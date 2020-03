Se sport live og eksklusivt på VG+ – Ødegaards finalejakt i kveld

Som abonnent på VG+ får du blant annet se spansk cupfotball, proffboksing, det norske ishockeylandslaget og norsk bilsport eksklusivt. I kveld kan du se Martin Ødegaard og Real Sociedad gå til den spanske cupfinalen.

VG har sikret seg rettighetene til å vise den spanske cupen, der Ødegaards Real Sociedad har tatt seg forbi hindre som Espanyol, Osasuna og Real Madrid.

Nå venter den andre av to semifinaler mellom Real Sociedad og overraskelsen Mirandés, som har slått ut La Liga-lagene Villarreal, Sevilla og Celta Vigo på veien. Ødegaard & Co har sikret seg et godt utgangspunkt før returoppgjøret med 2–1 på hjemmebane i San Sebastián.

Den avgjørende kampen mellom Mirandés og Real Sociedad i den spanske cupen spilles onsdag 4. mars, mens Granada - Athletic Bilbao spilles torsdag 5. mars.

VG+ har sikret seg rettighetene til den nye hundekjøringssatsingen Qrilll paws, som starter med Beargrease 26. januar og avslutter med legendariske Iditarod som starter 7. mars. Disse sendingene er kun tilgjengelig for seere i Norge.

Lørdag 7. mars er det også proffboksing på VG+. Tim-Robin Lihaug går hovedkampen, og det er en tittelkamp i det mindre forbundet WBF. Motstander i lett tungvekt er armenske Vartan Avetisyan. Anders Eggan, Simen Nysæter og Aron Jahnsen skal også i aksjon på stevnet i Grieghallen.

Sverige, Finland og Danmark er blant lagene Norge skal møte på sin vei mot ishockey-VM i Sveits i mai. Alle oppkjøringskampene ser du her på VG+.

En som er høyaktuell for spill i VM, er hockeytalentet Emilio Pettersen, som blir spådd en fremtid i NHL. 19-åringens kamper for Denver Pioneers i collegeligaen NCAA, ser du som abonnent på VG+-

Under finner du oversikt over vårt sendeskjema de kommende ukene, samt linker til hvor du ser de forskjellige kampene og løpene.

