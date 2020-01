– SVÆRT UHELDIG FOR NORSK IDRETT: Det mener professor Jorunn Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole. Her er hun avbildet i forbindelse med en annen sak om seksuell trakassering i 2018. Foto: Frode Hansen

Professor reagerer: Toppidrettsskoler sier nei til undersøkelse om seksuell trakassering

IDRETTSHØGSKOLEN (VG) Forskere ved Norges idrettshøgskole vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering på norske toppidrettsgymnas, men møtes med en kald skulder på flere av skolene.

«Det skjer hos oss også». Det var navnet på et seminar i regi av Norges idrettsforbund i forbindelse med idrettsgallaen på Hamar tidligere denne måneden.

Med idrettspresidenten og kulturminister Trine Skei Grande (V) i salen ble det problematisert at det ikke finnes sikre tall på omfanget av seksuell trakassering i norsk idrett.

Det forsøker professor Jorunn Sundgot Borgen og doktorgradsstipendiat Nina Sølvberg å gjøre noe med. Men oppgaven har vist seg vanskeligere enn først antatt: Flere skoleledere hevder nemlig, ifølge Sundgot Borgen, at elevene deres ikke har tid.

Det gjør den profilerte forskeren frustrert.

Kjøper ikke argumentet

Datainnsamlingen startet i høst og skulle vært ferdig i desember. Nå er sluttdatoen skjøvet flere måneder frem i tid – fordi mange skoler ikke ønsker å la elevene sine delta.

– Jeg er også opptatt av at totalbelastningen på disse unge utøverne, men jeg ser ingen grunn til at de ikke kan svare på et spørreskjema som tar 20–25 minutter i løpet av et helt skoleår. Tid er i denne sammenheng ikke et holdbart argument, sier hun til VG.

Sundgot Borgen omtaler konsekvensen som «svært negativ for norsk idrett».

Norske toppidrettsgymnas er i stor grad privatskoler som tar betalt av elevene sine. De konkurrerer gjerne om de samme utøverne.

På spørsmål om hun tror de skolene som har sagt nei til å delta i forskningen frykter at resultatet vil være nedslående, svarer Sundgot Borgen:

– Jeg frykter at noen av dem er engstelige for at resultatet skal vise at det er en utfordring på toppidrettslinjene, og at det kan påvirke rekrutteringen og omdømme. Men hvis de er engstelige for tallene på egen skole, så har de ikke noe å frykte. Vi kommer selvfølgelig ikke til, og har heller ikke anledning til, å presentere resultater fra enkelte skole.

Sundgot Borgen vil ikke navngi skolene som har takket nei til forespørselen om å delta i forskningsprosjektet, som er tenkt å omfatte samtlige av landets private og offentlige toppidrettsgymnas som er godkjent av Olympiatoppen.

En av skolene som bekrefter at de har sagt nei til å bidra, er NTG i Bærum. Sportssjef Sindre Bergan begrunner det med tid og belastning på elevene.

– Det er hektisk å være elev på toppidrettsgymnas. De skal kombinere vanlig videregående med en toppidrettssatsing. Vi er med på flere prosjekter, men må si nei til noe, sier han til VG.

– Sundgot Borgen spekulerer i om skolene som takker nei frykter for omdømmet?

– På ingen måte. Det handler ikke om det i det hele tatt. Det er helt ubegrunnet påstand. Temaet er ekstremt viktig, men det handler om å få plass i en hektisk hverdag.

– Hun mener det må være mulig å få tid til 20–25 minutter til en spørreundersøkelse i løpet av et helt skoleår?

– Det er ikke hva vi ble forespeilet. Men det handler uansett om en totalbelastning på elevene. Vi deltar på mye, men sier nei til noe, sier Bergan.

Wang Toppidrett driver fem skoler rundt om i Norge. Håvard R.F. Johansen er toppidrettssjef sentralt i dette nettverket.

Noen ja, noen nei

Ifølge Johansen er det de respektive skolenes daglige ledere som beslutter hvorvidt de har anledning til å være med på Sundgot Borgens forskningsprosjekt, akkurat som på andre prosjekter. Wang Toppidrett Hamar, der Eskil Ervik er rektor, har takket ja til å delta, mens andre Wang-skoler har takket nei, får VG får opplyst.

– Våre elever er yndet å forske på og vi får veldig mange forespørsler. De siste årene har vi blant annet deltatt i to omfattende forskningsprosjekter, samt en rekke mindre. Samtidig er det dessverre mange vi må takke nei til også. Skolene står nå midt oppe i jobben med fagfornyelsen, en endring i læreplanverket med konsekvenser for undervisning, vurdering og eksamen, og da henvendelsen fra Jorunn kom, var det opp til hver enkelt skole å vurdere belastningen på eleven og ansatte i denne tiden, sier han.

MÅ SI NEI TIL MANGE: Det sier toppidrettssjef Håvard Johansen ved Wang Toppidrett. Foto: Marius Knutsen

Johansen avviser bestemt at skolens omdømme er med i en slik vurdering. Han kaller påstanden for «urimelig».

Det har gått 20 år siden Jorunn Sundgot Borgen hvordan norske eliteutøvere i større grad enn befolkningen ellers opplevde seksuell trakassering fra trenere eller andre personer i støtteapparatet.

Nå mener hun behovet for ny forskning på området er skrikende. Stiftelsen Dam, gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening, har derfor bidratt med midler.

– Det er viktig å få kartlagt omfanget. Hvor stort er problemet? Hvem utøver trakasseringen? Er enkelte idretter mer utsatt enn andre? Vi trenger data på dette. Dette skal jo komme utøverne til gode. Dersom vi ser at det er et alvorlig problem, så må man vite hvor man skal sette inn støtet og forebygge, slik at ikke flere opplever det, sier Sundgot Borgen.

Kjøll: NIF har ikke styringsrett

Hun tok imot VG på kontoret sitt ved Idrettshøgskolen, noen steinkast unna Sognsvann – helt nord i Oslo. Noen kilometer lenger sør, på Ullevaal stadion, har idrettspresident Berit Kjøll base.

Hun understreker at Norges idrettsforbund på generelt grunnlag oppfordrer relevante målgrupper til å ta del i forskning på viktige problemstillinger i idretten.

– Omfanget av, og årsaker til, seksuell trakassering i idretten er problemstillinger vi ønsker mer kunnskap om. Samtidig har ikke Norges idrettsforbund noen form for styringsrett overfor de videregående skolene i Norge, og hvilke forskningsprosjekter de ønsker eller har ressurser til å delta på, sier Kjøll.

Publisert: 22.01.20 kl. 10:26

