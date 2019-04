FRA SPRINT TIL ALLROUND?: Johannes Høsflot Klæbo skal ifølge TV 2 bytte landslag. Foto: Bjørn S. Delebekk

TV 2: Klæbo bytter fra sprintlaget til allroundlandslaget

Johannes Høsflot Klæbo (22) skal være klar for allroundlandslaget neste sesong.

Oppdatert nå nettopp







Det skriver TV 2. VGs kilder bekrefter TV-kanalens opplysninger.

VG har vært i kontakt med sprinttrener Arild Monsen som ikke ønsker å kommentere saken. Hverken landslagssjef Vidar Løfshus, langrennssjef Espen Bjervig eller landslagstrener Eirik Myhr Nossum har besvart VGs henvendelser.

Klæbo har de siste to sesongene vært en del av sprintlandslaget, og det er bare to år siden han rykket opp fra rekruttlandslaget. Han har tidligere ytret et ønske om at det er allroundlandslaget han ønsker å være en del av.

Ifølge kanalen skal nå både Klæbo og landslagsledelsen ha innsett at 22-åringen må forbedre kapasiteten dersom han skal kjempe i toppen også på distanserenn.

Klæbo vant verdenscupen sammenlagt denne sesongen, men fikk kamp til døra av russiske Aleksander Bolsjunov. Han har vært sterkere enn Klæbo på distanse denne vinteren.

Klæbo tok tre gull under VM i Seefeld: På Sprinten, lagsprint og stafett.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 10.04.19 kl. 13:41 Oppdatert: 10.04.19 kl. 13:57