FORNØYD: Dag Eilev Fagermo er i godt humør etter sju poeng på tre kamper. Her etter en seriekamp mot Sarpsborg 08 forrige sesong. Foto: Trond Reidar Teigen/ NTB Scanpix

Fagermo fleiper med Rosenborg: – De er i det minste best i byen

SKIEN (VG) Dag-Eilev Fagermo (52) og Odd har hatt en nærmest perfekt start på sesongen, samtidig som Rosenborg ligger på nedrykksplass. Likevel vil ikke Odd-treneren avskrive trønderne.

– Det er ikke helt krise i Rosenborg, for de er i det minste beste i byen, sier Dag-Eilev Fagermo og ler i kjent stil når VG møter ham i påskesola på Skagerak Arena.

Og Odd-treneren har all grunn til å smile om dagen. Laget hans har tatt sju poeng på de tre første kampene mot Brann, Rosenborg og Kristiansund. De har sett ut som et topplag. Samtidig har det gått trått for det som normalt sett er topplaget i Eliteseiren.

Rosenborg ligger nest sist på tabellen med bare Ranheim bak seg. Men Fagermo tror trønderne kommer.

– Det må gå 8–10 kamper, det er da vi får et perspektiv på tabellen. Det er for tidlig å si noe nå, og Rosenborg kommer. Jeg vil ikke kalle det krise selv om de har ett poeng. Om det kan være en krise internt, det vet ikke jeg. Tabellen ender ikke sånn den er etter tre serierunder, sier Fagermo.

I motsetning til Rosenborg, som har vunnet serien de fire siste sesongene, har Odd hatt et par sesonger med svakere resultater. Nå har Dag-Eilev Fagermo et godt lag på gang igjen i Skien.

TOPP OG BUNN: Odd ligger på fjerdeplass etter tre runder. Rosenborg ligger nest sist. Foto: Skjermdump, VG Live.

– Vi som har vært det beste laget

– Føler du at dere et et topplag igjen nå?

– Ja, det er vi. Jeg synes først og fremst vi spiller som et topplag. Nå som jeg har sett de andre lagene så langt er det vi som har vært det beste laget i de kampene vi har spilt. Vi har møtt antatte topplag som Brann og RBK, og Kristiansund er heller ingen enkel motstander. Fortsetter vi sånn kan vi være med høyt oppe, svarer Fagermo.

Da han tok over Odd i 2008 hadde laget nettopp rykket ned til det som da het Adeccoligaen. Han tok laget rett opp igjen til øverst nivå og en fjerdeplass i 2009. På de 11 årene han har vært i klubben har det både blitt medaljer og cupfinale.

Etter et generasjonsskifte og to svakere sesonger har Fagermo måttet bygge opp laget på nytt. Han har bedt om tid, og har hatt tro på prosjektet hele veien.

– Ja, det er klart. Jeg har vært med så lenge og bygget opp flere Odd-lag. Jeg vet hvordan det er å trene en klubb som Odd. Vi kunne gjort det bedre i fjor også om vi hadde vært mer kyniske på resultat, men da hadde vi sannsynligvis ikke startet sesongen like bra som nå, sier han og utdyper:

– Vi måtte la en del spillere få tillit i fjor, selv om de kanskje ikke var gode nok sammen. Men de måtte ha erfaring, og det høster vi av nå, forklarer Fagermo.

De to siste sesongene, spesielt 2017, har laget slitt med å score mål. I serieåpningen har Odd vært tilbake til sitt kjente og offensive 4–3–3. Den siste brikken i puslespillet før sesongen var Sander Svendsen.

– Han er en litt annen type. Han har evnen til å holde i ballen, er kreativ og kan skape ting alene som gjør at både han og de andre blir farlige. Jeg er veldig fornøyd med Sander. Det har vært en kjempetilvekst, sier Fagermo om 21-åringen som ble signert bare dager før seriestart.

Publisert: 22.04.19 kl. 06:20