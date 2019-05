Sven Mollekleiv er i førersetet, men utfordres av Berit Kjøll. Og ennå vet vi ikke om Tom Tvedt vil kjempe videre for gjenvalg som idrettspresident. Foto: Bjørn S. Delebekk

Presidentstriden i NIF: Ikke kupp valget!

Valget av ny idrettspresident bør reelt avgjøres på idrettstinget – ikke gjennom påvirkning på bakrommet i forkant.

Innebærer det en «opprivende personstrid» å gi tinget flere presidentkandidater å velge mellom?

Eller er det naturlig i en demokratisk organisasjon at ulike kandidater søker å bekle det øverste tillitsvervet?

Kort tid før norsk idrett skal samles på Lillehammer for å meisle ut veien videre, både hva gjelder personell og politikk, har det dukket opp en intrikat problemstilling.

I et brev til aktører i egen organisasjon, går Oslo og Møre og Romsdal idrettskrets i spissen for en intern aksjon, som virker å ha som mål å stoppe utfordringen av valgkomiteens innstilling.

Bakteppet er som kjent at Sven Mollekleiv er innstilt til å erstatte Tom Tvedt, i et foreslått styre som også innebærer at Johann Olav Koss kan bli visepresident.

Men presidentkandidaten som ble spilt inn av Norges Håndballforbund, Berit Kjøll, har nylig varslet at hun er tilbake i racet. Vi vet heller ikke hva som skjer med Tvedts runder med seg selv og sine i tenkeboksen.

Brevet innledes med hvordan norsk idrett i perioden som snart er tilbakelagt, har «bråvåknet til et samfunn i endring», og forfatterne argumenterer med hvorfor det er behov for samling i egne rekker. Etter å ha ramset opp utfordringer idrettsbevegelsen har foran seg, er budskapet at de ønsker «hverken presidentkamp eller en opprivende personstrid».

Om man studerer ordlyd og retorikk nærmere, er det et grunnleggende spørsmål som melder seg:

Er dette oppropet en del av en bråvåken organisasjon? Eller er brevet i realiteten et forsøk på å unngå et ordentlig åpent ordskifte?

Selv mener brevskriverne at de bare vil delta i en debatt.

Det fremstår forstandig å argumentere for at valgkomiteen har gjort en solid jobb, og at deres forslag bør vedtas. Men valgkomiteens forslag er nå en gang nettopp et forslag.

Det er delegatene på tinget som skal ta valget her, og det er faktisk en demokratisk rett å fremme noe annet enn løsningen valgkomiteen landet på.

Er problemet med brevet er at det i liten grad argumenteres for hvorfor denne løsningen er den beste, og i stedet fremstår bakmennene mest opptatt av å få stoppet arbeidet med mulige alternativer.

Da er det grunn til å spørre om fremgangsmåten bidrar til å tilføre denne organisasjonen sårt tiltrengt takhøyde og debattkultur, eller om vi er tilbake på bakrommet, der ordskiftet i norsk idrett i for stor grad har funnet sted?

Ingen skal være i tvil om at hensikten med brevet er et genuint ønske om det beste for norsk idrett. Det er da også nettopp Oslo idrettskrets som står bak flere av de mest interessante, konstruktive og prinsipielt viktige sakene som skal behandles på Lillehammer. Men metoden er problematisk, og kan tolkes som et forsøk på å kuppe en demokratisk prosess, der det er noe hersketeknisk over siganturen «en haug med idrettskretser og særforbund».

Det er jo ikke slik at det blokkerer for behandling av viktige forslag at flere ønsker å bli idrettspresident.

Og hvis det ender med votering mellom Mollekleiv og Kjøll, er det noe som tilsier at det vil utarte til et verbalt gjørmebad?

Dette er to kultiverte, oppegående og taktfulle debattanter, som bør kunne få kjempe om salens gunst, uten å rive opp noe som helst.

Mye har skjedd med idrettsbevegelsen de siste årene. Men ennå er det et stykke å gå før diskusjonsklimaet er så friskt og åpent som det bør være i landets største folkebevegelse.

Publisert: 08.05.19 kl. 17:50