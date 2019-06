NRK-EKSPERT: Torstein Bae støtter ikke sjakkforbundets avtale med et utenlandsk bettingselskap. Foto: Hallgeir Vågenes

Advarer sjakkforbundet mot bettingavtalen Carlsen kjemper for

Både det statlige Lotteritilsynet og en rekke organisasjoner advarer Norges Sjakkforbund (NSF) mot å inngå avtalen som Magnus Carlsens nye sjakklubb vil ha. Det samme gjør Torstein Bae, kjent som NRK-ekspert.

Sjakkforbundet har en avtale klar, verdt 50 millioner kroner over fem år, med Kindred, som står bak blant annet spillselskapet Unibet. NSF fastslår at de har to juridiske utredninger som konkluderer med at avtalen er lovlig - se forøvrig sjakkforbundets svar nederst i saken.

Tirsdag ble det kjent at Carlsen har opprettet en sjakklubb, der han selv er leder, som ønsker å få gjennom nettopp den omstridte bettingavtalen i sjakkforbundet.

Avtaleforslaget mellom Norges Sjakkforbund og bettingselskapet innebærer at det ikke skal være en vanlig sponsoravtale, men at sjakkforbundet skal jobbe for å endre spillpolitikken i Norge – med tanke på en lisensmodell lik den som Danmark og Sverige har. For eksempel er det meningen at sjakkforbundet skal fronte lisensordningen på Arendalsuka, det årlige «politiske verkstedet» som samler politikere og samfunnstopper.

Familien Carlsen, først pappa Henrik, så Magnus selv, gikk sist uke ut og støttet NSF-avtalen med bettingselskapet. Så kom nyheten om Carlsens nye klubb, som sent tirsdag annonserte at de allerede har nådd 1000 medlemmer. Det antallet gjør dem til Norges største sjakklubb. I tillegg gir det dem 40 delegater med stemmerett, når avgjørelsen om betting-avtalen skal tas den 7. juli.

Men nå kommer kritikken mot avtalen fra flere hold.

Bakgrunn: Dette er saken som splitter sjakk-Norge Norges Sjakkforbunds (NSF) styre har fremforhandlet et utkast til en avtale med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år.

Denne avtalen skal forbundets kongress stemme ja eller nei til 7. juli. Styret i NSF anbefaler medlemmene å stemme ja.

Motstandere av avtalen har argumentert for at avtalen innebærer at Sjakkforbundet tar politisk stilling mot den norske enererettsmodellen, som innebærer at bare Norsk Tipping får tilby pengespill i Norge. Dette til forskjell fra Norges Idrettsforbund, som Sjakkforbundet ikke er en del av.

Forkjemperne for avtalen argumenterer for at pengene avtalen gir vil kunne gjøre mye for sjakkmiljøet i Norge, særlig for unge talenter som trenger midler for å kunne satse på sjakken. Vis mer vg-expand-down

Torstein Bae - som er blitt kjent som NRKs sjakkekspert - skriver i et diskusjonsforum på Facebook at det er fire punkter som gjør at han mener at ulempene er større enn fordelene for sjakkforbundet. Han lister opp (sitat):

* Det prinsipielle ved at sjakkforbundet skal selge lobbytjenester.

* Det omdømmemessige, hvor vår posisjon for tiden er formidabel.

* Det juridiske, med risiko for rettslig tvist.

* Det splittende, hvor det alltid i en så kontroversiell sak vil være medlemmer som reagerer sterkt.

Lotteritilsynet har sendt et brev der det står at «Lotteritilsynet oppfordrer Norges sjakkforbund til å nøye vurdere konsekvensene ved å inngå en slik avtale, både ved å sette seg i en posisjon som potensielt kan medføre brudd på pengespillregelverket, og ved å offentlig fronte et samarbeid med en aktør som bevisst bryter norsk pengespillregelverk».

