AMPUTERT SESONGSTART: Anders Mol (t.v.) er skadet og partneren Christian Sørum er i tvil om han skal dra til Tenerife for å starte en planlagt treningsleir. Foto: Trond Solberg

Sandvolleystjernene dropper Tenerife-leir

Norges sandvolleyballstjerner Christian Sørum og Anders Mol dropper en planlagt treningsleir på Tenerife av frykt for å bli satt i coronavirus-karantene på øya.

Det opplyser sandvolleyduoens trener Kåre Mol til VG tirsdag. Han forteller også at oppdagelsen av coronaviruset på Tenerife, og det faktum at 1000 turister er satt i karantene på et hotell der, påvirker flere norske sandvolleyballspillere.

Mathias Berntsen er allerede landet på Tenerife. Hans partner Hendrik Mol skulle etter planen ha dratt i dag. Ifølge Kåre Mol fryktet de å skulle bli satt i karantene på Tenerife, og ikke komme seg videre derfra til verdenscupturneringen i Doha om halvannen uke.

– Vi var ikke så redde for å bli smittet. Det skal mer til. Men vi er redd for å bli satt i karantene. Vedkommende som er smittet på Tenerife skal ha vært der i seks dager. Sannsynligheten for at flere er smittet er stor. Hvis andre utenfor hotellet blir smittet, kan myndighetene isolere øya. Og da kommer vi ikke videre (til Doha), sier Kåre Mol.

Han forteller at myndighetene i Qatar allerede har nektet reisende fra Italia og Iran adgang til landet ved flyplassen i Doha, der alle passasjerer skannes for coronasmitte. Kåre Mol regner også med at det ville være tilfelle for reisende fra Tenerife etter at viruset nå er påvist der.

Mathias Berntsen har billett hjem fra Tenerife til Oslo i morgen, onsdag.

Kåre Mol selv sto tirsdag morgen så å si klar for å sjekke inn bagasjen på Flesland. Men da VG første gang pratet med ham var han usikker på om han kun skulle sende bagasjen, for selv å avvente råd fra medisinsk ekspertise. Christian Sørum hadde billett til Tenerife med avreise tirsdag, men vurderte i likhet med Kåre Mol om han skal benytte den.

En time senere besluttet de å droppe treningsleiren på Tenerife, etter å ha måttet utsette den opprinnelig planlagte avreisen søndag på grunn av sandstormen på Tenerife.

Anders Mol hadde ikke bestilt billett til Tenerife. Han skulle først til en helsesjekk ved Olympiatoppen i Oslo for å avgjøre når det ville være tilrådelig for ham å dra til treningsleiren - som altså nå blir på «hjemmebane» i Oslo i stedet.

– Sandvolleylandslaget ble først sandfaste, og nå coronaviruset, kommenterer Kåre Mol ironisk med hensyn til den første utsettelsen.

Publisert: 25.02.20 kl. 09:58 Oppdatert: 25.02.20 kl. 11:20

