PÅ SYKEHUS: Khabib Nurmagomedov sammen med far og trener Abdulmanap Nurmagomedov. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Superstjernens far kjemper for livet: Hylles av rivalen McGregor

MMA-stjernen Conor McGregor er blant dem som hyller Abdulmanap Nurmagomedov, som kjemper for å overleve coronaviruset.

Abdulmanap Nurmagomedov er far til den russiske MMA-stjernen Khabib Nurmagomedov, som slo McGregor i ringen i 2018.

– En mann ansvarlig for flere verdensmestere, i flere kampsportdisipliner, enn noen andre. Et ekte kampsport-geni. Veldig trist å høre kveldens nyheter, skriver McGregor på Twitter.

Nurmagomedovs far testet i slutten av april positivt for coronaviruset, og nå er han innlagt på et militærsykehus i Moskva, opplyser venn og kommentator Ramazan Rabadanov til det russiske nyhetsbyrået Tass.

– Faren til Khabib er tilkoblet respirator, sier han.

Også UFC-president Dana White hyller Nurmagomedov.

– Abdulmanap Nurmagomedov er en ekte kampsport-artist som lever et liv i stolthet, ære og respekt. Han ga tidlig disse verdiene til sønnen og verdensmester Khabib, og har alltid stått i hjørnet hans, skriver White på Twitter.

TRIST: Conor McGregor legger ikke skjul på at han er preget av nyheten om Abdulmanap Nurmagomedovs sykdom. Foto: Brian Lawless / PA

Fikk ikke forsvare tittelen

I april skulle Khabib Nurmagomedov i utgangspunktet forsvare sin UFC-tittel mot Tony Ferguson, men på grunn av reiserestriksjonene som følge av coronapandemien ble kampen utsatt for femte gang.

Hjemme i Russland så Nurmagomedov rivalen Ferguson få juling av amerikaneren Justin Gaethje.

Den neste kampen til den 31 år gamle russeren, som har vunnet 28 av 28 kamper i karrieren, kan dermed bli mot Gaethje.

Se video fra Nurmagomedov hittil siste kamp:

Kaos og skandaler

Kampen som uten tvil har fått størst oppmerksomhet i Nurmagomedovs karriere var oppgjøret mot Conor McGregor i 2018.

Khabib Nurmagomedov vant oppgjøret, men det som skjedde før og etter kampen fikk minst like mye oppmerksomhet.

– Dette er det villeste jeg har sett i alle mine år som UFC-kommentator! Dette er en mørk dag for sporten. Det var en så stor kveld, en spektakulær seier for Khabib, og så skjer alt dette. Det er så utrolig skuffende, sa UFC-kommentator Joe Rogan.

Se de ville scenene etter kampen:

Det hele startet da Nurmagomedov hoppet over buret og angrep en person i teamet til McGregor. Deretter ble den irske superstjernen angrepet og slått i buret av en i teamet til russeren.

Totalt ble tre personer arrestert etter skandalescenene. Det hele endte med at Nurmagomedov ble utestengt i ni måneder og fikk et millionbot. Også McGregor ble suspendert i kjølvannet av kampen, riktignok i seks måneder.

Hatet mellom Nurmagomedovs team og leiren til McGregor hadde allerede et halvt år før kampen eskalert etter at iren angrep en buss med UFC-utøvere i New York. Blant dem Nurmagomedov.

McGregor ble dømt til fem dagers samfunnstjeneste. I tillegg måtte han betale for skadene på bussen og gå i såkalt sinnemestrings-terapi.

Se video fra bussangrepet:

Publisert: 14.05.20 kl. 02:01

