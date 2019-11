LURING: Trener Sigbjørn Kolnes varsler for Rafolo i eliteløpet for varmblodshester. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Jeg tror han kan lede hele veien, om han er like sprek som i trening

Her finner du kuskekommentarer på alle V75-hestene på Jarlsberg lørdag.

Anders Olsbu

Dagens banker

Ulsrud Tea (V75-3) fortjener virkelig en seier etter mange trippelplasser på rad.

Dagens luring

Rafolo (V75-4) er klart bedre enn vist i sine to siste starter, etter å ha vært borte lenge. Kan lede hele veien.

Her er Olsbus V75-tips til Sørlandet:

OLAV MIKKELBORG: – Står interessant til på strek. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2600 m (volte) – Start kl. 15.00

1 Gaius B.R./Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Var god som toer sist og har formen inne. Står interessant til på strek og er sikret en fin reise. Jeg synes han skal vurderes som en gardering, selv om det er flere bra på tilleggene.

2 Ultimate Love/Magnus T. Gundersen

Trond Hansen: - Har vært mye uheldig etter seiersløpet på Klosterskogen i juni. Det har vært trange situasjoner og påkjørsel med påfølgende galopper. Måtte derfor ut i prøveløp, der hun fungerte fint. Har også vært bra i noen rutineløp. Det er uansett en fin reise uten galopp til premie det handler om.

2620 m

3 Rio Division/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har gått gode løp hver gang i det siste. Var uheldig nest sist. Ellers har han virket stabil. Distansen er en fordel, men sporet er en ulempe. Han blir overflydd fra start. Men skulle det løse seg duger han i dette selskapet. Verdt en gardering.

4 Larry S.E./Geir Nordbotten

Geir Nordbotten: - Viste fremgang sist. Derfor tar vi ham ut i V75 på hjemmebane. Uansett smyg i håp om premie som gjelder.

5 Carmen Division/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Holder fin form og takler distansen med riktig reise. Mulig trippel med klaff.

6 Makalo/Morten A. Pedersen

Morten A. Pedersen: - Gjorde et bra inntrykk til seier første gang ut for meg. Virker travsikker og fornuftig, men er en stor hest med stor aksjon. Jeg frykter derfor sporet litt. Løser det seg til vår fordel tror jeg han er med der fremme. Kan være verdt en gardering.

7 Knight Rider/Tom Erik Solberg

Sigbjørn Kolnes: - Har gått to fine løp på rad og er i form. Motstanden er helt grei, men første gang ut på volte her til lands og lang distanse er to usikkerhetsmoment. Går alt glatt fra start til en fin reise, er han med dem til slutt. En outsider.

8 Always A Star/Frode Hamre

Frode Hamre: - Sto på godkjent sist. Han skal være vrien på volte, er jeg fortalt. Han kan være med i kamp om siste trippelplass i et greit løp, men jeg tviler på seier.

9 Siberian Justice/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Gikk det for fort for sist, da jeg satset maks fra start. Nå blir det vanlig vogn. Han har en spennende oppgave. Jeg ser ikke bort i fra at han er med i tetkampen tidlig. En stor outsider

10 S.J.'s All In All/Svein Ove Wassberg

Simen B. Jessen: - Har det ikke vært det rette skubbet i de gangene jeg har kjørt henne i det siste. Viste fremgang sist, men støter på noen gode. Premie er bra.

11 Rock'n Rolling/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Ble sjenert sist. Varmet fint, så formen er på plass. Men fra et vanskelig spor mot gode hester, blir det tøft å være med helt fremme.

2640 m

12 St. Raphael Decoy/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Var god til seier da jeg kjørte ham nest sist. Var også god til seier første gang ut etter pause sist. Er en sterk type som liker distansen. Skal Orlando Classic garderes, skal han strekes.

13 Orlando Classic/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Var tilbake i slag igjen sist til en sikker seier fra tet. Har helt andre forutsetninger nå med 40 meter tillegg. Motstanden er ikke verre enn at han kan vinne igjen, men da må det må ikke bli noen skjær i sjøen. En tidlig strek.

14 Fox Dragon/Per Oleg Midtfjeld

Ole Chr. Kjenner: - Gikk et bra løp som treer for meg sist. Satt i tredje innvendig da. Det gikk fort siste 500. Ville vært toer om det hadde løst seg bedre. Distansen går bra, men det skal klaffe mye fra 40 meter tillegg. Kan være en trippelsjanse med maks flyt.

