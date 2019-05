BANKERKUSK: Olav Mikkelborg styrer VG-bankeren Smedpål. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Kveldens travtips: Jackpot i V75

Ingen klarte syv rette under V75 Bonus-omgangen på Bjerke Travbane forrige uke. Dermed venter 1,1 millioner kroner ekstra i kveldens syverpott.

Smedpål blir VGs jackpot-banker.

– Smedpål forsvarte seg veldig tappert mot en meget god Bråtnesfaks sist. Møter helt andre hester nå og kan absolutt vinne, om det ikke blir helt feil med posisjonene, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

Han synes også ubeseirede Orlando Classic kan være en bankerkandidat.

– Men det må klaffe for Orlando Classic fra spor tolv, selv om det har kommet et par strykninger. Han kan ta sin syvende seier, men jeg har respekt for Hardy B.R. som står fint til i førstesporet, sier Olsbu.

Dagens banker:

Smedpål (V75-4) tapte kun for gode Bråtnesfaks sist. Møter ingen av hans kaliber denne gangen.

Dagens luring:

Lady Lane (V75-7) satt fast med alt igjen sist, i et løp Kick Off Classic vant foran Madelen L.T.C. vant.

V65-klaff på Leangen 20. mai

VGs V65-tips og Eksperten-lag til Leangen mandag med en innleveringspris på henholdsvis 1600 kroner og 2000 kroner, ga begge en utbetaling på over 30 000 kroner.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 300 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2400 kroner

EKSPERT: VGs travekspert, Anders Olsbu, lanserer Smedpål som kveldens jackpot-banker. Foto: Chris Harrison, Equus Media

V75-1 (2100m)

12 ORLANDO CLASSIC

1 Hardy B.R.

————————————-

5 Beverlyhills Dream

10 Hilton B.R.

11 Gjølmes Magistrate

2 Etna Sisu

3 Dreamliner

7 Viking Ivi

9 Divine Salt

4 Credit Rolls

Løpet:

To hester peker seg litt ut i V75-innledningen.

Favoritten:

Orlando Classic er ubeseiret på sine seks starter hittil i karrieren, men har fått et dårlig spor og møter skjerpet lag. Trener Trond Anderssen har likevel god tro på seier igjen og tror hesten kan gjøre grovjobben selv. Og med to strykninger i løpet, blir det færre å runde.

Outsiderne:

Beverlyhills Dream var uheldig i et langløp i V75 på Forus sist. Bakket seg åpning på oppløpet og feilet som pigg. Hadde minst vært på trippelen ellers i et løp Boris vant foran Royce Rolls. Feilfritt er han god nok til å ende blant de tre. Husk at han har vunnet halvparten av sine elleve starter hittil i karrieren.

Luringen:

Hardy B.R. vant lett fra tet sist. Avsluttet flott til fjerde i et løp Jackson Avery vant foran Hendrix B.R. gangen før. Er kjapp fra start og kan lede lenge, muligens helt inn. Jeg ser ikke bort i fra at han kan holde unna for favoritten.

Startsiden:

Hardy B.R. forsvarer normalt sporet.



V75-2 (1609ma)

8 FLASHING BOKO

1 URSULA HORSE

9 CASH OKAY

7 ETNA B.R.

2 READY EDDIE

————————————-

4 Hawking

6 Pathos Om

10 Clementine F.F.

5 Ramona's Fighter

3 Önas Julius

Løpet:

Syv hester er seiersaktuelle i denne kvalifiseringen til montéløpet på Oslo Grand Prix-dagen, men jeg prøver fem hester.

Favoritten:

Flashing Boko feilet i første sving på Solvalla sist. Kom bra tilbake, men feilet bort en mulig fjerdeplass i siste sving. Gangen før vant han på en 1.12-tallet fra tet. Slipper lang reise denne gangen. Fungerer han som best er han god nok til å vinne, tross sporet.

