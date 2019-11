VANT I 2017: Silje Norendal vant Big Air siste gang X Games ble arrangert i Hafjell - for snart tre år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

X Games satser for femte gang – tilbake til Hafjell

Med 15 millioner i statsstøtte og en TV-avtale med NRK i siste liten, ble det fredag besluttet at X Games vil bli arrangert for femte gang i Norge.

Nå nettopp







Det bekrefter Henning Andersen i Sahr.

Hans norske selskap organiserer og arrangerer det amerikansk eide actionsportevenementet i Norge. Det er tidligere blitt avviklet i Tøyenparken, Hafjell og to ganger ved og i Telenor Arena – siste gang foran cirka 6000 tilskuere 31. august i år.

Da meddelte Henning Andersen umiddelbart at det etter alt å dømme var det siste X Games på norsk jord. Årsaken var da manglende statsstøtte for 2020. Den kom imidlertid noe senere, pålydende 15 millioner kroner, i statsbudsjettet som ble fremlagt 7. oktober.

Selv om det var 14 dager etter deadline 1. november, sett med Henning Andersens øyne, vedtok selskapets styre fredag å gå for sitt femte X Games i Hafjell 7. til 8. mars neste år.

Sahr inngikk ifølge Henning Andersen en rettighetsavtale med NRK omtrent samtidig med at styrevedtaket om å fortsette i dag ble fattet.

– Det var det store biten som manglet, og derfor tør vi nå å gå ut med at vi kan og vil arrangere X Games igjen, sier Henning Andersen.

Budsjettet og statsstøtten for evenement nummer fem om drøyt tre måneder er lavere enn tidligere. Budsjettet er på 24 millioner for Big Air lørdag og slopestyle søndag, inkludert nyvinningen Knuckle Huck. X Games Norge har tidligere mottatt statsstøtte på 18 millioner. Nå er det redusert med tre millioner.

I Telenor Arena for to og en halv måned siden hadde Andersen & co. budsjettert ned 8000 betalende tilskuere. Det kom 5000, som betalte (pluss 1000 som ikke gjorde det). Sahr- og X Games-sjefen i Norge hevder imidlertid at de ikke vil brekke nakken - økonomisk - av den grunn.

Det økonomiske resultatet foreligger foreløpig ikke.

– Vi har 3,3 millioner i banken fra tidligere arrangementer, som er vår egenkapital. Den har vi ikke rørt, sier Henning Andersen.

Per i dag har X Games 2020 en underdekning på 1,8 millioner, ifølge Henning Andersen. Det er på den annen side som det pleier å være, tilføyer han.

Sist gang «X Games Norway» ble arrangert i Hafjell, i 2017, kom det 17 500 tilskuere. Norge ble suverent beste nasjon med tre av åtte gullmedaljer, to sølv- og en bronsemedalje.

Publisert: 15.11.19 kl. 23:34







Mer om