15 Obrigado Brazz/Herman R. Tvedt

Herman R. Tvedt: - Kommer ut etter lang pause. Eieren er fornøyd med ham i trening, men fra slike forutsetninger skal han få et snilt løp første gang ut. Premiesjanse.

JAN ROAR MJØLNERØD: – Var syk på Bergsåker sist og unnskyldt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

2100 m (volte) – Start kl. 15.22

1 Hauan Mina/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Tok en overlegen seier fra tet sist. Motstanden er skjerpet nå, og det at vi må reise ut fra Bjerke kan være et minus. Men hun virker stabil i trening og er god for 1.26. Jeg blir ikke overrasket om hun vinner igjen, men det er noen usikkerhetsmomenter.

2 Lykkje Cornelius/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har et bra toppnivå, men svinger en del både i trening og løp. Jeg synes han står litt spennende til. Ikke ueffen med klaff, men han er vanskelig å spå. En liten outsider.

2120 m

3 Solmyr Arvid/Vidar Hop

Vidar Hop: - Har vært veldig god i det siste. Møter tøffere konkurrenter nå, men form slår ofte klasse. Og flere av de andre har hatt en lang sesong med svensk og norsk Derby. Jeg tror vi kan overraske. Verdt en gardering.

4 Alfa Betty/Erik Solberg

Gunnar Austevoll: - Gikk et veldig bra løp som toer for meg i Bergen sist. Tapte mye på galopp, men kom skikkelig sterkt tilbake. Feilfritt er hun trippelaktuell igjen. Jeg tror det blir vanskelig å gjøre noe med Våler Nikolai.

5 Reime Kongen/Dag-Sveinung Dalen

Trond Anderssen: - Var god som treer sist og er ikke så usikker som raden tyder på. Har et bra toppnivå og er ikke dårligere enn de andre. Bør strekes på tre-fire hester.

6 Vill Jerven/Bjørn Garberg

Bjørn Garberg: - Er i toppform, men møter helt annen motstand enn det han gjør på Leangen. Hardt å slå de beste, men er ikke ueffen i kampen om siste trippel med maks flyt på veien.

2140 m

7 Ard/Tom Erik Solberg

Lars O. Romtveit: - Var bra til seier sist og trener i og for seg bra. Har likevel et inntrykk av at han begynner å bli sliten. Jeg tviler derfor på seier fra et slikt utgangspunkt, i et løp med mange bra hester. Det kan være en trippelsjanse om det klaffer litt på veien.

8 Møller Tor/Jan Roar Mjølnerød

Jan Roar Mjølnerød: - Var syk på Bergsåker sist og unnskyldt. Virker pigg og frisk igjen nå og er en bra hest på sitt beste. Posisjonene avgjør mye i slike løp. Kommer vi fint til underveis er han trippelaktuell og verdt en gardering.

9 Våler Nikolai/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Ble sliten etter Derby i Sverige og Norge. Har fått en pause nå og har sett fin ut i intervalløkter hjemme. På kapasitet rekker han her.

FRODE HAMRE: – Kan vinne om det løser seg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–3

2100 m (auto) – Start kl. 15.44

1 Troll Solen/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Blir overflydd. Hadde nok vært tredje uten galopp sist. 2100 meter er bedre for ham. Amerikanervogn og skoløs. Han kan vinne om det løser seg.

2 Moe Svarten/Jan Martin Bjerring

Jan Martin Bjerring: - Har fått ett løp i kroppen etter veldig lang pause. Fungerte fint da tross litt utstyrstrøbbel og kan ventes forbedret. Det er uansett for tidlig i denne klassen. Smyg til premie er planen.

3 Lex Lodney/Dag-Sveinung Dalen

Gjermund Gravdal: - Har gått to veldig gode løp på rad nå og er på vei opp i form. Møter de beste, men er flink til å henge. Kan være på trippelen med de rette ryggene og luke til slutt.

4 Galileo/Geir Flåten

Geir Flåten: - Går fine løp hele tiden og er i form. Men det er noen veldig bra med som vi normalt ikke slår. Kan være på trippelen med maks klaff.

