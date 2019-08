NEDTUR: Magnus Carlsen i St. Louis. Foto: Justin Kellar, Grand Chess Tour

Carlsen rådvill etter fiasko: – Jeg bryr meg ikke lenger

Magnus Carlsen er langt nede etter en svært skuffende turnering i St. Louis.

28-åringen tapte i alt ti partier (av 27) i hurtig- og lynsjakkturneringen og endte som nummer seks. Levon Aronian fra Armenia vant.

I Reykjavik i 2004 ble Carlsen nummer 14 av 16 deltakere i en lynsjakkturnering.

– Alt går galt. Selvtilliten er helt borte, og jeg bryr meg ikke lenger. Jeg prøver å spille aggressivt, prøver å spille defensivt, men det virker ikke. Jeg tviler på meg selv, men nå bryr jeg meg ikke lenger, sier Magnus Carlsen i et intervju med arrangøren av hurtig- og lynsjakkturneringen i St. Louis, gjengitt av NRK.

Sjakkeksperten Tarjei J. Svensen mener at 6. plassen i St. Louis må være Magnus Carlsens svakeste prestasjon i en hurtig- og lynsjakkturnering noen gang.

– Men i 2004 var han 13 år og gjorde det ikke dårlig med tanke på motstanden, selv om han endte på nedre halvdel. Han var tross alt den nest lavest rangerte, sier Tarjei J. Svensen, som driver nettsiden mattogpatt.no, til VG.

– Jeg tror dette må være hans svakeste prestasjon i en lyn- og hurtigsjakkturnering noen gang, i alle fall sett i forhold til forventningene, fortsetter Svensen.

Magnus Carlsen var bra med første dag av hurtigsjakkdelen, men så var det stort sett slutt.

– Han har hatt noen få skuffende VM-prestasjoner i lyn- og hurtig også, men det å tape så mange partier og ende på nedre halvdel er sjokkerende svakt sammenlignet med Magnus' vanlige standard, mener Tarjei J. Svensen, som har fulgt Carlsen nøye gjennom hele karrieren.

– Hva kan være årsaken til denne nedturen?

– Vanskelig å si hva som er grunnen, men en dårlig turnering måtte vel nesten komme etter den vanvittige rekken han har hatt. Så tror jeg dag to i hurtigsjakken med to tap og en remis ødela mye av motivasjonen/selvtilliten. Da lå han allerede for langt etter, sier Svensen.

Med «den vanvittige rekken» mener han at Magnus Carlsen inntil han dro til St. Louis hadde vært fullstendig overlegen i år og vunnet samtlige sju turneringer han hadde stilt opp i.

En av de få skikkelige nedturen Carlsen har hatt, er 9. plassen i Norway Chess i 2017. Men det er som kjent en turnering med klassisk sjakk.

Men etter et par dagers hvile er det en ny mulighet for Magnus Carlsen: 17. – 28. august spilles den tradisjonelle langsjakk­turneringen Sinquefield Cup i St. Louis.

– Rivalene bør passe seg for Magnus nå, han kan slå tilbake, fastslo kommentatoren Yasser Seirawan på arrangørens sending.

Levon Aronian gikk altså til topps i hurtig- og lynsjakkturneringen. Han var hårfint foran tre mann: Ding Liren, Maxime Vachier-Lagrave og Yangyi Yu, som alle var halvpoenget bak. Carlsen endte fem poeng bak vinneren.

Sluttstilling:

1. Levon Aronian, Armenia 22.

2. Ding Liren, Kina 21,5.

3. Maxime Vachier-Lagrave, Frankrike 21,5.

4. Yangyi Yu, Kina 21,5.

5. Sergej Karjakin, Russland 19,5.

6. Magnus Carlsen, Norge 17.

7. Richard Rapport. Ungarn 16,5.

8. Fabiano Caruana, USA 15.

9. Perez Dominguez, USA 13,5.

10. Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan 12.

PS: Magnus Carlsen leder fortsatt Grand Chess Tour suverent.

Publisert: 15.08.19 kl. 00:21 Oppdatert: 15.08.19 kl. 16:02

