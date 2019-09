Rodde i blinde til nytt VM-gull

Birgit Skarstein (30) forsvarte VM-tittelen i roing på suverent vis i Østerrike - og i blinde. Med nær 400 meter igjen av gulløpet mistet hun synet, røper hun overfor VG.

– Jeg mistet synet 1650 meter. Det skjer av og til. Når du gir «full pupp», går kroppen i svart. Men jeg tenkte «faen heller», det kommer sikkert tilbake, forteller Birgit Skarstein.

– Du rodde bokstavelig talt i blinde?

– Ja, jeg rodde i blinde et par hundre meter, svarer hun bekreftende på VGs spørsmål etter sitt tredje strake VM-gull.

Utfordrer Nathalie Benoit (39) tok sølvmedaljen over fem sekunder bak Skarstein, som har invitert den franske kvinnen til juleferie på hytta si om fire måneder. Moran Samuel fra Israel ble nummer tre på på Regattastrecke Ottensheim i Linz.

Birgit Skarstein, som vant VM-gull i 2017 og 2018, har hatt en vanskelig oppkjøring og oppladning til VM og sitt tittelforsvar i Østerrike. Hun har de siste ukene måttet forberede seg i en tilstand av sjokk og sorg. Årsaken er dødsfallet til Malvik-ordfører Ingrid Aune tidligere i sommer.

Skarstein og Aune var nære venner.

Foran finalen i Østerrike søndag fortalte Skarstein til VG at hun gikk helt i kjelleren etter begravelsen for 16 dager siden. Hun var ikke i stand til å gjennomføre den tradisjonelt svært viktige «supercompen» opp mot VM.

– Det har vært en beinhard oppladning, sier hun til VG etter finaleseieren.

– Da jeg traff målstreken begynte jeg å gråte. Det var mye følelser, jeg måtte ha et par minutter for meg selv, tilføyer hun.

Birgit Skarstein sier at hun fikk røsket kraftig opp i verdensbildet sitt, og hva som er viktig i livet. Hun roser landslagets støtteapparat, landslagssjef Johan Flodin og lagkameratene for måten de har hjulpet henne i den vanskelige perioden. Hun sier at hun fikk en uke i naturen etter Ingrid Aunes død, og at hun sov og gråt - før det var tilbake til rutinene med trening og forberedelsene til konkurranse.

– Jeg er stolt over hvor godt vi har kommet ut av dette. Gullet er en lagseier, sier hun.

Hun forteller at hun fulgte planen til sjeftaktikker Johan Flodin til punkt og prikke ved å gå knallhardt ut fra start, for å stresse Nathalie Benoit & co - i stedet for det motsatte. Det var bære eller briste, og det holdt til de grader.

– Det var for å psyke henne ut, og det fungerte. Jeg tror hun kunne vært mye nærmere. Men jeg la meg i blindsonen hennes, slik at hun ikke visste hvor jeg var. Da ble det «lettere» for henne å slåss for sølvmedaljen, forklarer Birgit Skarstein.

Nathalie Benoit rodde veldig godt i semifinalen. Den franske roeren tok sølv i Paralympics allerede i 2012 og gjorde comeback i fjor.

Ved 600 meter var imidlertid Benoit 13 til 14 meter bak Skarstein.

VM-GULL IGJEN: Birgit Skarstein. Foto: Bàlint Czucz / NTB scanpix

Ved 1000-metermerket var avstanden fortsatt den samme. Med 800 meter igjen opp mot 2000 meter og mål, hadde Skarstein - med høyest frekvens på åretakene - økt forspranget ytterligere.

