MED JOGGESKO: Etter måneder med alternativ egentrening kunne Ingvild Flugstad Østberg (t.v.) omsider være med Therese Johaug og landslagskollegene på trening. Her var de utenfor Olympiatoppen tirsdag ettermiddag. Foto: Camilla Vesteng/VG

Østberg frykter nye skader: – Det har vært tøft psykisk

SOGNSVANN (VG) Tirsdag ettermiddag løp Ingvild Flugstad Østberg (29) for første gang på nesten fire måneder.

– De skal ha hurtighet med staver, jeg skal ikke være med på det, sier Østberg til VG tirsdag ettermiddag.

Hun var veldig blid da hun tittet mot sola bak fancy sportsbriller med joggesko på benene. Endelig skulle hun være med landslagskollegene å trene igjen. For dagen før tremila i Holmenkollen i begynnelsen av mars, møtte Østberg pressen med krykker, på grunn av et tretthetsbrudd i hælen.

Østberg vet ikke når hælen tåler full belastning igjen. Mens konkurrentene har trent, har 29-åringen fått hjelp av mentaltrener Brit Tajet-Foxell.

– Det er en mental påkjenning, like mye som en fysisk påkjenning, sier Østberg og fortetter:

– Det er en skade. Jeg vet ikke akkurat hvilken dag jeg er klar og bare kan kjøre på. Det tar tid. Det er en stund til jeg kan være på normal belastning.

Risiko for nye skader

Foran sesongstarten på Beitostølen i november fikk hun startnekt av helsemessige årsaker. Hun setter tretthetsbruddet i mulig sammenheng med det. 29-åringen, som tok fem VM-medaljer i Seefeld for et drøyt år siden, vet ikke om hun blir helt bra igjen.

– Jeg lener meg på fysioterapeuten og helseteamet. De tar ikke bilder hver uke, det er ikke vits. Jeg har ikke spurt om det kommer til å bli helt bra, men har fått inntrykk av at det kan bli det. Men det er hele tiden risikoen for nye skader. Det er grunner til at dette skjedde. Jeg må passe på at jeg ikke blir for ivrig og får nye skader, sier Østberg.

Tirsdag var hun med på begge øktene, først rulleski i Holmenkollen, så løping og styrke ved Olympiatoppen ved Sognsvann.

Hun vet ikke om hun kommer til å være i form til VM i februar neste år, siden hun har hvilt og drevet med alternativ trening, mens Therese Johaug og de andre konkurrentene har banket inn treningstimer.

– Jeg har troen, men om jeg får det til får vi se. Om det blir denne sesongen, den neste eller når det blir, sier Østberg.

Ventet på mentalt sammenbrudd

Hun syns hun har klart seg fint gjennom perioden med alternativ trening, for hun fryktet det verste.

– Jeg har gått og ventet på en skikkelig mental breakdown. At den skulle slå meg skikkelig. Men den har ikke helt kommet, sier Østberg.

MORGENØKT: Det er ikke så vanskelig å se hvor Ingvild Flugstad Østberg gikk på rulleski torsdag formiddag. Langrennsdamene startet dagen i Holmenkollen. Foto: Terje Pedersen

Hun fikk fortsatt startnekt frem til romjulen og Tour de Ski. Men der sparket hun knallhardt fra seg, og ble nummer tre sammenlagt. Det ble ny pallplass i Nove Mesto, før hun ble nummer to på 15-kilometeren under prøve-VM i Oberstdorf i slutten av januar, bare slått av Therese Johaug. Under Ski Tour i Sverige og Norge ble det en ny 3. plass sammenlagt.

Hun forsøker å være tålmodig.

– Det finnes viktigere ting enn langrenn, men når det er dette man driver med, og man vil være verdens beste, så må man gjøre det som kreves for å være i toppen. Det er tøft både fysisk og mentalt, gjentar Østberg.

Publisert: 24.06.20 kl. 09:26

