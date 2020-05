KRITISK: Redaktør Erik Waatland mener Jan Åge Fjørtoft spiller en dobbeltrolle. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Redaktør angriper Fjørtoft i Haaland-debatten: – Han koser seg opp mot kilden

Medier24-redaktør Erik Waatland mener Jan Åge Fjørtoft bevisst spiller på lag med Erling Braut Haaland etter helgens mye omtalte intervju. Viasat-profilen slår tilbake og hevder kritikken er blitt «en tradisjon».

En redigert utgave av Erling Braut Haalands intervju etter helgens kamp mot Schalke 04 har skapt furore på Twitter de siste dagene. Dortmund-spissen svarte kortfattet på noen av journalistens spørsmål mot slutten av intervjuet, noe som fikk flere til å reagere.

Flere profilerte, journalister, blant andre Jacqui Oatley og Piers Morgan, har kritisert 19-åringen for måten han fremstår i møte med pressen. De mener han er arrogant og oppfører seg frekt. Viasat-reporter og tidligere landslagsspiller, Jan Åge Fjørtoft, har tatt til motmæle og gått i strupen på Haaland-kritikerne.

Fjørtoft har selv ved gjentatte anledninger intervjuet Haaland på oppdrag for den norske rettighetshaveren Viasat som viser Bundesliga og Champions League i Norge. Han peker på at han aldri har hatt et problem med Haaland som intervjuobjekt.

Samtidig får han kraftig kritikk av Erik Waatland som er redaktør for en av medienes egne vaktbikkjer, Medier24. Han mener Fjørtoft har en dobbeltrolle når han velger å gå til angrep på dem som kritiserer Haalands væremåte.

– For meg virker det som at han prøver å gjøre seg til lags med kilder som kan gi ham koselige saker i fremtiden, sier Waatland til VG.

– Jan Åge Fjørtoft gjør det enkelt å kritisere ham når han fremstår mer som en kompis enn som en journalist. Jeg har mistet oversikten over alle rollene hans, fortsetter redaktøren.

– Det har blitt en tradisjon

Waatland har på kommentatorplass tidligere kalt Fjørtoft «skadelig for journalistikken» på grunn av hans angivelig tette bånd til ulike kilder.

Når Viasat-reporteren blir konfrontert med den nye kritikken fra redaktøren, blir han ikke overrasket.

– Dette er den årlige kritikken jeg får fra Waatland. Det har blitt en tradisjon. Forrige gang var det Solskjær, nå er det Haaland, sier Fjørtoft.

VIASAT-JOURNALIST: Jan Åge Fjørtoft. Foto: Frode Hansen

Fjørtoft anslår på Twitter at han har intervjuet Haaland rundt 15 ganger. Tirsdag stilte Alfie Haaland, Erlings far og rådgiver, opp i Fjørtofts egen podcast – «PodSaveTheBall» – for å diskutere helgens omtalte intervju.

De har kjent hverandre siden 90-tallet da de spilte sammen på det norske landslaget. Det kom også til syne da Erling Braut Haaland debuterte på hjemmebane for Dortmund mot Köln i januar og de møttes i en av klubbens losjer på stadion. I dette bildet som er delt av tidligere bundesligatoppscorer Jørn Andersen (midten), sitter Fjørtoft og Haaland sammen til venstre.

– Er det en ting Fjørtoft har lært oss, så er det at han har så mange hatter at det er umulig å vite hvem han jobber for. Han koser seg opp mot kilden, og jeg har problemer med å stole på journalistikken hans, sier Waatland.

Fjørtoft synes det er vanskelig å ta stilling til at noen måtte mene at han har en dobbeltrolle.

– Det er helt umulig for meg å svare på. Folk får mene hva de vil, og jeg vil ikke kommentere om det jeg gjør er bra eller dårlig. Jeg har jobbet med media i 18 år, og før det hadde jeg 17 år på andre siden av kamera som fotballspiller. Og jeg har erfart at det alltid er noen som reagerer. Uansett hva en gjør. Ja, jeg har spilt med faren hans, men jeg hadde aldri møtt Erling før han ble Champions League-spiller, forteller han.

Reagerte på tre ting

Fjørtoft ønsker å oppklare hvorfor han har reagert som han har gjort etter at Haalands intervju ble en internasjonal snakkis.

– Det var tre ting jeg reagerte på ved kritikken Haaland fikk. 1. Folk får mene hva de vil, og det kommer de til å fortsette med. Men man kan ikke dømme Haaland basert på de siste elleve sekundene av et intervju. 2. Jacqui Oatley, som ble intervjuet av VG, sa at Erling ønsker å få folk til å se dumme ut. Erling Haaland har nok ikke fortalt henne det og jeg tror ikke Oatley klarer å gå inn i hodet til andre. 3. Norske journalister skal ha fortalt henne at Erling var en vanskelig person å intervjue. Det ville jeg gå ut og si at ikke stemte.

– En vanlig 19-åring tør nesten ikke å prate med kompisene sine, men vi forlanger at Erling Haaland skal være søskenbarnet til Obama retorisk, legger Fjørtoft til.