Rusfeltets samarbeidsorgan, Actis, reagerer også sterkt. Generalsekretær Pernille Huseby sier til VG:

– Kindred tjener store penger på å utnytte sårbare spillere. Halvparten av de som spiller kasinospill på nett er risiko- og problemspillere, og Kindred driver markedsføring som retter seg spesielt mot denne gruppa.

– Vi synes det er trist at sjakkforbundet lar seg kjøpe på denne måten. Avtalen sender et svært uheldig signal fra et ellers seriøst og respektert forbund, og vil bidra til å svekke forbundets troverdighet og sannsynligvis redusere rekrutteringen, mener Huseby - og er skuffet over at familien Carlsen har gått ut og støttet avtalen.

Huseby hevder også at saksdokumentene til sjakk-kongressen «inneholder en lang rekke feil».

– Men er det noen forskjell på disse bettingselskapene og Norsk Tipping?

– Man kan ikke sammenligne Norsk Tipping og selskaper som for eksempel Kindred. Norsk Tipping har et helt annet ansvarlighetsrammeverk enn de utenlandske pengespillselskapene, med blant registrert spilling, obligatoriske tapsgrenser på tvers av alle spillene og begrensinger på reklame.

Actis har også, sammen med Blå Kors, Spillavhengighet Norge og Norsk Forening for Spillproblematikk sendt et brev til Norges Sjakkforbund der de advarer mot avtalen med Kindred.

VG har lagt fram advarslene for Sjakkforbundet. President Morten L. Madsen kommenterer dette slik:

– Lotteritilsynet konkluderer i sitt brev først med at avtalen neppe er ulovlig, for så å advare mot hypotetiske lovbrudd innenfor avtalen. Dette er innspill vi tar med oss. To juridiske utredninger om avtalen støtter dens lovlighet, og den tredje som er bestilt av NSF, er snart ferdig og skal legges frem for våre medlemmer før kongressen.

– Dette er et tema som engasjerer, også ut over det norske sjakkmiljøet. Alle innspill vil være med på å forme Kongressens endelige vedtak. Men vi har satt oss grundig inn i fakta, og Actis opererer med tall vi ikke kjenner oss igjen i, og som heller ikke er å finne i dokumentasjon fra danske spillmyndigheter eller spillaktørenes bransjeorganisasjon. Blant annet ser Actis ut til å ha oversett at reguleringsdebatten handler om onlinespill på odds, casino og poker - ikke alle kategorier pengespill pluss de tradisjonelle offlinespillene. Derfor er tallene de presenterer vanskelige å sammenligne og forholde seg til.

Ifølge avtalen skal ikke sjakkforbundet markedsføre bettingselskapet med logo eller lignende, men skal derimot hjelpe til med å tale deres sak politisk når det gjelder de utenlandske bettingsselskapenes håp om at Norge - i likhet med Sverige og Danmark - skal innføre en lisensordning.

Sjakkpresidenten sier:

– Danmark har hatt lisensordning siden 2012, og den danske Spillmyndigheten, tilsvarende Lotteritilsynet, er godt fornøyd med utviklingen. Deres leder, Birgitte Sand, skriver i årsrapporten for 2018 at de opplever et stabilt og velregulert marked.

Kindred tar på sin side avstand fra Actis’ vurdering av dem som ikke sammenlignbare med Norsk tipping.

«Vi ønsker ikke å være et selskap som tjener penger på at folk er avhengige. Vi ønsker en mer bærekraftig modell, at folk spiller for mindre summer over lang tid enn at spillavhengige spiller for store summer», skriver Rolf Sims, Public Affairs Manager for Kindred i Norge i en epost til VG. Videre skriver han:

«Fra og med 1. september innfører vi obligatoriske tapsgrenser for spill på våre produkter. I tillegg dropper vi all markedsføring for bonuser og toner ned annonsering av casinospill. I månedene fremover vil nye reklamefilmer i stedet kommunisere hovedbudskap som ansvarlighet og grensesetting».

PS: Avgjørelsen faller på sjakkforbundets kongress i Larvik den 7. juli.

