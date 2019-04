Hovland med fire birdier på fem hull

AUGUSTA NATIONAL, GEORGIA/OSLO (VG) Etter en treg start på US Masters-runden lørdag, slo golfsensasjonen Viktor Hovland (21) tilbake med en birdierekke uten like.

Fredag klarte Hovland «cutten» med sensasjonelt spill, men lørdag fikk den majordebuterende nordmannen en noe treg start, med tre bogey-er på rappen mellom 4. og 6. hull.

Men i andre halvdel, radet han opp birdie etter birdie etter birdie.

Spesielt en imponerende langputt på hull 17 skapte vekte begeistring på den legendariske banen i Augusta.

Inn mot slutten leverte han hele fire birdier på fem hull, og selv om det ble en sur bogey på det 18. og siste hullet av den tredje runden, og den strålende avslutningen første for at han endte runden ett slag under par.

Totalt ligger Hovland på en delt 31. plass, to slag under par.

«Hva pokker?»

Amatøren Viktor Hovland føler seg hjemme med golfens største superstjerner. På treningsområdet har flere av de beste spillerne kommet bort til ham og slått av en prat denne uken. Han har spilt treningsrunder med de beste.

Og lørdag startet han fra en sterk 29. plass, bare seks og fem slag bak spillere som Francesco Molinari, Jason Day, Adam Scott, Louis Oosthuizen, Brooks Koepka, Dustin Johnson og Tiger Woods.

Golfforbundets Niklas Diethelm, som hadde treneransvaret for Hovland da han var yngre, snakker om en spiller som alltid har hatt det lille ekstra. Spesielt i topplokket.

– Det mentale er det store i golf. Mange har det samme nivået spillemessig. Men det er hodet som er avgjørende for å få det ut, sier Diethelm, stolt og glad over det han har sett av sin tidligere elev.

– Det som er så skjønt, er å se at han synes at han hører hjemme der. Han er bekvem. Mange synes det blir for stort, sier Diethelm.

Han har sendt tekstmeldinger med Hovland under Masters og spurte spøkefullt fredag kveld «hva pokker holder du på med?» da 21-åringen sendte et temmelig enkelt slag langt over greenen på hull 15. Han reddet par etter et nydelig flop-slag og en mesterlig putt.

– Hjerneblødning, svarte Hovland, ifølge Diethelm.

Fryktløs

Han skjønte allerede i junior-EM i 2013 at Hovland var totalt fryktløs. I sin første match knuste han mesterskapets beste spiller.

– Sånt ser man ikke ofte. Da har man ganske ikke enkelt respekt for de bedre. Jeg tror det er noe han er født med, sier Diethelm, som har vært i 16 junior-EM.

Det var i det samme mesterskapet at Hovland ble oppdaget av Oklahoma State-collegetrener Alan Bratton. Han er Hovlands caddie på Augusta i helgen.

Diethelm benker seg i sofaen når Hovland spiller i helgen også. Hovland leverte en rufsete runde fredag, men brukte bare 26 slag med putteren. Driveren har stort sett vært rett og lang hele uken. Jernspillet litt mer opp og ned.

– Ingen av dagene har han levert det beste han kan. Han har slått i vannet på hull elleve på begge rundene. Han har misset greener fra korte distanser. Jeg blir ikke sjokkert hvis han klatrer på leaderboardet, sier Diethelm.

Og med flere birdierekker som på lørdag, vil han gjøre nettopp det.

