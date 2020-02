Ruud-eventyret fortsetter: Klar for semifinalen i Chile

(Federico Delbonis-Casper Ruud 5–7, 5–7) Casper Ruud måtte kjempe, men vant til slutt kvartfinalen i Chile Open. 21-åringen er i ferd med å skape et nytt norsk tenniseventyr i Sør-Amerika.

For 12 dager siden vant Ruud- ranket som nummer 38 i verden – sin første ATP 250-turnering i Argentina. Nå venter en semifinale mot spanjolen Albert Ramos-Viñolas (nr. 45) eller brasilianeren Thiago Monteiro (88) for den andreseedede nordmannen.

Hjemmehåpet Christian Garin – nummer 18 i verden – er favoritten i turneringen på Ruuds favorittunderlag grus.

Det norske tennishåpet fikk en tøff runden mot erfarne Federico Delbonis (29). Argentineren er ranket som nummer 85 i verden og som syv i denne ATP-turneringen. Det første settet startet jevnt. Ruud hadde fikk første mulighet til å bryte serven til Delbonis i det åttende gamet, men klarte ikke å utnytte sjansen.

I det neste måtte Ruud kjempe med nebb og klør, men halte til slutt inn gamet. Den 190 cm høye og venstrehendte søramerikaneren servet kraftfullt, men Ruud svarte med nesten like gode serving.

Ifølge far og trener Christian Ruud ligger arenaen i Santiago 950 meter over havet. Det betyr at den litt over 50 gram tunge tennisballen får ekstra fart og ikke er like enkel å kontrollere som i lavlandet.

I game nummer 11 gjorde Delbonis feil og plutselig fikk Ruud tre settballer. Nordmannen lyktes på den siste og dermed vant han første sett 7–5.

I det andre settet kom muligheten til å bryte mye før. Delbonis fikk advarsel for trege server og Ruud grep sjansen allerede i det fjerde gamet.

– Nå har han en meget godt initiativ om han fortsette å holde serven, kommenterte Sverre Krogh Sundbø i VG+-sendingen. VG+ sender alle Ruuds kamper i Chile.

Men Federico Delbonis brøt umiddelbart tilbake. Dermed fortsatte det jevne dramaet i mer enn 30 graders varme. Ruud havnet i trøbbel og tapte i sin egen serve i game nummer ni. Men han kom knallsterkt og brøt umiddelbart tilbake.

– Et veldig bra tennispoeng, mente Krogh Sundbø etter den lange, avgjørende ballvekslingen. På stillingen 6–5 kom matchballen og trampeklapp fra de få tilskuerne. Delbonis smalt ballen i nettet og dermed var Ruud i semifinalen.

Casper Ruud vant oppskriftsmessig over hjemmehåpet Alejandro Talibo uten å imponere i den første kampen i Chile. Settsifrene ble 6-4, 7–5. Tabilo er bare ranket som nummer 166 i verden, men som Delbonis venstrehendt.

Casper Ruud har ofte hatt problemer mot kjeivhendte. Den sannsynlige semifinalemotstanderen, Albert Ramos-Viñolas, er også venstrehendt. Dermed kan Ruud kvitte seg med et gammelt spøkelse.

