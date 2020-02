TUNGT: Niklas Dyrhaug forsøker å kjempe seg tilbake etter skader. Han ble nummer ni på 15-kilometeren under NM i friteknikk. Thomas Qvist Bucher-Johannessen (bak) ble nummer 23. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Bjørn om Dyrhaug: Tror han blir vraket igjen

Niklas Dyrhaug (32) kan få to siste sjanser til å redde landslagsplassen: 15-kilometeren i Lahti og femmila i Holmenkollen.

Plassen henger i en syltynn tråd. Han har åtte sesonger på landslaget, men etter 9.- og 10. plass under NM på Konnerud ser det ut som om livet som landslagsløper er over. Men 32-åringen har ikke gitt helt opp.

– Får jeg en mulighet nå, så tror jeg at jeg går så fort at jeg kan forsvare den plassen, sa Dyrhaug til VG under NM forrige uke.

Og de mulighetene som gjenstår er altså i Lahti og Holmenkollen. Oppskriften på å redde landslagsplassen er klar.

– Da må jeg få gå verdenscup. Jeg må levere gode renn i verdenscup, sier Dyrhaug.

Vraket etter OL

Dyrhaug ble vraket fra landslaget etter OL i 2014. Men han slo voldsomt tilbake og gikk rett inn igjen året etter. Etter VM-suksessen med stafettgull og bronse på 15-kilometeren i Lahti for snart tre år siden har det vært mye skader. I mai fjor hadde han sin første treningsøkt uten smerter på flere år.

For et år siden ble han operert for «Gilmores Groin», en skade på muskulaturen og bindevevet der det fester seg på beinet i lysken.

Han skal ikke gå verdenscup i Falun denne helgen.

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn tror Dyrhaug må kjempe om en pallplass i Lahti eller Holmenkollen om det skal være håp for videre liv på landslaget.

– Jeg tror han mister landslagsplassen nå, sier Bjørn til VG og legger til: – Men jeg tror også at han kommer tilbake og kan være med å kjempe om en medalje på femmila i klassisk under VM i Oberstdorf neste år.

Vil trene med landslagskompisene

En ekstra utfordring er at landslaget skal krympes med en løper eller to, og om en ny skal inn så blir det trangt om plassen. Men 32-åringen nekter å gi opp drømmen i VM i Oberstdorf, selv om landslagsplassen ryker.

NUMMER TRE: Niklas Dyrhaug var helt på toppen av karrieren under VM i Lahti i 2017. Det ble stafettgull og bronse på 15 kilometer klassisk, her sammen med Martin Johnsrud Sundby (t.h.) som tok sølv. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Tydal-løperen har gått ett verdenscuprenn denne sesongen. Han ble nummer 16 på 30 kilometer fellesstart med skibytte i Lillehammer.

– Jeg skal gå fort neste år uansett. Da ordner jeg et veldig bra opplegg, så landslag eller ikke, så skal dere få se meg i pressesonen, sier Dyrhaug og legger til: – Man trener mesteparten av timene på hjemmebane uansett. Så jeg trener med Didrik (Tønseth) og Emil (Iversen) uavhengig av om jeg er på lag eller ikke.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil ikke si noe om landslagsplassen til Dyrhaug.

– Jeg er ikke bekymret for Niklas. Han har 32 år med erfaring, og han har et godt miljø rundt seg i Trondheim, sier Nossum.

Publisert: 07.02.20 kl. 05:08

