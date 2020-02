SKUFFET: Johannes Høsflot Klæbo forlot stadion og dro til Trondheim for å få undersøkt hånden han har slitt med i 14 dager etter jaktstarten søndag. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Lagkameratene om Klæbo: – Han var deppet

ÖSTERSUND (VG) Sjur Røthe (31) forteller at det var vanskelig å dele rom med Johannes Høsflot Klæbo (23) natt til søndag.

Sjur Røthe gikk inn til seier på Ski Tour-historiens første dag. Ett minutt og 22 sekunder bak ham kom Klæbo inn til 31. plass.

– Han var deppet. Det er alltid vanskelig når man bor i lag, når én er strålende fornøyd og en er ekstremt skuffet. Det er vanskelig, sier Røthe til VG og legger til:

– Vi er gode lagkompiser, så vi backer hverandre. Men jeg syns synd på ham. Dette har vært hans hovedmål i år.

Touren var Klæbos store mål for sesongen med to renn på hjemmebane i Granåsen kommende helg, men et brudd ved en finger har satt ham tilbake. Søndag gikk Klæbo seg opp til en 25. plass, men han er over to minutter bak Pål Golberg i sammendraget.

– Det er en overraskelse. Det er lov å si det. Han er ikke helt hundre prosent i den armen sin. Hvor mye det hemmer ham vet jeg ikke, sier Røthe som ble nummer fire søndag.

Forsvant med pappa

De ladet opp til søndagens jaktstart foran hver sin Mac.

– Jeg forsøkte å backe opp, men det er vanskelig. Det er likevel takhøyde for å slenge litt kommentarer selv om en langt nede og en høyt oppe. Det er viktig, sier Røthe.

Klæbo forsvant ut av stadion sammen med managerpappa Haakon Klæbo og dro videre til Trondheim. Der skal bruddet ved ene fingeren undersøkes, før han bestemmer seg for om han fortsetter touren.

– Det er elendig. Det er ikke noe annet å si. Det er bare dårlig. Det er ikke mer å si, sa Klæbo i regnværet etter jaktstarten.

Han rakk også å si at han har mest lyst til å avslutte sesongen nå:

Simen Hegstad Krüger ble nummer seks søndag. Norge hadde syv løpere blant de åtte beste.

– Det er ikke dette Johannes hadde sett for seg. Vi vet alle hva han kan få til når han er på sitt beste. Dette er uvanlig kost for hans del. Mye skyldes nok det uhellet han hadde. Det er fryktelig kjedelig, sier Krüger.

– Alle er overrasket

Martin Johnsrud Sundby er nummer syv i sammendraget, 42,9 sekunder bak Golberg, men holder relativt stø kurs mot en pallplass når alt skal avgjøres i Trondheim søndag.

– Alle er overrasket over Johannes. Det er ingen som hadde spådd dette. Og det er sikkert mange ting han ikke snakker om her, som gjør at han ikke er helt i hundre. Han er blant de aller beste i verden når ting stemmer, og det gjør det tydeligvis ikke nå, sier Sundby.

Blant damene går alt på skinner for den store favoritten:

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det er mye igjen for Klæbo denne sesongen selv om det ser litt mørkt ut nå.

– Spørsmålet er om denne touren koster litt mye for ham med den hånden med tanke på det han har vært gjennom de siste 14 dagene.

Mandag er det hviledag i Ski Tour 2020. Tirsdag er det sprint i Åre.

PS! Aleksandr Bolsjunov er nummer to i sammendraget bak Golberg. Martin Løwstrøm Nyenget er nummer tre.