Outsiderne:

Ursula Horse feilet i første sving i siste travritt. Hadde et tråsår da, noe som kan ha hemmet henne litt. I sitt forrige travritt vant hun lett fra tet foran Tuileries. Nest sist vant hun et vanlig travløp fra tet. Gikk 1.12,9 da. Halle-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien på sitt beste.…Etna B.R. satt fast som pigg i sitt siste travløp. Ble toer bak Delicious Dream da. I sitt siste travløp tapte hun kun for Tuileries fra tet. 7-åringen er lynrask fra start og har en dyktig rytter. Kan utfordre Ursula Horse om føringen, og kommer hun først foran ser jeg ikke bort i fra at det kan holde helt inn. Men hun er vel så god med ryggløp. Kan avslutte fort da.

Luringen:

Cash Okay var veldig positiv i Yarrah Bokos eliteløp i helgen. Var litt ute av det på startsiden og havnet sist. Likevel avsluttet han forrykende til annen bak Slide So Easy. Var foran Cokstile da.

Startsiden:

Ursula Horse er kjapp ut, men blir utfordret av Etna B.R.



V75-3 (2100ma)

4 ULVENDINA

11 JENTEFUTEN

6 STEINE FAKSEN

3 HILTON MOLANDER

10 KROVAR

2 ALM ANDAMAN

————————————-

1 Dag Tora

5 Tangen Marte

12 Tangen Saga

9 Lørdagsgodt

7 Mo Ronja

Løpet:

Jeg streker for halve feltet i dette kaldblodsløpet, men det er et par til som heller ikke kan avskrives.

Favoritten:

Ulvendina fortjener en seier igjen. Sist gikk hun et sterkt løp fra dødens. Feilet ut av siste sving da og hadde vært blant de tre ellers og travet radige 1.25,1. En tid ingen av konkurrentene her har vært i nærheten av. Gangen før ble hun treer tross galopp og en tung reise. Muligens kan hun ta en etterlengtet seier nå.

Outsiderne:

Jentefuten tapte kun for gode Valle Grom sist. Står dårlig til spormessig, men klaffer det med reisen og han vil ta i for fullt, kan Flåten-traveren være med i striden.

Hilton Molander feilet i lederrygg på siste bortre i sitt første løp etter lang pause sist. Kan være forbedret med det løpet i kroppen og er mer enn god nok på sitt beste.

Luringen:

Steine Faksen har fått et løp i kroppen etter tre måneder pause og kan ventes forbedret. Ble litt hindret i det løpet, men gikk bra til mål. Har siden gått et rutineløp på 1.30 full vei. Feilfritt og på sitt beste er han god nok for en topplassering. Men galoppen ligger hele tiden på lur. 8-åringen er og blir en evig outsider.

Startsiden:

Dag Tora er raskest, men skal ha rygg over full distanse. Hilton Molander, Ulvendina og Mo Ronja kan også løse bra. Sistnevnte slipper muligens om hun kommer foran.



V75-4 (2100ma)

7 SMEDPÅL

————————————-

4 Finnskog Nox

12 Kuven Storm

6 Blessomen

10 Tekno Teddy

8 Gomnes Hans T.

5 Alm Nagano

3 Skauga Rasken

2 Rolf Martin

9 Mietor

1 Ingerø Mari

11 Mintor

Løpet:

Smedpål blir min V75-banker.

Favoritten:

Smedpål var solid toer bak en strålende Bråtnesfaks sist. Gangen før avsluttet han solid til fjerde etter at åpningen kom i siste sving. Var flink til seier foran Dæmro Kjempen tredje sist og er god nok til å vinne igjen. Smedsrud-traveren står langt ute på vingen, men tåler å gjøre jobben selv. Kan vinne selv om han må gå utvendig for leder.

Outsiderne:

Finnskog Nox feilet på startsiden i Sverige sist, men har vært god ellers. Står fint til spormessig og skal som vanlig regnes blant de tre. Kun en gang har han vært utenfor trippelen tidligere i år.

Luringen:

Tekno Teddy ble sjenert til galopp i siste sving sist og hadde ellers vært på trippelen i løpet Stumne Fyr vant foran Moe Tyr. Hadde trolig travet rundt 1.25,7 over full distanse da. Klaffer det bare litt fra baksporet, kan han være en trippelluring.

Startsiden:

Alm Nagano og Finnskog Nox er best i gang. Førstnevnte skal trolig ha rygg over full distanse.



