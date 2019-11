AVTROPPENDE: Linda Hofstad Helleland er visepresident i WADA ut året. Her er hun fra tiden som kulturminister i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

Helleland sjokkert etter FBI-møte om idrettsledere

HOTELL BRISTOL (VG) Amerikanske etterretningsagenter skal ha fortalt Linda Hofstad Helleland (42) og rådgiver Jan Åge Fjørtoft (52) at de sitter på konkret informasjon om hvordan navngitte idrettsledere på toppnivå bedriver kriminalitet.

Det skriver Helleland i sin nye bok «Ren idrett, skittent spill», som lanseres i dag.

Det var i slutten av september 2018 at Helleland og Fjørtoft var i USA for å diskutere antidopingspørsmål i Det hvite hus. Under oppholdet skal Helleland ha blitt kontaktet av en person hun kjenner fra antidopingmiljøet. Personen oppfordret henne til å møte en advokat i New York, skriver den avtroppende visepresidenten i WADA.

Da Fjørtoft og Helleland kom frem til møtestedet på Manhattan, ble de møtt av advokaten og tre menn i identisk dress. Det hele fremsto som en klisjé i en film, forteller de.

I heisen, på vei oppover i etasjene i en skyskraper, skal det ikke ha blitt sagt stort. Men da de tre mennene først introduserte seg og fortalte hva de hadde på hjertet, skal Fjørtoft og Helleland ha sittet lamslått tilbake.

«De jobbet med etterretning, studerte pengestrømmer innen internasjonal idrett og hadde teorier om hva som skjedde. Teoriene og påstandene de kom med skremte meg. Det handlet om organisert kriminalitet, hvitvasking av penger og korrupsjon. Jeg visste fra før at enkelte beslutningstagere fikk tilbud om penger i bytte mot stemmer og velvilje, men dette var verre» skriver Helleland i den ferske boken.

– De fortalte oss at de er ute etter den og den personen, på grunn av dét og dét. Det de kom med var sjokkerende. Vi sier ikke at det har skjedd noe kriminelt, vi gjenforteller bare det vi hørte. Og om halvparten stemmer, så har idretten et superproblem, sier Jan Åge Fjørtoft til VG.

Han har fungert som strategisk rådgiver for Helleland helt siden hun ble visepresident i WADA for tre år siden. Nå sitter de begge sammen med VG rundt et møtebord på Hotell Bristol i Oslo sentrum.

– De ville ha mer informasjon, fordi de hadde mye kunnskap, men ikke verktøy til å gjøre noe med det, sier Fjørtoft.

Hverken han eller Helleland ønsker å avsløre hvilke idrettsledere som ble nevnt med navn under møtet.

– Var det store, kjente navn i internasjonal idrett?

– Ja, sier den tidligere fotballspilleren.

Helleland skriver at de tre personene jobbet for amerikansk etterretning i boken sin. Hun vil ikke være mer konkret. Men etter det VG forstår, skal det være snakk om FBI.

Det er nettopp FBI som har vist interesse for lignende saker før, senest da det ble aksjonerte mot en rekke FIFA-topper i Sveits i 2015.

– Jeg tror hovedmotivet for at de var så åpne med oss, var at vi måtte fortsette å tro på våre antakelser: At det foregår mye på bakrommet, i lukkede rom, som ingen har kjennskap til, sier Helleland.

RÅDGIVER: Jan Åge Fjørtoft har vært Hellelands strategiske rådgiver under tiden i Wada. Her er de to under overlevering av den såkalte Fjørtoft-rapporten i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun er klar på at hverken hun eller Fjørtoft ga informasjon til etteretningsagentene. Hun måtte, sier hun, være lojal overfor sin egen organisasjon og tydelig på rollefordelingen.

– De ga informasjon som bekreftet at antakelsene våre ikke var overdrevet. Tvert imot. Det var en dyster beskrivelse. Det var vanskelig å tro på det, og det gjorde meg engstelig for hva jeg hadde blitt en del av. Det var virkelig store ting i spill, sier Helleland til VG.

Forrige uke avslørte nyhetsbyrået AP hvordan IOC og WADA driver lobbyvirksomhet i Washington for å endre den såkalte Rodtsjenkov-loven som USA er i ferd med å vedta. Den vil gjøre det mulig å straffeforfølge utenlandske borgere utenfor USAs grenser i forbindelse med bedrag knyttet til idrett der amerikanske borgere er involvert.

– Den nye Rodtsjenkov-loven vil gå etter de korrupte og organiserte kriminelle. Vi har foreslått en lignende lov i Norge. Det er ingen som har mer å frykte enn toppene i internasjonal idrett, sier Linda Hofstad Helland.