5 Ulsrud Tea/Svein Ove Wassberg

Ove Kenneth Karlsen: - Holder samme fine formen som hun har gjort lenge nå. Gjorde som planlagt og kjøre for fullt hele veien sist. Var veldig tapper i nederlaget for en veldig god konkurrent. Jeg tror hun tar teten om kusken vil. Kan bli stri om det gasses fra start, men vi får se hva vi gjør. Regnes med vinnersjanse, men er ingen banker. Det er to-tre andre som er veldig bra.

6 Kleppe Slauren/Kjetil Djøseland

Kjetil Djøseland: - Holder fin form, men møter noen han normalt ikke slår. Posisjonsklaff er det samme som en liten trippelsjanse.

7 Tord Viking/Eirik Høitomt

Kjetil Helgestad: - Er en hedershest i fin form. Men han møter overmakten her. Kan han smyge med til en premie, er det bra.

8 Ingbest/Frode Hamre

Frode Hamre: - Blir bedre og bedre, men tapte sportrekningen dessverre. God trippelsjanse, men skal han vinne, må nok de to beste ha en litt dårlig dag.

TROND ANDERSSEN: – Virker mye piggere i trening. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–4

2100 m (auto) – Start kl. 16.06

1 Pebbe Simoni/Herman R. Tvedt

Harmen R. Tvedt: - Ble sittende for lenge bak en trøtt konkurrent sist. Han spurtet bra da lukene kom og er i form. Vet ikke om vi greier teten, men vi skal prøve. Er av dem som kan vinne med klaff. Strekes.

2 Rafolo/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Har fått to løp i kroppen etter veldig lang pause og trener bedre og bedre. Står perfekt til. Spør ingen om tet herfra. Jeg tror han kan lede hele veien om han er like sprek som i trening. Stallens beste sjanse for dagen. Strekes.

3 Patent Leather/Frode Hamre

Frode Hamre: - Var godkjent sist og trener bra. Får dette løpet før Axel Jensen, men tenker ikke på det lørdag. Jeg vil prøve å holde Hickothepooh ute fra start. Der ligger sjansen vår. Skoløs fremme og amerikanervogn.

4 Da Vinci B.R./Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Har ikke vært i sin beste form i det siste. Vi får smyge med og håpe på en premie.

5 Rapido Va Bene/Tom Erik Solberg

Åsbjørn Tengsareid: - Holder veldig fin form. Er på høyde med de han møter her om alt klaffer. Trippelaktuell og en gardering for de som streker noen hester.

6 Mr. X.F. Royal/Lars Fredrik Kolle

Lars Anvar Kolle: - Møter for gode hester med tanke på noe mer enn en premie.

7 Hickothepooh/Vidar Hop

Trond Anderssen: - Har slitt med en liten forkjølelse etter løpet på Leangen og var ikke helt på topp i Bergen sist. Virker mye piggere i trening nå. Sporet kunne vært bedre, men han er god nok om det bare klaffer litt. En tidlig strek.

8 Kick Off Classic/Dag-Sveinung Dalen

Starter ikke.

9 Thai Navigator/Åsbjørn Tengsareid

Frode Hamre: - Var kusken godt fornøyd med sist. Står litt sjanseartet til, men han er bedre på 2100 meter enn sprint. Kan være inne blant de tre første med klaff.

EIRIK HØITOMT: – Fungerte ikke like bra sist. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2100 m (volte) – Start kl. 16.28

1 Hof Lodin/Eivind Gravdal

Eivind Gravdal: - Har litt inne, men jeg tror 60-metershestene er tidlig over oss. Vanskelig med tanke på mer enn en premie.

2120 m

2 Trons Vilje/Knut Arne Ødegaard

Knut Arne Ødegaard: - Har gått tre fine løp i min regi. Galopperte fra seg en plassering helt i toppen sist. Holder han seg på beina er han en av tre, fire som kan vinne. En tidlig strek.

3 Vesle Moi/Olav Mikkelborg

Dag-Sveinung Dalen: - Gikk egentlig et ok løp sist og viste fremgang. Uansett premie som gjelder her.

2140 m

4 Jerkla O.K./Svein Ove Wassberg

Tommy Fløysand: - Har form bedre enn raden. Uansett feilfritt til premie som gjelder i V75.

5 Hellestvedt Trym/Johan H. Undem

Jostein Barth: - Kjørte jeg for offensivt med sist. Dermed ble det trøtte bein til slutt. Mye enklere selskap nå. En fornuftig reise er det samme som trippelsjanse. Og skal løpet garderes litt bredt, skal han vurderes.

