil om at han rørte tårnet først. Dommeren så det. Jeg hadde ikke trengt å spille om igjen, men jeg ville være sportslig. Hvorfor ikke, sier So til VG.

– Det har vært en kaotisk dag ...

Fischer-sjakk I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som følges: * Kongen skal stå mellom tårnene. * Løperne skal stå på felter av ulik farge. * De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

Magnus Carlsen vant 12,5–7,5 over Fabiano Caruana, som egentlig var sjanseløs etter som han lå lunder 7,5–4,5 etter de to dagene med lengre betenkningstid. Carlsen vant fire partier – tre av dem med svarte brikker.

– Hvorfor går det så bra med svarte brikker?

– Jeg vet ikke! Jeg har blitt stående godt fra åpningene. Men hvorfor jeg har blitt stående godt fra åpningene, vet jeg ikke.

– Blir du mer vant med Fischer-sjakk jo flere partier du spiller?

– Det er vanskelig å si. Jeg synes utgangsstillingen i det siste partiet vi spilte, var fryktelig vanskelig – med kongen i midten. Det ble veldig rotete. Noen andre utgangsstillinger har vært enklere. Det hjelper når jeg får spilt noen dager, sier Carlsen, som skal bruke fridagen onsdag til å slappe av.

– Jeg er veldig glad for å være i finalen. Magnus er selvfølgelig en veldig tøff motstander. Forhåpentligvis klarer jeg å gjøre det til en underholdende finale. Jeg skal bruke fridagen (onsdag) til å slappe av og kanskje forberede meg litt, sier Wesley So.

