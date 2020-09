I RETTEN: Rui Pinto kalles en hacker av motstanderne sine. Selv bruker han begrepet varsler. Her er han i retten i Portugal. Foto: Armando Franca / AP

Hjernen bak Football Leaks i retten: – Håper å bli frikjent

Mannen bak bak dokumentlekkasjen Football Leaks, Rui Pinto (31), har inngått et samarbeid med portugisiske myndigheter. Fredag startet likevel rettssaken mot ham i hjemlandet.

Pinto er tiltalt for å ha skaffet seg tilgang til millioner av dokumenter på ulovlig vis, samt utpressing.

Mens mange kaller ham en hacker og en forbryter, omtaler han seg selv som en varsler.

Pinto skaffet seg tilgang på over 70 millioner dokumenter og delte disse med tyske Der Spiegel og nettverket European Investigative Collaboration (EIC) - der VG er medlem.

Det har resultert i over 1000 saker siden 2016. Cristiano Ronaldo har blitt idømt betinget fengsel og krav om tilbakebetaling av 200 millioner kroner i skatt. I Sveits etterforskes FIFA-president Gianni Infantino i kjølvannet av Football Leaks. Og fortsatt granskes noen av verdens største fotballagenter.

I desember fryktet Pinto opp mot 25 års fengsel da han lot seg intervjue av Der Spiegel. Nå er han langt mer optimistisk, etter å ha inngått et samarbeid med portugisiske myndigheter:

Pinto har gitt myndighetene passordet til harddisker inneholdende 17,5 terabyte med data. Den siste tiden har han levd med livvakter, under et vitnebeskyttelsesprogram, i Portugal.

STOR INTERESSE: Saken mot Rui Pinto vekker stor interesse både i Portugal og internasjonalt. Foto: MARIO CRUZ / LUSA

– Livet mitt er fortsatt truet, sa Pinto da han møtte Der Spiegel på vegne av EIC-nettverket for få uker siden.

Ifølge det tyske magasinet har imidlertid Pinto opplevd økt støtte i Portugal etter at han også skaffet til veie informasjon om påstått korrupsjon i Angola, der presidentdatteren Isabel dos Santos bygde seg opp en formue på milliarder av kroner. Angola er en tidligere portugisisk koloni.

Norskfranske Eva Joly er en av dem som har tatt Pinto i forsvar.

Det som omtales som Pintos svakeste kort i rettssaken som startet fredag, er påstått utpressing av det profilerte, og omdiskuterte, agentselskapet Doyen. Det er en anmeldelse fra dette selskapet som er bakgrunnen for hele rettssaken:

Pinto anklages for å ha hacket IT-systemene til selskapet i 2015, og senere krevd mellom 500.000 og én million euro for ikke å publisere dokumentene deres. Politiet skal senere ha avlyttet et møte mellom partene.

– Jeg var naiv på den tiden, sier Pinto, som hevder han bare ønsket å teste hvor langt Doyen ville gå for å hindre publisering av uheldig materiale.

FOOTBALL LEAKS-BAKMANN: Rui Pinto, her i Portugal. Foto: BALAZS HATLACZKI / X80001

I rettssaken som starter i Portugal i dag, har Pinto med seg tre advokater. De ønsker å føre 45 vitner, inkludert den verdensberømte varsleren Edward Snowden.

Pinto mener han har handlet i god tro, til offentlighetens beste.

– Jeg håper bare å bli frikjent, sier han.

PS: VG vant prisen «årets sportsdekning» for Football Leaks under Nordiske Mediedager i 2019. For to uker siden ble avisen frikjent i PFU etter en klage fra Hans Erik Ødegaard i forbindelse med arbeidet. Ødegaard mente blant annet at det er kritikkverdig å benytte det han omtalte som «stjålne dokumenter», men fikk ikke gehør for dette i PFU.

Publisert: 04.09.20 kl. 11:28