TRE VENNER: Looking Superb, Ann Kristin og Kolbjørn Selmer i forbindelse med Prix d’Amerique i vinter. Foto: Privat

Kan vinne 2,9 mill. i dag: – Tenker ikke på pengene

Etter en sensasjonell 2. plass i verdens tøffeste travløp, Prix d’Amerique, skal trønderhesten Looking Superb prøve å vinne det legendariske Elitloppet søndag. Eieren prøver å skru ned forventningene.

– Hvis Looking Superb kommer til finalen, så er jeg fornøyd. Dette er så stort for meg. Det blir ikke noe større enn dette, sier Kolbjørn Selmer til VG.

Det vanker 2,9 mill. norske kroner om hesten skulle vinne både kvalifiseringen og finalen på Solvalla.

– Jeg tenker ikke på pengene, fastslår Kolbjørn Selmer.

– Jeg tenker på at vi får lov til å være med i dette løpet.

Han innrømmer at han begynner å kjenne på nervene. Kan Looking Superb bli den tredje norske hesten som triumferer i Elitloppet? Det skjedde da Rex Rodney og Kjell Håkonsen vant i 1986 og da Steinlager og Per Oleg Midtfjeld vant i 2005.

Etter at Looking Superb hadde stått i trening i Trøndelag hos Jomar Blekkan, valgte Selmer - etter råd fra nettopp Blekkan - å flytte hesten til Frankrike og supertreneren Jean Michel Bazire i november.

Det som har skjedd siden, kan ikke karakteriseres som noe annet enn et eventyr.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle gå så bra, sier Selmer.

Og legger til:

– Eventyret fortsetter.

Looking Superb på vei inn til 2. plass i Prix d’Amerique. Foto: Eirik Stenhaug

2. plassen i Prix d’ Amerique er bare toppen av kransekaken. Hesten har i alt kjørt inn 3,8 millioner - det aller meste av dette siden han kom til Frankrike.

Looking Superb skal «hjem» til Frankrike og Bazire-stallen allerede mandag morgen - så går turen til Oslo Grand Prix om to uker.

Like etter at Looking Superb hadde kommet til Frankrike, sa nevnte Bazire til Selmer at «dette kan bli min beste hest».

– Det var da voldsom til utsagn, tenkte jeg. Men det gikk bra fra første stund, og Prix d’Amerique-karamellen går jeg fortsatt og suger på, sier eier Selmer.

Jean Michel Bazire er opptatt og kan ikke kuske hesten søndag. Han har imidlertid sendt sønnen Nicolas for å følge med. Og i sulkyen skal den svenske superkusken Åke Svanstedt sitte. Han holder vanligvis til i USA, men kommer til Sverige for å kjøre trønderhesten.

Svanstedt har vunnet Elitloppet to ganger tidligere: I 2004 med Gidde Palema og i 2009 med Torvald Palema.

– Etter at Looking Superb kom til stallen til en av verdens beste trenere,Jean Michel Bazire, har hesten vært som forvandlet, VGs travekspert Anders Olsbu.

Kolbjørn Selmer forteller at han eier «pluss/minus 20 hester» og håper at han har flere stjerner på gang, både i kaldblods og varmblods.

Looking Superb er den eneste firbeinte norske representanten i Elitloppet, men på to bein har vi Kenneth Haugstad, som det klassiske løpet for aller første gang. Han flyttet til Sverige i januar 2002 for å følge travdrømmen. Nå skal han sitte i kusken bak Heavy Sound,

– Det er en stor drøm som går i oppfyllelse, sier mannen fra Fåberg.

Publisert: 26.05.19 kl. 08:17