OL-FAVORITTER: Christian Sørum og Anders Mol måtte nøye seg med bronse i VM, men er likevel VGs OL-favoritter i sandvolleyball. Foto: Christian Charisius /DPA / dpa

Ett år til sommer-OL: Dette er vårt sikreste medaljehåp

OL i Rio endte med bare fire bronse. 24. juli 2020 åpner lekene i Tokyo. Målet er å doble medaljefangsten fra 2016. VGs vurdering viser at kandidatene er mange.

VGs liste over potensielle norske OL-medaljører inneholder hele 31 navn. Medaljesjansene deres er vurdert på en terning fra 1 til 6 – hvor 6 er det sikreste. Vi understreker at terningkast 3, 2 og 1 ikke inneholder klare medaljehåp, men utøvere som på en maksdag kan kjempe om pallen i Japan.

Kurven har vært klart nedadgående for Norge i sommer-OL.

Neste år skal det kjempes om OL-medaljer i varme og uvante omgivelser. Sist OL var i Tokyo – i 1964 – kom den norske troppen tomhendte hjem. Null medaljer. Nåværende kong Harald ble nummer syv i seiling.

Det bør ifølge VGs vurdering bli langt bedre uttelling i 2020:

Christian Sørum/Anders Mol, sandvolleyball

Ranket som best i verden. Har tatt EM-gull og VM-bronse og er fortsatt i utvikling. Mol er noe skadeutsatt og sommerens VM-semifinaletap for Tyskland var en skuffelse. Men de vant den påfølgende turneringen og må kalles OL-favoritter.

Håndballjentene

Klarte ikke å følge opp sine to strake OL-gull i Rio. Har etterpå tatt EM-gull og VM-sølv. Siste EM ga 5. plass. Er blitt litt mer sårbare på keeperplass og Nora Mørk er fortsatt ikke helt tilbake på toppnivå. Men soleklar medaljekandidat.

Karsten Warholm, friidrett

EM- og VM-vinner på 400 meter hekk. Pers denne sesongen og fortsetter bare fremgangen. Sist med 47,12 i London. Meget sterke konkurrenter i Abderraham Samba og Rai Benjamin. Men Warholms mentale og fysiske styrke passer godt i et tøft OL.

Jakob Ingebrigtsen, friidrett

18-åringen viste suverene egenskaper for mesterskap da han vant to EM-gull sist sommer. Fortsetter bare fremgangen med pers på både 1500 meter, en engelsk mil og 5000 meter. Timothy Cheruiyot er OL-favoritt på 1500, men Ingebrigtsen er nest best nå.

OL-HÅP: Hva kan Jakob Ingebrigtsen gjøre mot sterke afrikanere i OL neste år? VG tror han kan gjøre mye sammen med broren Filip. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norge i sommer-OL Gull-sølv-bronse Rio de Janeiro (2016): 0–0–4 London (2012): 2–1–1 Beijing (2008): 3–4–1 Athen (2004): 5–0–1 Sydney (2000): 4–3–3 Atlanta (1996): 2–2–3 Barcelona (1992): 2–4–1 Seoul (1988): 1–2-0 Los Angeles (1984): 0–2–1 Vis mer

Kjetil Borch, roing

Imponerte enormt med både VM- og EM-gull i singlesculler sist sesong. Har slitt med skader og flere operasjoner de siste årene. Ikke på topp hittil denne sesongen. Kan får det tøft under VM i august. Men medaljekandidat i OL.

Filip Ingebrigtsen, friidrett

Eneste nordmann gjennom tidene med VM-medalje på 1500 meter (2017). Har vist fremgang siden. Litt utsatt for skader, men har denne sesongen vist at han kan slå lillebror Jakob og havne på pallen i Diamond League. Første nordmann under 3,50 på en engelsk mil.

Håndballgutta

Gjennombrudd med to VM-sølv de siste årene. Blir stadig bedre. Midtpunktet Sander Sagosen fortsatt bare 23 år. Kaptein Bjarte Myrhol har passert 37. Tøff kvalik for å bli blant de 12 deltagernasjonene. Gutta har ikke spilt OL siden 1972.

Are Strandli/Kristoffer Brun, roing

Tok bronse i Rio-OL. Vant EM-gull i fjor, men fikk VM ødelagt av Bruns sykdom. Har helt siden 2013 vært en sikker medaljebåt og bekreftet solid form med bronse i verdenscupfinalen nå i juli. Men har sjelden stått på toppen av pallen.

