Den grusomme epilogen

Historien om Kobe Bryant og basketball startet da han var tre år gammel. At den skulle slutte så brått og tragisk 38 år senere, er simpelthen ikke til å fatte.

20 år i én og samme klubb i National Basketball Association - Los Angeles Lakers - og fem NBA-titler i bagasjen.

En plass godt inne på topp 10 av tidenes spillere i den prestisjefylte ligaen på flere lister - og faktisk flere plukkede poeng enn Michael Jordan gjennom karrieren.

Det er bokstavelig talt ingen smågutt som dessverre har forlatt oss, etter en helikopterulykke i California. Mannen på 1,98 vil huskes som en av de aller, aller største hva gjelder hva han fikk ut av karrieren.

Med en viljestyrke av de sjeldne trosset han tiltagende skadeproblemer lenge, og klarte å holde karrieren gående til godt ut i 30-årene.

Og etter at det var slutt på Lakers-karrieren for mannen, som ble draftet til profesjonell basket rett fra high school og i perioder hadde klippekort i ulike All-star-kåringer, beholdt han superstjernestatusen i hjemlandet, med en standing like eksklusiv som det japanske luksusbiffkjøttet han skal ha fått navnet sitt fra.

Skal du nevne navn som Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird og LeBron James, er Pennsylvania-fødte Bryant en som hører med i samme tankerekke.

Veien hans til å bli basketfrelst hadde dog en litt uvanlig, tidlig tvist. Faren Joe var nemlig tidligere NBA-stjerne, og var ikke interessert i å gi seg. Han tok derfor med seg familien til Italia for å fortsette karrieren der. Med seg på veien fikk Kobe evnen til å snakke flytende italiensk.

Allerede som barn skal han ha vært Lakers-frelst og blitt tilsendt basketvideoer av bestefar. Og etter at ferden hadde vendt tilbake til USA, ble det det forrykende sportslig skolekarriere.

Veien derfra er baskethistorie av ypperste sort, men gjennom en så lang karriere ble det selvsagt både opp- og nedturer.

De største oppturene fordeler seg på to tidsperioder.

I den første var det ikke alltid like godt blod mellom ham og Shaquille O’ Neal, men det ble tre strake NBA-titler i tiden 2000-02.

Neste pokalbølge kom i 2009 og 2010, og mannen med over 33.000 poeng i proffligaen rakk også å vinne OL for USA to ganger.

I tillegg til en karriere folk aldri vil glemme, har han vært kjent som musikkinteressert. Han har også vært en ivrig fotballfan, både av den amerikanske typen og av blant annet AC Milan. Privat møtte han Vanessa, som skulle bli hans kone, da han var 21 og hun 17.

De fikk fire døtre sammen.

Det har vært noen kontroverser rundt Kobe Bryant gjennom tidene, men han står igjen i historien som en av de mest dedikerte utøverne en basketinteressert amerikansk offentlighet har opplevd, blant annet med en smerteterskel av de sjeldne.

Foreløpig er det lite vi vet om omstendighetene rundt ferden som dessverre ble hans siste, og rapporteren om at en av døtrene også skal være rammet vitner om en enda større tragedie for familien.

Dette er bare gjennomført fælt.

Historien om Kobe Bryant er svært innholdsrik. Men epilogen skulle selvsagt ikke skrives nå.

Publisert: 26.01.20 kl. 23:12