6 Dæmro Kjempen/Eirik Høitomt

Eirik Høitomt: - Fungerte ikke like bra sist som gangene før. Kan være litt variabel. På sitt beste er han god nok. En stor outsider.

7 Missingmyr Stjernen/B. Strømnes

Bjørn Strømnes: - Kan bedre enn det raden viser, men er avhengig av å få kjøre fremover uten å stange i rygger. Jeg tror han takler sporet. Løser det underveis kan han være fjerde-femte i mål.

8 Spydomann Ø.K./Vidar Hop

Kristine Kvasnes: - Skal konsentrere seg om et feilfritt løp i håp om en premie.

9 Løve Lomen/Lars Anvar Kolle

Lars Anvar Kolle: - Er bra på sitt beste, men taper for mye fra start. Fornøyd med en premie.

10 Haugestad Arne/Dag-Sveinung Dalen

Starter ikke.

11 Lome Frikk/Åsbjørn Tengsareid

Åsbjørn Tengsareid: - Er flink til å henge med. Kan fort hente seg en bra premie om det klaffer litt. Jeg tviler på mer.

12 Kaptein Kuling/Jan Rune Gaustad

Jan Rune Gaustad: - Har toppform i kroppen, men fikk et sjanseartet utgangspunkt. Nå kan han å gå løp bakfra, men vi tåler ikke trafikktrøbbel. Er uansett en av dem som kan vinne.

NORALF P. BRÆKKEN: – Er en av de beste 3-åringene i landet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2100 m (auto) – Start kl. 16.50

1 Bolero/Åsbjørn Tengsareid

Anders L. Wolden: - Er en fin 3-åring som ikke står så mye tilbake for de beste. Kan få en optimal reise fra et bra spor. Kan være en liten luring om han gjør det han kan, i det minste for trippelspillerne.

2 Montego Bay/Vidar Hop

Vidar Hop: - Er ennå litt hvalpete, men er ikke så usikker som det kan se ut som. Sporet er bra i forhold til de beste. Klaffer det kan vi være tredje-fjerde. Det er trolig maks.

3 Easy Winner/Eirik Høitomt

Marius Høitomt: - Fungerte ikke i Kriteriet og var ikke på topp sist heller. Ser veldig fin ut etter behandling og mer tid nå. Han kommer ut med litt ny balanse. Jeg har tro på denne hesten, og vil kalle ham en outsider med de beste i dårlige spor.

4 H.M. Lovely Comers/Geir Nordbotten

Geir Nordbotten: - Trodde vi var bedre enn det hun viste på Solvalla sist. Nå hadde det nok sine årsaker. Jeg håper og tror hun er like bra nå som da hun vant kvalifiseringen til hoppe-Kriteriet. Tok teten lett da. Så vi kjører til. Jeg mener hun er god nok på sitt beste. Så får vi se. Skal ikke glemmes.

5 Welcome Malcolm/Marius Høitomt

Marius Høitomt: - Er i utvikling, men møter for gode hester nå og er bare middels fra start. Premie er bra.

6 Iggy B.R./Magnus Teien Gundersen

Geir Vegard Gundersen: - Leverte et greit løp sist. Holder grei form, men er ikke i toppform. Fornøyd om han går feilfritt. Trippelhest og aktuell for de som garderer

7 Photo Fighter/Bjørn Duestad

Bjørn Duestad: - Gjorde et bra løp i Bergen etter litt pause sist. Avsluttet bra til tredje og kan ventes forbedret. Uten uhell er vi på trippelen. Og skal Golden Dream M.E. garderes, skal vi strekes.

8 Golden Dream M.E./Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Har endelig fått uttelling for form og kapasitet. Jeg har hele tiden ment at han er en av de beste 3-åringene i landet. Formen er like fin som foran løpet i Bergen, og sporet er bedre enn om vi hadde stått i bakspor. Vi får kjøre til og se hva som skjer. Regnes med vinnersjanse.

9 Chinetti/Dag-Sveinung Dalen

Dag-S. Dalen: - Går fine løp på sitt beste og er ikke så mye dårligere enn de han møter her. Å vinne blir nok for tøft. Men han har et fint spor og kan kanskje snuse på siste trippel om det løser seg innvendig.

