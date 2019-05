Leeds snublet i spinnvill playoff-semifinale: – For et drama!

(Leeds - Derby 2–4, 3–4 sammenlagt) Etter 15 år nede i sumpen hadde Leeds muligheten til å klatre opp i den øverste divisjonen igjen, men Frank Lampards menn satte en stopper for drømmen.

2. mai 2004 er datoen ingen Leeds-fans vil huske, men som alle uten tvil husker så altfor godt. 1–4-tapet mot Bolton betydde den tunge turen ned i Championship .

Etter i kveld vil nok også 15. mai 2019 stå høyt på «glemme-lista» til Leeds-supportere.

WE ARE LEEDS: Elland Road-publikumet har ikke hatt mye å juble for de siste femten årene, og var helt nede i League One på det verste. Onsdag var det en fullsatt stadion pyntet med hvite skjerf som tok imot Derby. Foto: Nick Potts / PA Wire

Leeds ledet 1–0 før returoppgjøret på Elland Road, og med hjemmefansen i ryggen skulle det være grei skuring for laget som tok 83 poeng i serien denne sesongen.

Og det åpnet bra for hjemmelaget. Kalvin Phillips slo et frispark i stolpen, og Stuart Dallas var på rett sted til rett tid, og bredsidet inn 1–0-målet på returen.

JUBELSCENER: Stuart Dallas viste følelse etter å ha startet målkalaset. Foto: Nick Potts / PA Wire

Snudde kampen

Men Leeds gjorde det vanskelig for seg selv.

Keeper Kiko Casilla bestemte seg for å komme ut for å klarere, men bommet på ballen, og feide i stedet ned sin egen forsvarsspiller Liam Cooper. Da kunne innbytter Jack Marriott tenne håpet for bortesupporterne med en enkel innsidepasning inn i nettet.

– Det er meget offensivt keeperspill, men det er en fordel om du får med deg ballen, sa Viasport-kommentator Arnstein Friling da spanjolen gjorde nøyaktig det samme under ett minutt etter baklengsmålet. Denne gangen slapp han dog med skrekken.

Men bare noen sekunder ut i den andre omgangen kom Derby igjen. Ingen fikk has på 20 år gamle Mason Mount på vei inn i boksen, som fra knestående fikk plassert ballen opp i høyre hjørne.

Og vondt ble fort verre for Leeds, for ti minutter senere fikk Derby straffe. Liverpools 22 år gamle lånesoldat Harry Wilson satte den sikkert, og snuoperasjonen var et faktum.

SLO TILBAKE: Det så veldig mørkt ut for Frank Lampards Derby, men på noen få minutter hadde bortelaget snudd kampen. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Men så var venstreback Stuart Dallas der igjen. Han dro seg inn i boksen, og limte inn 3–3 sammenlagt ned i høyre hjørne. Hans andre for dagen, men bare fjerde for sesongen.

– For et drama, for en sesong!, utbrøt Viasport-kommentator Arnstein Friling.

Og dramatikken var langt fra over. Mot slutten av andre omgang kokte det fullstendig over for Leeds-spiller Gaetano Berardi, som pådro seg to gule kort på under ti minutter.

10 mot 11 er som oftest en tøff oppgave, og det ble det også for Leeds. Først var Wilson nære med et skudd i stolpen, men bare sekunder senere kom en ny bølge - og Marriott vippet inn vinnermålet over en sjanseløs Casilla.

På gressmatta i Leeds satt hvitkledde spillere fortvilte igjen og gråt, mens Derby-spillerne kunne juble og synge «We’re going to Wembley».

Leeds er med det det første laget på ti år som ikke har rykket opp etter å ha ledet serien ved nyttår. Derby er også det aller første laget som har nådd playoff-finalen, etter å ha tapt den første semifinalekampen hjemme.

I april var Leeds i posisjon til å ta en svært viktig seier i opprykkskampen etter et svært omdiskutert mål, men slapp i stedet inn et mål med vilje:

Møter Villa

Aston Villa vant tirsdag sin dobbelkamp mot West Bromwich etter straffesparkkonkurranse. Der ble Chelseas lånesoldat Tammy Abraham helten med sin siste straffe.

Dermed er det Birmingham-laget som venter i playoff-finalen på Wembley 27. mai.

Sist Derby var oppe i Premier League var i 2007/08-sesongen. Da gikk de gjennom hele sesongen med én fattig seier, og rykket rett ned igjen.

MØTER DERBY: Tammy Abraham (t.v.) scoret det avgjørende straffesparket mot West Brom, og kunne juble for playoff-finale. Foto: CARL RECINE / X03807

