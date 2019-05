KANDIDATER: Berit Kjøll og Sven Mollekleiv. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Trøblete start på idrettstinget: – Jeg kan ikke godta det

LILLEHAMMER (VG) Helgens idrettsting på Lillehammer har fått en trøblete start med kritikk fra delegatene.

Lederen i Troms Idrettkrets Knut Bjørklund kom med kritikk allerede før dirigentene ble valgt.

Unn Birkeland, Sverre Seeberg og Niels Kiær er de tre som ble valgt til dirigenter.

– Jeg har ikke noe imot dem, men i en åpen og demokratisk organisasjon velger vi fra en altfor snever gruppe av dirigenter, sa Bjørklund.

– Dirigenten er med på å prege debatten og er viktig, fastslo lederen i Troms Idrettskrets.

IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

Bandypresident Erik Hansen kom også med kritikk mot opplegget.

– Jeg kan ikke godta at jeg skal sitte et helt annet sted enn min generalsekretær. Vi politikere og våre generalsekretærer må sitte sammen for å få en seriøs behandling, sa Erik Hansen fra talerstolen.

Idrettspresident Tom Tvedt forsvarte opplegget med at delegater og generalsekretærer er plassert hver for seg. Forslaget fra bandypresidenten fikk 60 stemmer - men ble nedstemt.

Det er meningen av stemmegivningen på idrettstinget skal foregå elektronisk, men foreløpig brukes delegatenes stemmekort.