COMEBACK: Erik Watnedal har gjort en et svært vellykket comeback i skeet. Her skyter Watnedal i OL 2004. Han var bare en bom fra finaleplass og ble nummer åtte i Athen. Foto: Tor Richardsen

Erik Watnedal, skyting

Lerdueskytteren fra Moss gjorde for to år siden comeback etter 10 års fravær. Har vært en ubetinget suksess. Tok i fjor sølv i både VM og EM og sikret kvoteplassen til OL. Må kalles medaljekandidat på skeet i Tokyo.

Stig-André Berge, bryting

Ble kåret til «Årets idrettsnavn etter OL-bronsen i 2016. Tok EM-sølv i 63-kilosklassen i april. Skal ned i en lavere vektklasse under VM i september – som er OL-kvalifisering. Tøft for en 36-åring å ta en ny OL-medalje. Men mulig.

Grace Bullen, bryting

Har både vunnet senior-EM og U23-VM de siste sesongene. Slo regjerende verdensmester i sistnevnte. 22-åringen måtte ta til takke med 4. plass i fjorårets VM. Er fremgang og har definert gull som mål i Tokyo. Men OL er tøft.

Dobbeltfirer, roing

43-årige Olaf Tufte satser mot sitt syvende sammen med Oscar Helvig, Erik Solbakken og Martin Helseth. Kvartetten har en pallplass fra verdenscupen i fjor, men har ikke sittet mye sammen i båten. Har potensial til å kjempe om medalje.

Henrik Christiansen, svømming

Frisvømmeren med sterkt i kortbane-VM i fjor: To medaljer I 50-metersbasseng ble han nummer fire i VM på 800 meter i 2017 – distansen er tilbake på OL-programmet i Tokyo. VM-sølv på OL-øvelsen 800 meter og gjennombrudd på verdensnivå i langbane i år. Bare Dale Oen har tatt norsk OL-medalje i svømming.

Ola Stunes Isene, friidrett

Ligger fortsatt høyt oppe på årsstatistikken i diskos med sitt kjempekast på 67,78 meter i april. Har fulgt opp med 4. plass i Diamond League i Stockholm. Fortsatt et stykke opp til Daniel Ståhl og de aller beste, men 24-åringen er på gang.

NÆRMER SEG: Diskoskasteren Ola Stunes Isene nærmer seg sakte, men sikkert de beste i verden. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Eivind Henriksen, friidrett

Har satt en solid ny pers med 78,25 meter i sleggekast. Nærmer seg de beste på verdensstatistikken, selv om det er et stykke opp til polakkene Nowicki og Fajdek. Henriksen ble nummer fem i fjorårets EM og kan forbedre det i Doha-VM.

Kristian Blummenfelt, triatlon

Flere ganger på pallen internasjonalt sist sesong. Mangler full klaff og 5. plass er det beste denne sesongen. Alle muligheter til å forbedre 13. plass fra OL i Rio. OL-medaljene i triatlon henger høyt. Men bergenseren har en fair sjanse.

Richard Ordemann, kampsport

Ble historiske da han i fjor som første nordmann vant et Grand Prix-stevne i taekwondo. Er for øyeblikket rangert på en plass som gir direkte plass i OL. 24-åringen fra Nannestad kan komme til å slåss om OL-medalje neste sommer.

Hermann Tomasgaard, seiling

Startet sesongen med å vinne den første verdenscupseilasen i laser. Fulgte opp med to 4.-plasser. Startet også VM på regattabanen i Tokyo sterkt nå i juli, men klare feil kostet en plassering i toppen. Men Tomasgaard er et medaljehåp.

Sondre Nordstad Moen, friidrett

Har gjennom flere sesonger satset langsiktig mot maraton i Tokyo spesielt. Satte i 2017 europarekord på maraton. Har slitt med flere skader, men gjorde nylig comeback med et bra løp på 10.000 meter i London.

Håvard Haukenes, kappgang

29-åringen gjorde karrierebeste med 4. plass i EM 2018 og fortsatte med pers på 50 km da han vant i Slovakia i mars. Men fortsatt noen steg opp til verdenseliten som inneholder flere japanere som får hjemmebane i Tokyo.

Jenny Stene, skyting

21-åring fra Romerike som har imponert stort den siste tiden. Satte i mai verdensrekord på OL-øvelsen helmatch i verdenscupen. Også sterk med luftrifle. Har ikke skaffet Norge kvoteplass, men høyaktuell for tre øvelser i Tokyo.

