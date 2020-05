SISTE DANS: Caroline Wozniacki fikk støtte av ektemannen David Lee da hun røk ut i tredje runde av Australian Open for Ons Jabeur fra Tunisia i slutten av januar - og la racketen på hylla. Foto: KIM HONG-JI / REUTERS

Wozniackis ekte-kupp: Mannen drar inn 2,5 milliarder

Caroline Wozniacki (29) smashet inn et par hundre millioner i premiepenger før hun ga seg for et halvt år siden. Nå har danskenes tennis-yndling slått seg inn i milliardsjiktet som følge av sin ekteskapelige «kontrakt».

Det kommer frem i et intervju med Wozniacki og hennes utkårede, eks-basketballstjernen David Lee (37), i livsstil-magasinet Haute Living.

Mens hun pleier sine nær livslange sponsorkontrakter og vurderer å prøve seg i TV-verdenen, skjøtter Lee et businessforetak innen forsikring som mildt sagt går forrykende godt.

I år regner han med at det vil dra inn rundt 2,5 milliarder kroner.

– Vi har fått en veldig bra start, konstaterer han megetsigende.

David Lee, som måler 206 centimeter på strømpelesten, spilte for en rekke NBA-klubber fra 2005 og til han la opp for tre år siden. Han ble NBA-mester for Golden State Warriors i 2015. Lee skal ha tjent totalt 900 millioner kroner i løpet av karrieren.

For ett år siden giftet han seg med Caroline Wozniacki. Paret feiret bryllupet i Toscana i Italia. Wozniackis forlover var Serena Williams. De to skal etter planen møtes på banen en siste gang, på Wozniackis hjemmebane i Danmark i en oppvisningskamp.

Wozniacki la opp i forbindelse med Australian Open i januar.

Før og etter det vil hun ta igjen det tapte, for å si det slik. Nyte livet sammen med David Lee. Bare de to, i alle fall en stund.

– Så vil jeg og David selvsagt stifte familie. Det er antakelig neste skritt inn i fremtiden. Etter at jeg sluttet har jeg vært veldig opptatt med å avslutte alt, så dette er egentlig første mulighet til å puste dypt og slappe av litt, sier hun i intervjuet med Haute Living.

Publisert: 29.05.20 kl. 11:24