10 Admiral Knick/Frode Hamre

Frode Hamre: - Gikk et godt løp i Bergen, men var sjanseløs på Golden Dream M.E. Håpet er at den får et tøffere løp nå. Da er det åpent. Min er en av flere.

11 Another Creation/Per Oleg Midtfjeld

Trond Anderssen: - Går gode løp hver gang og holder sin fine form. Sporet ble som forventet siden det er sportrapp. Hun kan avslutte fort om hun får et fint ryggløp. Trippelsjanse og en strek på fire-fem hester.

12 Custom Colt/Svein Ove Wassberg

Henry Rorgemoen: - Ble det helt feil for sist. Det er bare å glemme det løpet. Formen er det ingen fare med og han tåler å bli sendt frem. Jeg tror han kan vinne løpet.

FRODE HAMRE: – Jeg har god tro på seier. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–7

2100 m (auto) – Start kl. 17.10

1 Harmke Schermer/Eirik Høitomt

Sigbjørn Kolnes: - Var syk og unnskyldt i Bergen sist. Er tilbake i form i trening nå og står fint til. Har kapasitet som duger, er rask fra start og er sikret en fin reise. Ikke umulig med maks klaff.

2 Gentle Design/Jane Helen Stareng

Jane Helen Stareng: - Holder veldig fin form og møter riktig motstand, selv om det er noen bra med. Er ikke av de raskeste ut, men kan kjøre rett fram i sitt spor og håpe på en utvendig posisjon ikke alt for langt bak i feltet. Er av dem som kan vinne med maks klaff. En strek på tre-fire hester.

3 Eerin Am/Olav Mikkelborg

Olav Mikkelborg: - Går jevne, fine løp hele tiden og vinner snart løp. Om det skjer her gjenstår å se, men umulig er det ikke. Da må hun få løpet sitt i rygg til oppløpet. Da kan hun avslutte fort. Møter flere fra, men er verdt en gardering.

4 Best Of All/Frode Hamre

Frode Hamre: - Åpnet veldig bra bak bilen på Solvalla, så jeg prøver på tet. Mulig amerikanervogn nå. Hun vant lett med propper i sist og er god. Ixelle Bolets i bakspor, passer også bra. Jeg har god tro på seier.

5 Given/Magnus Teien Gundersen

Frode Hamre: - Trener bra og er i fin form. Hun er aktuell rett bak Best Of All, men jeg holder en knapp på henne, da hun er tøffere på denne distansen.

6 Red Lane/Åsbjørn Tengsareid

Magne Erga: - Gikk et veldig godt seiersløp sist og er i form. Er lynrask fra start, så jeg utelukker ikke tet direkte. Møter selvsagt flere bra, men er så god selv at jeg tror på en trippelsjanse. Heller ikke ueffen som en gardering.

7 Panama Rags/Noralf P. Brækken

Noralf P. Brækken: - Gikk bra til fjerde i Bergen sist og er i form. Men nå møter hun tøffe konkurrenter fra et sjanseartet spor. Fornøyd med premie.

8 Tiffany Yellow/Adrian S. Akselsen

Frode Hamre: - Gikk et flott løp sist og er i form, men er igjen tatt bort av sporet. Herfra er det premie som gjelder.

9 Ixelle Bolets/Øystein Tjomsland

Øystein Tjomsland: - Er ei bra hoppe med veldig bra fart i beina. Hun holder et bra nivå og har trent fint. Sporet ble helt perfekt. Hun hører hjemme på V75-bongen.

10 Hands Up/Tom Erik Solberg

Kjetil Helgestad: - Har fin form og er lynrask fra start. Derfor var det synd med sporet. Det blir vanskelig å kjempe helt i toppen herfra. Vi kjører i utgangspunktet etter en best mulig premie.

11 Vivienne/Dag-Sveinung Dalen

Erlend Rennesvik: - Var god til seier på Axevalla sist. Det er en stund siden nå, men formen er som den har vært. Men baksporet er ingen fordel. Hun er best fra tet eller dødens. Har et fint løp motstandsmessig, men er kun en outsider herfra.

12 Pearl Street/Kristine Kvasnes

Kristine Kvasnes: - Var god som toer på Jarlsberg sist og er i form. Møter riktig motstand, men står vanskelig til. Jeg tviler på seier herfra. Kan være på trippelen med maks klaff.

