STILLINGSPROSENT: Klubber kan selv legge inn stillingsprosent i NFFs kontrakter for profesjonelle spillere. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG / Skjermdump NFF

Reagerer på kontrakter for unge spillere: – Ikke i tråd med reglementet

NISO-advokat Eirik Monsen mener norske toppklubber ansetter fotballspillere på lav stillingsprosent for å presse ned lønninger. Nå krever de regelendring fra Norges Fotballforbund (NFF).

Nå nettopp

– Dette er en stor problemstilling som gjelder veldig mange spillere både i Eliteserien og i Obos-ligaen. Det er noe vi får henvendelser på i rykk og napp. Det kom blant annet ganske nylig en henvendelse på akkurat dette, og det er et problem vi mener er i strid med gjeldende regelverk, sier NISO-advokat Eirik Monsen til VG.

NISO står for Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, og er norske idrettsutøveres fagforbund.

Når klubber i Eliteserien og Obos-ligaen signerer spillere på proffkontrakt, bruker klubbene Norges Fotballforbunds standardkontrakter for profesjonelle spillere. Men klubbene kan selv fylle inn ulike punkter – blant annet stillingsprosent. Det som må følges når det kommer til stillingsprosent og lønn, er minstelønnen på 4104 kroner i måneden, satt av NFF.

Det betyr at spillere kan ansettes i en 20-prosentstilling, selv om de i praksis jobber 100 prosent.

NISO mener denne praksisen både er i strid med arbeidsmiljøloven og NFFs regelverk for overganger, og har opprettet dialog med forbundet. Det bekrefter begge parter overfor VG.

Disse paragrafene sikter NISO til Overgangsreglementet § 3–2. Spillerkontrakter profesjonelle spillere c): Spiller som undertegner profesjonell kontrakt skal ha en lønn som står i forhold til det antall timer per uke som spilleren deltar i kamp, trening og markedsverdi.

Arbeidsmiljøloven § 1–1. c) Lovens formål er å legge til rette for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til den enkelte arbeidstagers forutsetninger og livssituasjon.

Alle kontrakter sendes i kopi til forbundet. Om klubben sender inn en kontrakt på under det beløpet, 4104 kroner i måneden, vil ikke kontrakten bli godkjent. Ifølge NISO har det ikke vært noen indeksregulering, noen endring, på minimumslønnen de siste årene.

REAGERER: NISO-advokat Eirik Monsen. Foto: Privat

– Ikke gjennomførbart

I en kontrakt VG er i besittelse av, er for eksempel stillingsprosenten satt til 25 prosent. Månedslønnen er 5000. Spilleren har vært med klubbens kamper og treninger, og i kontrakten er det avtalefestet at spilleren har plikt til å delta på markedsoppdrag.

Slike kontrakter er svært vanlige i norsk toppfotball.

– Utfordringen er at når NFF mottar en kontrakt fra en klubb, går de ikke inn og vurderer stillingsprosenten i seg selv. For de har på det tidspunkt, i utgangspunktet, ikke anledning til å vurdere hvor mye den spilleren faktisk skal arbeide. Samtidig vil jo NFF forstå at om du får en kontrakt fra enten Eliteserien eller Obos-ligaen, da vil det i realiteten være mer enn 20 prosent. Det er ikke gjennomførbart å være fotballspiller i Eliteserien og Obos-ligaen i en 20 prosents stilling, sier Monsen.

Her kan du se NFFs standardkontrakt for profesjonelle spillere. Sist revidert i desember 2019:



























Krever endring

– Det er kommet til et punkt nå hvor vi er i dialog med forbundet på dette. Vi har løftet opp problemstillingen, og sagt at NFF er nødt til å gjøre endringer i etablert praksis. Sånn som det er nå, er det en praksis som ikke er i tråd med reglementet, og det foreligger en urimelig forskjellsbehandling.

Han bruker som eksempel at det i overgangsreglementet står at spillere skal ha en lønn som står i forhold til hvor mange ganger i uken spilleren deltar på kamp, trening og markedsarbeid – noe spillere med 20 prosent og 100 prosent stilling ofte gjør like mye.

– Hva bør skje?

– Vi kunne gjort det enkelt og sagt at alle spillere skulle vært ansatt på 100 prosent, for vi ser at spillere i samme klubb som er ansatt på henholdsvis 20 prosent og 100 prosent utfører akkurat samme type arbeid. Det er ikke gjennomførbart, og det gjør de rett og slett for å presse lønnen ned, svarer Monsen og fortsetter:

– Det vi gjør nå, er at vi krever en endring og det gjelder å finne en såkalt gyllen middelvei. Om vi hadde krevd at alle spillere skal opp i 100 prosent med utgangspunkt i den minstelønnen som er satt, vil vi i verste fall risikere at mange spillere ikke får tilbud om kontrakt. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker at spillere skal få en profesjonell kontrakt både fordi det gir dem en anledning til å prøve seg på det høyeste nivået, og fordi de da er sikret gjennom arbeidstagervernet.

Monsen håper dialogen mellom NISO og NFF vil føre frem til en løsning som fortsatt fører til at unge spillere får proffkontrakt.

– Om vi hadde krevd 100 prosent stilling basert på dagens regelverk og dagens minstelønnsordning fra NFF, tror jeg det kunne ha vært til skade for spillerne på sikt. Vi må i første omgang finne en mellomløsning, og det er det vi prøver å jobbe med og skissere ut for forbundet.

NFF: – Kjent med problemstillingen

NFF er gjort kjent med kritikken fra NISO i denne saken: om kontrakter med lav stillingsprosent, utspillet om at lav stillingsprosent gis for å presse lønninger ned og at det ikke er gjennomførbart med en 20 prosent stilling i Eliteserien og Obos-ligaen.

Espen Augberg, seksjonsleder juridisk i NFF, bekrefter også overfor VG at de har opprettet en dialog med NISO. Grunnet dialogen som allerede er satt i gang, ønsker ikke forbundet å si for mye om saken i mediene.

– Vi har en dialog med NISO om dette og det er klart at vi er kjent med problemstillingen. Det er sikkert mange av spillerne som er på kontrakter med lave stillingsprosenter som har en jobb som krever mer enn de timene de faktisk blir lønnet for. Vi har en dialog, men jeg ønsker ikke å si så mye om saken som eventuelt kan forverre dialogen, sier Augberg til VG.

Publisert: 10.02.20 kl. 22:17

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser