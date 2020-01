Martin Ødegaard ble hedret som «Årets gjennombrudd» i 2015. Nå kan han få enda gjevere priser. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Idrettsgallaen 2019: Eimen av en fotballfest

Prisfangsten på Idrettsgallaen har historisk sett vært skral for mannlige norske fotballspillere. Det kan det fort bli en markant forandring på denne helgen.

Med en eliteserie med ørten utfordringer og et landslag som ikke har vært i et sluttspill siden 2000, er det ikke så rart at fotballspillere på herresiden har slitt med å nå opp i de aller gjeveste kategoriene under idrettens årlige festaften:

* ALDRI har en fotballspiller vunnet «Årets navn», prisen som folket stemmer frem.

* ALDRI har en fotballspiller vunnet «Utøvernes pris», i årene den ble delt ut.

* ALDRI har en fotballspiller vunnet «Årets mannlige utøver».

Men nå står vi brått i en situasjon der to verdensstjerner er i emning. Et av de mest interessante spørsmålene på Hamar, er følgelig hvordan Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland vil hevde seg i konkurranse med utøvere fra grener som er mer seiersvante på Idrettsgallaen.

Aller mest spennende er nok «Årets navn». Her er det ingen jury som får legge føringer og premisser, med det skammelige unntaket at Magnus Carlsen er blitt fratatt muligheten til å være med. Lørdag blir det interessant å se hvordan Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland hevder seg i knivskarp konkurranse.

Karsten Warholm er ventelig den tøffeste utfordreren, men du skal slett ikke se bort fra at fotballkometenes popularitet hos massene sender en av dem opp på podiet. Da VG før jul kåret nettopp Warholm til landets største idrettsstjerne, var leserne som valgte å stemme av en annen oppfatning. På lesernes liste vant Ødegaard foran verdensmesteren på 400 meter hekk.

Ødegaard møter blant annet Warholm også i kremkategorien «Årets mannlige utøver». Men i motsetning til «Årets navn» er det juryen som avgjør denne prisen, og selv om konkurransen er beinhard er det liten tvil om at Karsten Warholm har favorittstempelet her. Selv om navn som Olav Lundanes, Johannes Thingnes Bø og Johannes Høsflot Klæbo også hadde vært verdige vinnere, skal det litt til før juryen vraker mannen som ble den første nordmann til å forsvare et VM-gull i friidrett.

Erling Braut Haaland, spissen som er klar for Borussia Dortmund etter å ha skutt Champions League sønder og sammen, har også to vinnersjanser. Og han bør ha gode vinnersjanser i kategorien “Årets gjennombrudd”. For det er vel strengt tatt ikke mulig å leve mer opp til de kriteriene enn 19-åringen har gjort, selv om også tennisspilleren Casper Ruud er en svært sterk kandidat.

Det er alltid vanskelig å spå på forhånd, men det er lite overraskende om de to fotballstjernene begge må opp på podiet i Vikingskipet på Hamar. I tilfellet snakker vi om herrefotballens største festaften noensinne i denne sammenhengen. Det var stas da Drillo vant hedersprisen. Det har tidligere vært markeringer av blant annet Ole Gunnar Solskjær og Dagfinn Enerly som “Årets forbilde”, Carew og Hangeland er begge hedret som “Årets lagspiller” og Ødegaard fikk selv gjennombruddsprisen i 2015.

Men på den øverste hyllen som utøver, er det kun Ada Hegerberg som har stått fra fotballfamilien. Og der er hun på skuddhold igjen, selv om det aller mest sannsynlige trolig er at juryen velger å trekke frem Therese Johaug for comebacksesongen etter dopingutestengelsen.

