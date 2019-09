TIL TOPPS: Suzann Pettersen holder trofeet som viser at Europa vant Solheim Cup. Pettersen slo det avgjørende slaget. Etterpå sa hun at karrieren var over. Foto: Ian Rutherford / PA

Pettersen hylles etter karriereslutt: – «Tutta» er en av de fremste i den norske idrettshistorien

Suzann «Tutta» Pettersens (38) takker for seg etter å ha avgjort Solheim Cup søndag kveld. Karrieren hennes beskrives som fantastisk og uforståelig stor.

Suzann Pettersen: * Født: 7. april 1981 i Oslo (38 år) * Yrke: Pensjonert golfproff * Kallenavn: «Tutta» * Familie: Gift med Christian Ringvold, har sønnen Herman sammen * Major-seirer: 2 (PGA-mesterskapet 2007 og Evian-mesterskapet 2013) * LPGA-seirer: 15 * Aktuell: La opp karrieren som profesjonell golfspiller etter at hun avgjorde Solheim Cup for Europa mot USA søndag (NTB)

– Shit! Nå fikk jeg gåsehud på hele kroppen. Men det er kanskje verdens beste tidspunkt å legge opp på, sier Marianne Skarpnord, profesjonell golfspiller, til VG.

Hun er på reise og har ikke fått med seg nyheten før VG ringer. «Tutta» ble helten da Europa slo USA i Solheim Cup for første gang siden 2013.

– Det er alltid vanskelig å sammenligne idretter, men det er klart at «Tutta» er en av de fremste i den norske idrettshistorien, sier Bjørge Stensbøl, tidligere toppidretssjef.

Petteseren satte den avgjørende putten i duell mot Marina Axel på siste hull. I intervjuer på amerikansk TV og på pressekonferansen i etterkant sa Pettersen at karrieren var over.

– Jeg synes det er helt sykt kult at hun avgjør. Det var mange som mente det var spesielt da hun ble tatt ut på «wildcard». Jeg svarte bare «vent og se». Jeg vet hva hun har innenbords og det overrasker meg ikke at hun avgjorde, sier Skarpnord.

Her avgjør Pettersen:

– Fantastisk karriere

Pettersen gjorde comeback i juli etter halvannet år pause. Hun ble mor til Herman i august 2018.

– Jeg synes det er veldig trist at hun vil legge opp nå, for det var helt magisk det hun leverte i dag. Men jeg forstår jo godt at hun er i en ny fase i livet med et lite barn og en familie hun vil bruke tiden på. Det må vi respektere, sier Marit Wiig, golfpresident.

38-åringen fra Oslo vant 15 LPGA Tour-titler, inkludert to majortitler. I hele 435 uker på rad var Pettersen blant de ti beste spillerne i verden, fra juni 2007 til oktober 2015.

– Hun har hatt en helt fantastisk karriere. Det «Tutta» har oppnådd tror jeg ikke mange i Norge forstår hvor stort er. Hun har ikke fått oppmerksomheten hun har fortjent i det hele tatt. Folk skulle bare visst hvor tøft det er å vinne en major eller holde seg blant topp fem spillere i mange år. Da hadde folk hatt et annet syn på det «Tutta» har gjort i 20 år, sier Skarpnord.

Vil finne plass

Golfpresident Wiig synes nyheten var «både brå og ventet».

– Nå trodde jeg at hun ville tenke annerledes siden hun fikk det til så fantastisk disse tre dagene under Solheim Cup. Men jeg har stor respekt for avgjørelsen. Det var et uvirkelig punktum, sier Wiig.

Hun sier de vil se hvordan norsk golf kan dra nytte av Tuttas karriere fremover.

– Tutta har betydd utrolig mye for golf i Norge. Både for jentene som kommer nå etter henne og Viktor Hovland som sier at Tutta har vært forbildet. Særlig har Hovland lagt vekt på hvor tydelig Tutta har vært på den harde jobben man må gjøre. De har lært mye, sier Wiig.

Denne putten imponerte:

