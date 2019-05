VM-REKLAME: Under VM på ski i Seefeld i vinter gikk Johannes Høsflot Klæbo og de andre i mål ved siden av reklameskilt for bettingselskap. Foto: BJORN S. DELEBEKK

Kommentar

Spillkrigen i Norge spisses til

Da de store bettingbyråene inviterte til lobbylansering, ble det snakket varmt om behovet for en god diskusjon. Men hverken Norsk Tipping eller Norges idrettsforbund fikk være med da idrettsfinansiering skulle debatteres.

Få temaer er så polariserte som «enerettsmodellen» versus «lisens», der aktørene har permanent oppholdstillatelse i de retoriske skyttergravene.

Siste skudd på stammen, bettingbransjens nye lobbyorganisasjon «Norsk bransjeforening for onlinespill» (NBO), har visst som mål å fremme et kunnskapsbasert og konstruktivt ordskifte. Men det er så langt ingenting som tyder på noe lavere konfliktnivå.

Snarere tvert imot, om man vurderer lanseringsdagen for organisasjonen.

Den startet med en uvanlig krass kronikk fra Tonje Sagstuen, kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping, der hun gikk i møte med hvordan hun ventet at BDO ville selge inn den kommende sjarmoffensiven for å få slutt på det statlige spillmonopolet.

Og i minuttene han hadde fått tildelt, var NIFs idrettspolitiske rådgiver Per Tøien virkelig i kampmodus på enerettsmodellens vegne.

Men det rare med arrangementet, som inneholdt en paneldebatt, var at begge disse pent måtte sitte i salen og høre på. Hvorfor kunne ikke de få bryte argumenter med den nye lobbyorganisasjonens generalsekretær Carl Fredrik Stenstrøm, som nylig «hoppet over gjerdet», etter lang fartstid hos Norsk Rikstoto?

Slik sett ble denne seansen nok et eksempel på en konflikt som står i stampe.

Partene har helt ulik virkelighetsoppfatning, og begge fronter virker ute av stand til å se at det er betydelige svakheter i egen argumentasjon.

Om man ser på den internasjonale bettingbransjen, som altså ikke er ønsket her av et stortingsflertall i et representativt demokrati, ser påpekning om mangel på politisk legitimitet ut til å prelle av.

BDO utgjøres av fire store bettingselskaper. Organisasjonen prøver nå å selge inn en nylaget «Code of Conduct», der ansvarlighet og omsorg for spillavhengige angivelig står sentralt.

Men gjør det egentlig det?

NY ORGANISASJON: Carl Fredrik Stenstrøm, generalsekretær i det nystiftede Norsk bransjeorganisasjon for onlinespill (NBO), presenterer sine nye, etiske retningslinjer under et fagseminar i Oslo mandag. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Her er ingen tapsgrenser, det skal være opp til hver enkelt spiller å eventuelt begrense hva man spiller for.

Når spillavhengighet i neste omgang sammenlignet med alkoholisme av en ledende samfunnsforsker, som står bak en rapport bransjen er veldig opptatt av, fremstår retorikken lettere hul.

Legger vi til at forskerne vet pent lite om effekten for problemspill ved en eventuell liberalisering, ser vi at flotte ord falmer fort, om man begynner å sette seg inn i detaljene om hva BDO vil.

Samtidig skal ikke initiativet feies vekk før det har fått en sjanse. Disse selskapene forsvinner jo ikke, uansett hva man mener om dem, og da er dette i det minste et lite steg fremover for dialogklimaet.

Og i en debatt preget av blindhet overfor svakheter på egen side, er det jammen meg mye rart som kommer fra monopolforkjemperne også. Eller kanskje i vel så stor grad – hva som IKKE kommer.

I NIFs panegyriske hyllest av status quo og jakt på å sikre monopolet, som ikke er så mye av et monopol i realiteten, hoppes det ofte elegant bukk over at det selvsagt også er substansiell avhengighetsproblematikk knyttet til statlige spill.

Om man konfronteres med hvorfor i all verden spill skal finansiere sport, i stedet for at idretten finansieres over statsbudsjettet, kommer det sjelden noe fornuftig ut i andre enden. Det skyldes nok at pragmatisme – at det er så behagelig å slippe kampen mot andre budsjettposter. Men er det ikke litt rart å heve den etiske fanen så selektivt?

Omtrent der står vi. I stampe.

Og ingenting tyder på at det blir så mye fredeligere med en ny lobbyorganisasjon. Til det står det altfor mye på spill.

Publisert: 20.05.19 kl. 21:30