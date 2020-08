INNRØMMET TRAFIKKLOVBRUDD: Petter Northug innrømmet at han kjørte i mer enn 200 kilometer i timen i 80-sone på sin egen pressekonferanse fredag. Foto: Terje Pedersen

Står fast ved Northug-bruddet: – Det handler om trafikksikkerheten

Sykkellaget Uno-X fikk massiv oppmerksomhet da de brøt med Northugs merkevare forrige lørdag. Nå mener de at trafikksikkerheten har fått for lite oppmerksomhet i saken.

– Vi prøver å gjøre det vi kan for å opptre ordentlig i trafikken. Som sykkellag og forbilder er vi en kjent aktør i trafikkbildet. Og som samfunn bør vi øke hensynet til alle type trafikanter, sier Haugland.

Petter Northug (34) erkjente fredag at han kjørte over 200 kilometer i timen i 80-sonen, i tillegg til at han filmet det hele. Fra før var det kjent at han ble målt til 168 kilometer i timen i 110-sonen ved Ullensaker.

– Det er rett og slett uforenlig med det vi står for. Det har vi vært tydelige på. Vi er opptatte av å ha den rollen som forbilder. Det står MOT (organisasjon som blant annet ønsker å bekjempe vold og rusproblemer hos unge) på rumpa vår når vi sykler, og vi kommer til å ha 35 syklister som trener på landeveien i Norge og Danmark neste år, sier Haugland.

Vil ha økt trafikksikkerhetsfokus

Sykkellaget fikk mye oppmerksomhet da de ble den første store samarbeidspartneren til merkevaren Northug som avbrøt samarbeidet. Da avsluttet de brille-samarbeidet de inngikk i fjor høst.

– Vi kommer helt sikkert til å gjøre feil. Men vi må likevel være tydelige på at vi mener at vi gjør det riktige her. Jeg håper at ikke saken bare handler om personen, men også hvordan trafikksikkerheten skal være i fremtiden.

– Har det kommet godt nok fram så langt?

– Nei. Saken er såpass alvorlig at den fortjener oppmerksomhet med det formål om å bli enda mer bevisst på hvordan vi kan ta vare på trafikksikkerheten.

Ved å gå først ut med sin avstand til merkevaren Northug, kom også kritikken. Flere anklaget Haugland og Uno-X for å sparke en som allerede ligger nede, samtidig som andre viste sin klare støtte.

Haugland er imidlertid klar på at de ikke har endret sin opprinnelige oppfatning, fordi «grunnlaget for vår beslutning ikke har endret seg».

Dette har Northug-samarbeidspartnerne bestemt TV 2: Sarah Willand uttalte til Medier24 fredag at det var «unaturlig» at Northug hadde programlederoppdrag for dem denne høsten. TV-programmet «Landskampen», der Northug er programleder, har fortsatt planlagt sendestart i september – dog uten Northug i promoteringsvideoene. Red Bull: Kommunikasjonsdirektør Thea Moen har ikke besvart våre henvendelser. De har så langt signalisert at de ønsker å bruke tid før de avgjør videre samarbeid. Skiforbundet: Skiforbundet har varslet møter om de skal fortsette å la seg sponse av Northug-brillen. Norsk Volleyballforbund: NVBF har ikke besvart VGs henvendelser i saken. De er sponset av Northug-brillen. Vis mer

Høyt fartsnivå

Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Innlandet beskriver strekningen mellom Elverum og Trysil som ulykkesutsatt.

– Dette er en vei med høyt fartsnivå, og det har vært flere dødsulykker. Det ble satt opp strekningsfotobokser for cirka fem år siden, og da gikk det heldigvis ned, sier Solbraa.

Trysil er spesielt populært i helgene og i ferier, ettersom stor del av trafikken inn er hytteturister. Northug kjørte ifølge sin egen oppklaring opp onsdag kveld før sommerskiskolen på Trysil, og hjem torsdag kveld.

34-åringen var klar på at han ikke «følte seg påvirket» mens han kjørte bil, men Solbraa reagerer kraftig på farten han oppgir og ble tatt i.

– Det er veldig trist. Han utsetter seg selv og uskyldige andre for stor fare. En frontkollisjon har så godt som sikkert en dødelig utgang, for det er stor dødsrisiko om man frontkolliderer over 70 km/t, sier Solbraa.