V75-5 (2100ma)

1 BROAD VISION

3 SENET ISLAND

4 ROCK'N ROLLING

9 SIBERIAN JUSTICE

2 WELCOME

————————————-

10 Le Rapide

11 Strong Case

12 Lightning Exclusive

6 Tiger Man E.P.

8 Millman

7 Cochise

5 Giant Dream's

Løpet:

Jeg ser åtte hester med vinnersjanse i dette grunndivisjonsløpet, men må gå inn på fem hester.

Favoritten:

Broad Vision vant enkelt fra tet foran god C Nu Gilbak nest sist. Sist ble det helt feil. Han ble til overs innledningsvis og fikk dødens midtveis. Gikk dessuten med punktert sulkyhjul. Glem det løpet. Klarer Hamre-traveren å forsvare sporet, kan han lede hele veien, om åpningen ikke blir for tøff. Men han møter en del gode.

Outsiderne:

Senet Island kjørte om føringen i 1.09-fart sist, men måtte nøye seg med tredje innvendig. Avsluttet bra da han fikk åpning i siste sving da og ble tredje i et V75-løp Hendrix B.R. vant. Klarer han å overfly Broad Vision, er det muligens han som sitter med de beste kortene.

Luringen:

Siberian Justice virket til å være under pari sist, men det var noe feil med sulkyhjulet, så hesten var unnskyldt. Står til for et fint løp, selv om Welcome er ikke av de raskeste fra start. Skulle det bli tøff kjøring i front, er det ikke umulig. Høitomt-traveren har vært bra i de foregående startene.

Startsiden:

Broad Vision, Senet Island og Rock'n Rolling vil kjempe om føringen. Tiger Man E.P. er heller ingen sinke fra start.



V75-6 (2140mv)

10 TANTE RAGNHILD

8 TRØ HERA

7 Oriola

4 Kiro Bia Balderina

————————————-

9 Arvesølv

6 Finnskog Oda

3 Haugestad Alma

2 Bjørnemyr Texa

1 Aine G.L.

5 Mjølner Torine

Løpet:

Fire peker seg ut i dette hoppeløpet. Jeg skulle gjerne hatt alle på det lille forslaget.

Favoritten:

Tante Ragnhild satt tilsynelatende iskaldt til i femte innvendig sist, men da aller luker åpnet seg på oppløpet, speedet hun inn til en knepen seier foran Hellin Faxen. Står på dobbelt tillegg, men løser det seg med rett ryggløp i dette vesle feltet, kan hun runde alle til seier igjen.

Outsiderne:

Trø Hera går gode løp hver gang. Avsluttet sterkt til tredje bak Oriola og Brenne Blissi sist og var ikke mye slått av sistnevnte gangen før. Skal regnes blant de tre igjen.

Luringen:

Kiro Bia Balderina har skuffet i sine to siste starter, men rapporteres å være tilbake i slag nå. Hun har vært bra i rutineløp, tapte kun for Ulsrud Tea tredje og fjerde sist og er farlig å avskrive.

Startsiden:

Haugestad Alma og Bjørnemyr Texa kjører om føringen.



V75-7 (2100ma)

9 KAMPERHAUGS DINA

6 LADY LANE

8 Royal Baby

1 Nora Noark

————————————-

7 Amarone Classic

4 In Håleryd

2 Delicious Dream

11 Pleasetellmewhattodo

10 Southwind Gizzel

12 Mira Prawo

5 Noss Jetta

3 H.M. You Can Choose

Løpet:

Kun to hester kan avskrives i dette hoppeløpet. Jeg skulle gjerne hatt flere hester med totalt sett og på det lille forslaget.

Favoritten:

Kamperhaugs Dina avsluttet fort etter sen åpning sist i et løp Moveslikejagger vant foran Revenue Lavec. Kan få løpet sitt herfra og speede inn til en etterlengtet seier.

Outsiderne:

Royal Baby har vært god over lengre tid. Fra et bedre spor hadde jeg satt henne først. Klaffer det med posisjonene er hun god nok til å vinne, men det blir sjanseartet herfra.

Luringen:

Lady Lane satt fast med alt igjen sist i et løp Kick Off Classic vant foran Madelen L.T.C. Klaffer det med posisjonene ser jeg ikke bort i fra at hun kan overraske her.

Startsiden:

Nora Noark forsvarer nok sporet, om kusken vil.

