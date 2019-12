Carlsen er med i teten i hurtigsjakk-VM

MOSKVA (VG) Magnus Carlsen (29) smiler bredt etter å hentet 3 av 4 poeng så langt i VM i hurtigsjakk - som han ikke har vunnet siden 2015.

– Scoren er bra. Spillet har vært litt rotete, men så lenge scoren er bra, så vet jeg at jeg kommer bedre senere, sier Carlsen til VG på vei inn til sin spesielle plass i VIP-loungen på Luzjniki stadion i Moskva - der VM-finalen i fotball gikk for halvannet år siden.

I fjor hadde Carlsen en katastrofestart på hurtigsjakk-VM - nå har han 3 av 4 mulige poeng når fire av fem partier er unnagjort første dag. Mesterskapet går over i alt 15 partier. De beste så langt har 3,5 poeng.

Han vant det tredje partiet etter en spennende duell med russeren Boris Saltsjenko.

– Det er slikt som skjer, sier han til NRK om hvordan russeren ble brutt ned til slutt. Sannheten var at Carlsen viste trolldom i avslutningen av dette partiet.

Han vant også det første partiet denne gang. Det er fem år siden han åpnet med seier i VM i hurtigsjakk.

I fjor startet han med to strake tap - mot antall dårligere motstand. Carlsen har hatt en tendens til å falle ned på nivået til dem han har møtt. I fjor tapte han først mot Adam Tukajev, deretter mot Sjamsiddin Vokhidov.

2014 i Dubai er sist Carlsen vant åpningsrunden i hurtigsjakk-VM. Den gang vant han både hurtig- og lynsjakk. Den bragden har han ikke klart å kopiere siden.

Carlsen har faktisk «bare» to VM-gull i hurtigsjakk fra før. Den ene kom altså i Dubai i 2014, den andre i Berlin året etter.

Parti 4: Rauf Mamedov-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Jon Ludvig Hammer i VGTV var imponert over farten til Carlsen, men mannen fra Aserbajdsjan hadde omtrent en bondes fordel. Remis var et helt greit resultat for Carlsen med svarte brikker.

Parti 3: Magnus Carlsen-Boris Savtsjenko 1–0

På papiret var russeren sjanseløs, og Carlsen ble stående en bonde over allerede før åpningen var over.

– Han knuser sin motstander med sin fars system, fastslo Jon Ludvig Hammer og fortalte om hvordan Magnus for allerede ti år siden hadde studert Henriks parti og virkelig anerkjent dette uteoretiske trekket etter videre studier.

Carlsen vant etter å ha lurt sin motstander i sluttspillet.

Parti 2: Hrant Melkumyan-Magnus Carlsen 1/2–1/2

Carlsen kastet dressjakken da det ble en komplisert stilling. Den relativt ukjente armeneren forsvarte seg godt og fikk etter hvert et lite overtak - som han ga fra seg. Melkumyan prøvde å presse fram remis, men kom etter hvert i akutt tidstrøbbel. Til slutt ble de likevel enige om remis.

Parti 1: Magnus Carlsen-Azamat Utegaliyev 1–0.

– En utmerket start. Utklassing, meldte Jon Ludvig Hammer på VGTV etter at kasakhstaneren ble feid av brettet. Forbannelsen var brutt! Carlsen selv smilte bredt etterpå.

– Det ble en behagelig seier, fastslo han.

PS: Viswanathan Anand, Fabiano Caruana og Ding Liren mangler alle i startfeltet.

