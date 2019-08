LEDELSE: Tomålsscorer Fredrik Nordkvelle jubler for 1–0 sammen med Torgeir Børven på Skagerak Arena. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB Scanpix

Odd tilbake i gullkampen etter seier i toppkampen mot Bodø/Glimt

SKIEN (VG) (Odd - Bodø/Glimt 3–1) To mål fra Fredrik Nordkvelle og en offside-scoring fra Espen Ruud sendte Odd tilbake i gullkampen.

Nå ligger nemlig telemarkingene bare fire poeng bak serieleder Bodø/Glimt, og to poeng bak Molde. Dermed er det fortsatt liv i gulldrømmen også på Skagerak Arena.

– Det var en bra match av oss. Nå er vi med for fullt, sier Fredrik Nordkvelle til MAX.

Han spilte en fantastisk kamp. Ble kåret til banens beste. Og fotballekspert Bengt Eriksen (MAX) beskrev hans avgjørde scoring (3–1) som et kunstverk.

– Vi hadde tro på seier, og vi måtte vinne. Nå er vi stinne av selvtillit, og skal kjempe til siste slutt, sier Nordkvelle.

Etter et tøft kampprogram har telemarkingene tapt terreng til første - og andreplass på tabellen - Odd har møtt topplagene Rosenborg (1–1), Molde (2–2) og nå Glimt i sine tre siste kamper. Men to scoringer fra Fredrik Nordkvelle og et mål fra Espen Ruud i offside-posisjon sendte Odd tilbake i tetstriden i Eliteserien.

Glimt på sin side kom fra en meget god kamp da de slo Vålerenga 4–0 på Aspmyra mandag, men kan miste serieledelsen etter tapet på Skagerak Arena. Molde ligger bare to poeng bak, og går forbi om de slår Mjøndalen søndag.

Slik var kampen

Odd spilte en god første omgang foran et overraskende glisent hjemmepublikum og de to første målene kom på denne måten:

11 minutter: Odin Bjørtuft, midtstopperen som overraskende startet som sentral midtbane, fant Fredrik Nordkvelle som satte fart mot mål. Glimt-forsvaret rygget og Nordkvelle fikk til slutt fyrt av et skudd som gikk via tidligere Odd-spiller Vegard Bergan og i mål. 1–0 til hjemmelaget.

21 minutter: Håkon Evjen laget frispark ute langs venstrekanten. Elba Rashani slo det godt inn i feltet, hvor Espen Ruud snek seg foran Erlend Dahl Reitan på første stolpe og sklei ballen i mål. TV-bildene viste dog at scoringen skulle vært annullert - Ruud var i offside. Det innrømmet Odd-backen også selv til Eurosports reporter i pausen:

– Jeg så det på storskjermen. Det ser ut som offside, ja, sa han til kanalen.

– Han får et frispark som ikke er litt frispark en gang. At det blir mål ut av det der er utrolig surt, men dette kommer fordi vi ikke gjør jobben vår, sa en misfornøyd Evjen.

Redusering, punktering og skadetrøbbel

Etter å ha slitt de første 45 fikk derimot bortelaget en perfekt start på omgang nummer to: Etter bare tre og et halvt minutt tredde Philip Zinckernagel lekkert gjennom Ulrik Saltnes. Han kunne vende opp på rundt seks meter å sette ballen inn bak Sondre Rossbach.

Det tente et håp for bortefansen, men det ble slukket av Fredrik Nordkvelle ti minutter før slutt: Han lekte seg med Glimt-stopper Bergan og punkterte kampen til 3–1.

PS: Et skår i gleden for Odd er at skadeproblemene fortsetter. Forrige runde røk akillesen til Moussa Njie borte mot Molde, mens Fredrik Oldrup Jensen har vært ute lenge. Mot Bodø/Glimt hinket Fredrik Semb Berge av banen etter få minutter med skade.

Publisert: 30.08.19 kl. 20:50







