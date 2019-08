BRØDRE: Amund (bakerst) og Eivind Vold i K2-kajakken under verdenscupen i polske Poznan i mai. For to uker siden fikk Amund diagnosen akutt lymfoblastisk leukemi. Foto: Norges Padleforbund / NTB scanpix

Vold klar for VM etter kreftsjokket: – Lillebror er en ekte kriger

GARDERMOEN (VG) Denne helgen skulle padle-brødrene Vold forsøke å kvalifisere seg til OL sammen. Onsdag morgen dro Eivind (26) alene til VM i Ungarn.

Torsdag for to uker siden satt Eivind i bilen og gråt.

– Jeg kjørte ham til sykehuset, jeg trodde ikke det var noe spesielt. Så snakket jeg med legen fra Olympiatoppen, jeg skjønte på henne at det var noe alvorlig. Jeg ble veldig ute av meg. Jeg visste hva som var greiene hans på blodprøven, jeg søkte på google og leukemi (blodkreft) var det første som kom opp, sier Eivind til VG.

Dårlig av behandlingen

Med sekk på ryggen og padleåren i hånden møtte VG 26-åringen ved innsjekkingen på Gardermoen onsdag. Det første sjokket over brorens kreftdiagnose har lagt seg. Han prøver å ha fokus på fredagens kvalifisering i padle-VM i Ungarn.

– Amund har alltid vært frisk, det har jeg som har vært mye syk og havnet borti mye, sier Eivind.

UNGARN NESTE: Eivind Vold dro til VM-byen Szeged onsdag morgen. Kommende helg padler han for OL-plass og VM-gull. Foto: Camilla Vesteng/VG

Amund tok VM-gull i U23-klassen i september i fjor.

Samme dag som akutt lymfoblastisk leukemi var svaret på hvorfor lillebror Vold hadde vært slapp i noen dager, startet behandlingen med cellegift.

– Amund har vært mye dårlig på grunn av behandlingen, men han har taklet det bra, sier Eivind.

Fredag skulle de padlet K2 1000 meter. VM er også kvalifisering til OL neste år. Lars Magne Ullvang tar plassen til Amund i kajakken. Ullvang fortalte om sitt første møte med Vold-brødrene tidligere i sommer:

Nå er OL-plass bonus. Det store målet for Eivind er VM-gull på K1 5000 meter i Szeged søndag.

– Diagnosen til Amund har sunket inn. Ting er litt mer normale. For ham også. Det kom helt ut fra intet da vi fikk vite det. Det var helt sykt. Amund er i godt humør og resten av familien takler det bra. Han takler det spesielt bra. Vi tror og håper det kommer til å gå bra, og at han kommer sterkt tilbake i sporten, sier Eivind og legger til:

–Han er en ekte kriger. Han kommer til å sparke fra seg igjen.

Brødrene fra Smestad i Oslo bor i sammen i en leilighet på Frogner. De er sammen i kajakken og hverdagen.

– Det er lenge siden jeg har tatt flytoget alene hit til Gardermoen. Vi pleier å dra sammen til konkurranser og samlinger, så det blir litt nye tilstander. Men jeg får nok sett Amund mye likevel, sier Eivind og legger til:

– Jeg er veldig glad i ham.

Norges kajakk-håp

26-åringen er Norges største håp i VM. Han må ta det største ansvaret for å få et navn på pallen igjen etter at Eirik Verås Larsen tok OL-gull i 2004 og 2012.

Han har ikke trent bra de siste ukene. Det er forståelig for de fleste, selv synes han det er litt uforklarlig at kroppen ikke vil. Derfor tok han en blodprøve selv. Alt var fint.

Nå håper han at hvile skal gi overskudd inn mot helgen. Det var aldri aktuelt å droppe VM. Han ser på seg selv som en «underdog» med gullmuligheter på K1 5000 meter.

– Jeg tenkte med en gang at jeg har trent for dette mesterskapet i mange år, samtidig er det en OL-kvalik. Å bli hjemme følte jeg at bare ville gjøre ting verre, sier Eivind.

Han er helt sikker på at Amund vil han skal padle. Lillebror heier fra sykehussengen.

– Hverdagen må gå videre. Det hjelper ikke han at jeg tar en pause. Prøve og gjøre det beste ut av det. Amund ønsker selvsagt at jeg skal gjøre det bra. Og jeg kommer til å gjøre en ekstra innsats for Amund, sier Eivind.

VM-nervene begynner å komme. Han kjenner det på kroppen. Det har vært mange tårer.

– Men vi er litt ferdig med det nå, vi er klare for å se fremover, sier Eivind.

Publisert: 23.08.19 kl. 01:13

