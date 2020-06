forrige









fullskjerm neste LUNSJTID: Stig André Berge trener og bor i rorbu sammen med tre andre brytere. Samlingen er godkjent av en lokal smittevernlege. Her Berge i ferd med å lage lunsj i rorbua. Til høyre Morten Thoresen.

Berges «coronabryting»: – Trener som Rocky i Sibir

KRISTIANSUND (VG) Brytelandslaget lever tett i tett, atskilt fra resten av verden. Omtrent ingen idretter har mer nærkontakt, men et spesialdesignet opplegg har gitt Stig-André Berge (36) og gjengen muligheten til å bryte igjen.

«Du har ikke vasket opp én gang!» runger gjennom Braatthallen i Kristiansund, hvor brytelandslaget er samlet for første gang på lang tid.

Endelig kan landslaget trene som normalt, men hverdagen er ikke slik de er vant til.

Bryterne er fordelt etter vektklasse, hvor hver gruppe på 3–4 personer har egen bil som de kjører til og fra trening med, de benytter en egen inngang til hallen, og holder seg på atskilte matter.

20 minutter unna hallen, i idylliske omgivelser nede med havet, bor Stig-André Berge (36) og resten av laget som små familier i hver sin rorbu. De lager mat sammen, sover sammen og krangler sammen.

– Det er noen som nesten ikke kan ta på seg sine egne sokker. Da blir det en hard overgang til å skulle lage sin egen mat, vaske opp og vaske klær. Det kan gå en kule varmt, men så er vi ferdig med det. Det er det takhøyde for i denne gruppen, forteller Berge, lagets eldstemann.

VASKEKRANGEL: Stig-André Berge sier han burde innført husregler på brytelandslagets spesielle treningsleir. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Streng hjemmekarantene

Det er et tett samarbeid mellom Bryteforbundet og Kristiansund kommune som har gjort det mulig for Berge å bryte igjen.

Kommuneoverlege Askill Sandvik mener landslaget «trener som Rocky i Sibir», og sammen med smittevernoverlege Per Arild Strand overvåker de treningene og sørger for at alt går for seg på riktig måte.

– Jeg vil skryte av legene, jeg synes de er tøffe som tør å ta oss imot. Jeg tror ikke alle kommuner i Norge hadde gjort det, roser Berge sittende på en benk ved sjøkanten i nordmørsbyen, hvor brytetradisjonene er stolte og lange.

Både Berge og landslagstrener Fritz Aanes tviler på at det hadde vært mulig å få til det samme i Oslo, og mener det skreddersydde opplegget gir tilnærmet optimal trening.

– Det største problemet er at de ikke får dratt på butikken selv, men må sende en liste til trenerne, ler Aanes over bryternes strenge hjemmekarantene.

Det har ikke vært coronasmitte i Kristiansund de siste to månedene, og utøverne er også pålagt en streng hjemmekarantene for å beskytte lokalbefolkningen.

JOBBER MED FARGEN: Bryterne har hørt at det bare et to uker med slikt vær i Kristiansund i løpet av året og utnytter muligheten til det fulle. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Trenger motstand

Akkurat som Rocky i Sibir, har det blitt en annerledes og mer ensom treningshverdag for Berge gjennom coronaperioden. Norge er en liten brytenasjon og 36-åringen er avhengig av internasjonale sparringpartnere for å stille best mulig forberedt til OL-kvalifiseringen på nyåret.

– Hvis ikke grensene åpner, har vi et problem, sier Aanes.

– Det er kanskje det jeg har tapt mest på de siste månedene, mener Berge om mangelen på motstandere i hans vektklasse. De han trener og bor sammen med på landslaget er alle større og tyngre enn han selv.

I store brytenasjoner som Russland og Japan er det «utømmelig med utøvere», ifølge Berge. Det finnes alltid en sparringpartner, og nordmannen tror i tillegg myndighetene har lagt mindre begrensninger for toppidrettsutøverne gjennom pandemien.

– Det er nok en del nasjoner skjuler ting – om hvordan de har holdt på. Jeg tror stornasjonene har trent som normalt. Men skal vi fokusere på det? Vi må bare gjøre det vi kan innenfor de retningslinjene vi har fått, sier Berge.

Den meritterte bryteren ville heller ikke hatt det annerledes.

– Hvorfor skal ikke vi være en del av den store dugnaden? Det skal gjelde alle uansett. Idrett er ubetydelig oppe i dette her. Det er mange firmaer som har gått konkurs, men jeg tror ikke det er så mange idrettsutøvere som har gjort det.

les også Bryllupsreisen utsatt igjen: – Det var ikke noe press fra hennes side

Gruer seg til én ting

Forrige uke annonserte Berge at han satser mot OL i 2021, og at han skal avslutte med VM på hjemmebane i oktober samme år.

«Du kødder med meg?» var Aanes’ første reaksjon da Berge sprakk nyheten. Treneren mener OL-medaljøren fra Rio 2016 er spesielt skrudd sammen mentalt sett, og det er ingenting å si på motivasjonen.

Men én mental utfordring må han bestå.

– Vi har vært et sted i Ungarn som heter Tata de siste årene. Det er et slitent sted, et utrolig kjedelig sted. I februar 2016 sa jeg til gutta: «Åh, dette har jeg gledet meg til, nå er det siste gang jeg er i Tata». Det samme sa jeg i februar 2020. Nå må jeg svelge det nok en gang, gliser Berge.

I tillegg til en overlegen mentalitet, mener treneren at Berge er bygd som en 25-åring. Den norske stjernen er respektert i brytemiljøet for evnen til å ta medaljer selv i gammel alder, og det er medalje som er målet i Tokyo også.

– Så lenge jeg gjør jobben hver eneste dag på trening, er jeg godt forberedt. Da er jeg god nok til å ta gull, sier Berge.

– Ole Einar Bjørndalen var vel 38 eller 40 år da han tok den siste medaljen, men da går du alene på ski. Du har ikke en russer som har lyst til å rive av deg hodet og brekke alle beina i kroppen din. Stig er unik, mener Aanes.