UKJENT OL-HÅP: Jenny Stene har satt verdensrekord på helmatch med 1185 poeng denne sesongen. Hun er en av Norges ukjente OL-håp. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Henrik Larsen, skyting

Har markert seg som universitetsskytter i USA og ble i fjor nummer fire både i EM og VM i 50 meter helmatch – og sikret dermed Norge kvoteplass i Tokyo. Slet med sykdom etter sesongen. 22-åringen har i år 5. plass fra World Cup.

Gustav Iden, triatlon

Med 3. plass under VM-runden på Bermuda har Iden stått for sesongens beste prestasjon av de norske triatletene. Har hevdet seg godt gjennom flere sesonger og må regnes med i gruppen av pallkandidater.

Maria Rønningen/Helene Næss, seiling

Tønsberg-jentene i 49-erklassen har satset hardt i seks år og har fått betalt med EM-gull og bronse. Har lagt ned store treningsmengder over lang tid og kan med klaff komme til å snuse på medaljene i Tokyo.

Viktor Hovland, golf

Har imponert voldsomt i overgangen fra amatør til proff. Ble nummer 12 i US Open med fem amerikanere foran seg. I OL kan hver nasjon kun stille med to. Det kan bli spennende å se hva 21-åringen kan prestere i Tokyo.

PÅ GANG: Viktor Hovland gjør suksess i overgangen fra amatør til proff. Tokyo-OL kan bli en fin mulighet. Foto: Thomas Nilsson / VG

Henrik Ingebrigtsen, friidrett

Har slitt med forskjellige skader, men leverer stadig bra prestasjoner. Norsk rekord på 3000 meter denne sesongen. Kanskje blir 5000 meter hans beste sjanse i Tokyo. Satte ny pers i Belgia nylig. Men her henger medaljene veldig, veldig høyt.

Karoline Bjerkeli Grøvdal, friidrett

Norges beste friidrettsutøver i Rio-OL for tre år siden med 7. og 9. plass. 3000 meter hinder fremstår som hennes beste mulighet i Tokyo-OL, men avstanden opp til verdensener, Beatrice Chepkoech. og medaljene synes for stor. Imponerte med norsk rekord på 5000 meter i London.

Katrine Aanestad Lund, skyting

Ble skytterdronning på landsskytterstevnet allerede som 22-åring. To år senere har hun sikret Norge kvoteplass i Tokyo via 3. plass i verdenscupen i München. Sterk på 50 meter helmatch hvor hun også har en 6. plass fra Beijing.

Jeanett Hegg Duestad, skyting

20-åring fra Vestfold som tok både VM-gull og satte verdensrekord i juniorklassen. Ble denne sesongen nummer tre på 50 meter helmatch i Beijing og sikret med det Norge kvoteplass i Tokyo.

Casper Stornes, triatlon

Vant den historiske konkurransen hvor alle tre nordmenn var på pallen i verdensserien på Bermuda for 15 måneder siden. Er ranket som nummer 48 i verden og har slitt med resultatene denne sesongen.

Susanne Andersen, sykling

Stavanger-jenta er bare 21, men allerede for to år siden markerte hun seg med 7. plass i VM i Bergen. De norske sykkeljentene er i fremgang og det kan ikke helt utelukkes at Andersen eller et par andre blander seg inn i medaljekampen.

UTFORDRER: Susanne Andersen og sykkeljentene kan ha like store muligheter som de norske gutta i Tokyo. Det er lite sannsynlig at Alexander Kristoff stiller i den tøffe OL-løypa. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Utfordrerne

Utøvere som kan kjempe om finaleplasser eller nærme seg medalje-nivå i Tokyo

Friidrett: Isabelle Pedersen (100 meter hekk), Sigrid Borge (spyd), Sondre Guttormsen (stav), Martin Roe (10-kamp).

Bryting: Felix Baldauf, Iselin Solheim.

Triatlon: Lotte Miller.

Skyting: Simon Kolstad Claussen (helmatch).

Padling: Jon Amund Vold/Eivind Vold (K2 1000 meter), Lars Magne Ullvang (K1 1000 meter).

Seiling: Anders Pedersen (finnjolle).

Sykling: Carl Fredrik Hagen (landevei), Katrine Aalerud (landevei), Vita Heine (landevei), Anita Stenberg (bane), Petter Fagerhaug (terreng), Tore Navrestad (BMX).

Tennis: Casper Ruud (singel).