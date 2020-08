SKANDALESPURT: Kun to av de syv første over målstreken i kvinnenes 1500-meterfinale i London-OL hadde rent mel i posen, har retesting av dopingprøver avslørt. Foto: AP

OL-rekord i doping – avslørt etter retesting

London-OL 2012 ble solgt inn som «tidenes reneste». Nå viser resultatene av retesting av dopingprøvene avlagt for åtte år siden at det er historiens mest skitne.

– Det gir klar beskjed om at vi ikke vil slutte å søke rettferdighet for dem som er blitt lurt, og at vi alltid vil støtte utøverne som velger å konkurrere rene, sier Witold Bańka ifølge Inside The Games.

Polske Banka (35), tidligere sprinter og politiker, ble i fjor på bekostning av den norske kandidaten Linda Hofstad Helleland valgt til president for Det internasjonale antidopingbyrået (WADA). Han velger altså en positiv tilnærming til de nedslående dopingtallene fra sommerlekene i den britiske hovedstaden for eksakt åtte år siden.

Reglene til Den internasjonale olympiske komité (IOC) og WADA gir siden 2015 anledning til å reteste dopingprøver i inntil ti år etter at et OL er avsluttet (prøver fra Rio-OL kan re-analyseres til 2026). Prøver fra London 2012 kan etter daværende regler retestes i åtte. Det vinduet lukkes med andre ord nå.

London-OL, som ble ledet av Det internasjonale friidrettsforbundets president, Sebastian Coe, har for lengst satt en lite ettertraktet rekord – og de endelige «jubileumstallene» viser at 2012-lekene var i en juks-særklasse.

Det ble ifølge Inside The Games avlagt rundt 5000 dopingprøver på urin og blod i forbindelse med London-OL. Flere enn to tredeler av disse er retestet.

139 utøvere er blitt utestengt og diskvalifisert fra sommerlekene i 2012. Hele 65 av dem er avslørt som følge av retestingen, mens kun ni ble tatt mens konkurransene pågikk.

39 av de avslørte tok medalje, hvorav 13 tok gullmedalje.

Russiske utøvere topper soleklart den lite ærerike listen over London-deltagere som brukte ulovlige midler – med 46. Av disse var 14 medaljevinnere, inkludert fem gullvinnere.

Topp fem nasjoner/antall utøvere:

1) Russland – 46

2) Ukraina – 17

3) Hviterussland – 15

4) Tyrkia – 14

5) Kasakhstan – 6

Antall utøvere fordelt på idretter:

1) Friidrett – 91

2) Vektløfting – 34

3) Sykkel – 4

4) Bryting – 4

Det kan bli flere. Alle «sakene» er ikke ferdigbehandlet.

Den forrige OL-dopingrekorden er fra 2008. 81 utøvere som deltok i Beijings sommerleker er tatt for brudd på antidopingreglene.

Kvinnenes finalefelt på 1500 meter i London-OL er blitt karakterisert som en av historiens mest dopingbefengte. Etter retesting viste det seg i 2017 at fem av de syv første over målstreken var dopet. Det kan sammenlignes med finalefeltet på 100 meter for herrer i Seoul-OL i 1988, da «vinneren» Ben Johnson satte verdensrekord med 9,79 – for så nær umiddelbart å bli disket for bruk av anabole steroider.

Av de fem beste i finalen er det kun amerikaneren Calvin Smith – som fikk bronsemedaljen etter Johnsons diskvalifikasjon – som i løpet av karrieren ikke var involvert i dopingsaker.

Hugh Robertson er styreleder for Storbritannias OL-komité og han var idrettsminister under lekene for åtte år siden. I en uttalelse til Inside The Games argumenterer han mot påstanden om at London-OL er «historiens mest skitne», eller urene. Han mener det «bare» gir et bilde av hvor mange juksemakere som tidligere har sluppet unna.

Dopingtesting i OL ble innført i Mexico i 1968.

Publisert: 14.08.20 kl. 13:20

