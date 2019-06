Magnus Carlsen og trener Peter Heine Nielsen fotografert på hviledagen fredag. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Carlsen tok sin tredje «straffe-seier»: – Det gikk over stokk og stein

(Magnus Carlsen-Shakhriyar Mamedyarov 1 1/2–1/2) Magnus Carlsen (28) tryllet igjen med sjakkbrikkene da han slo Shakhriyar Mamedyarov (34) i armageddon lørdag. Det er hans tredje armageddon-seier av tre mulige.

Oppdatert nå nettopp







Dermed holder den norske verdensmesteren sin ledelse i sammendraget i Norway Chess, en turnering han faktisk bare har vunnet én gang.

– Jeg var skuffet etter langsjakkpartiet. Jeg følte at jeg sto supergodt og rotet det bort.

– I armageddon gikk det over stokk og stein, fastslo Magnus Carlsen på TV 2 -sendingen.

Carlsen hadde hvite brikker og måtte dermed vinne armageddon-partiet mot Mamedyarov. Til gjengjeld startet han med ti minutter, mot syv minutter for motstanderen. Alle partier i Norway Chess som ender med remis, skal avgjøres på armageddon, en slags «straffe-konkurranse». Det er en liten sjakkrevolusjon.

les også Carlsen om sjakk-revolusjonen i Stavanger: – Ingen fordel for meg

Det så lenge ut til å gå mot remis - noe som altså ville gi seier for den godslige karen fra Aserbajdsjan. Men på typisk Carlsen-vis klarte han å vri til en seier etter 58 trekk. Begge fikk ny dronning underveis - men nordmannen først.

Her kan du spille gjennom partiet (ekstern lenke)

– Jeg så fram til å spille armageddon. Det åpnet bra, men jeg gjorde et par veldig dårlige beslutninger og det lignet veldig på remis. Det er derfor jeg synes det er lettere med svart i armageddon. Men jeg klarte å holde meg foran på tid.

les også Carlsen kalte treneren sin en «klovn» - så storspilte han

Superdatamaskinen Sesse fastslo at Carlsen hadde skaffet seg et stort overtak i det ordinære partiet, og Mamedyarov måtte etter hvert brukte laaaang tid på å tenke. Det er ofte et dårlig tegn for en sjakkspiller. Men plutselig hadde mannen fra Aserbajdsjan klarte å bringe balanse i stillingen etter at Carlsen ikke hadde sett dronning b7.

Mamedyarov spilte bra forsvar og ga ikke nordmannen flere sjanser til å vinne i det ordinære partiet.

Magnus Carlsen spilte mot Shakhriyar Mamedyarov lørdag. Foto: Lennart Ootes, Altibox Norway Chess

– Jeg tror Mamedyarov har kontroll, fastslo Hans Olav Lahlum på TV 2-sendingen.

Etter 46 trekk tok de hverandre i hendene.

Carlsen åpnet Norway Chess med å armageddon-vinne både mot Viswanathan Anand og Levon Aronian og deretter vinne etter «ordinær tid» mot Aleksandr Grisjtsjuk.

– Jeg er veldig fornøyd med turneringssituasjonen, sa Carlsen på TV 2-sendingen.

Han har skaffet seg en meget solid ledelse: Ett poeng foran Wesley So på 2. plass.

Runde 4:

Magnus Carlsen-Shakhriyar Mamedyarov 1 1/2–1/2.

Levon Aronian-Maxime Vachier-Lagrave 1/2–1 1/2.

Fabiano Caruana-Wesley So 1/2–1 1/2.

Aleksandr Grisjtsjuk-Yangji Yu 0–2.

Viswanathan Anand-Ding Liren 1 1/2–1/2.

Stillingen:

1. Carlsen 6 1/2, 2. So 5 1/2, 3. Yu 5, 4. Ding og Aronian 4 1/2, 6. Mamedyarov 4.

Publisert: 08.06.19 kl. 21:31 Oppdatert: 08.06.19 kl. 21:53