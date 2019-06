OPPSIKTSVEKKENDE IGJEN: Viktor Hovland (21) knallet til med en fantastisk siste runde i PGA-turneringen i Detroit søndag. Han kan ende blant de 10 beste på resultatlisten. Foto: Dylan Buell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Golf-Hovland kan «putte» million-premie etter super-finish

Viktor Hovland (21) har spilt seg voldsomt opp på resultatlisten etter en fantastisk siste runde i PGA-turneringen i Detroit. Med en sannsynlig topp 10-plassering kan han håve inn over to millioner i premiebonus og enda mer ca$h fra utstyr-sponsorene.

Nå nettopp







Foreløpig ligger han på delt 4. plass, etter å ha gått siste runden på 64 slag - åtte under banens par.

Det vil si et (foreløpig) rykk på 48 plasser fra avslutningen nest siste dag lørdag. Et godt knippe spillere har ennå ikke spilt ferdig. Men sin suverene siste runde, må mye gå galt - sett med Viktor Hovlands øyne - for at han ikke skal ende blant de 10 beste.

Han spilte inn 140.000 kroner i sin første turnering som proff forrige helg.

Han må spille inn 8,5 millioner kroner totalt denne sesongen for å få plass i den beste proffturneringen neste sesong.

Viktor Hovland, som gikk fra være amatør til å bli proff etter sin historiske 12. plass i US Open for to uker siden, avsluttet dag tre lørdag med to birdies. Søndag fulgte han mildt sagt opp det sterke spillet. Foran hull 13 hadde han spilt seg opp 43 plasser fra dagen før og lå på delt niende plass.

les også Hovland møtte Ryder Cup-kapteinen: – Det er jo en drøm

Med seks slag under par for dagen, og 13 under par totalt.

Det vil si seks birdies på de 12 første hullene. I sterk kontrast til dag tre lørdag, da han klarte fire birdies totalt etter rundens 18 hull.

Viktor Hovland hadde imidlertid ikke til hensikt å gi seg, for å si det slik. Rundens syvende birdie senket han på hull 14; fire slag på par fem-hullet - og i det øyeblikket lå han på delt 5. plass totalt - 47. plasser opp fra status etter tredje runde lørdag.

Etter par på hull 15., slo han seg med to slag inn til fin posisjon på green - og til hullet. Med alle tiders mulighet til å sikre par på det også. Det gjorde han. Foran de to siste hullene - par fem og fire - trengte han etter alt å dømme en birdie til for å være sikret topp 10-plassering til slutt.

les også Slik blir golfkometen Viktor Hovlands nye liv

Billy Horschel måtte «ta» en bogey (en over par) på hull 16, men spilte til par på det nest siste og avsluttet ned birdie på 18. hull. Det betydde åtte under par for dagen og 14 under totalt for amerikaneren, som da hadde spilt seg opp 53 plasser fra dagen før - til foreløpig delt 5. plass, før det var Viktor Hovlands tur til å avslutte.

Nordmannen klinket like godt til med en ny birdie på hull 17 og lå altså åtte under par for dagen foran avslutningen - den drøyt 400 meter lange par fire-finishen. Birdie her ville tangere banerekorden. Første slag la han i roughen, med 170 meter til hullet.

les også Golf-Hovland signerer for svensk klesgigant

Med slag to plasserte han ballen drøyt 14 meter fra hullet, til høyre for det. Dermed lå den an til at Hovland ville fikse par. Det gjorde han, med sitt 64. slag for dagen - etter 70, 69 og 70 de tre foregående dagene.

Totalt 15 under par.

Amerikaneren Nate Lashley topper resultatlisten med 23 slag under par totalt, før han går ut på sin siste runde.

Publisert: 30.06.19 kl. 19:59