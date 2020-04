FARVEL: Hege Bøkkos siste skøyteløp var under VM i Vikingskipet på Hamar for to måneder siden - 10 år etter at hun slo igjennom internasjonalt med 10. plass i OL. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hege Bøkko legger opp: – Det er selvsagt vemodig

Hege Bøkko (28) debuterte på landslaget som 16-åring. Nå avslutter norsk skøytesports mangeårige kvinnelige forbilde karrieren.

Oppdatert nå nettopp

– Det er, som jeg sa til Håvard (samboer Lorentzen), ikke én celle i meg som sier at dette er et feil valg. Men det er selvsagt vemodig. Det er og kommer til å være et tomrom lenge. Jeg har ikke gjort annet enn å være toppidrettsutøver siden jeg var 16 år gammel og Peter Mueller tok meg inn på landslaget, selv om jeg egentlig ikke var god nok, sier Hege Bøkko.

Hege Bøkko slo igjennom internasjonalt da hun 18 år gammel tok 10. plass på 1000-meteren i Vancouver-OL for 10 år siden. Karrieren hennes har vært preget at oppturer - blant annet 5. plass i sprint-VM 2017 - og nedturer. Under dette intervjuet angående hennes endelige beslutning om å gi seg som skøyteløper, vedgår hun at «alltid» har hatt følelsen av hun ikke har oppnådd sitt potensial.

– Jeg har ikke oppnådd mine drømmer. Men jeg må være stolt av karrieren min, sier og understreker hun.

Før jul i fjor tok hun en pause etter en tung start på sesongen. Hun gjorde comeback i EM i Heerenveen i januar og gikk VM på hjemmebane i Vikingskipet i månedskiftet februar til mars. Så sent som fredag for en drøy uke siden var hun - etter en ny periode preget av sterk tvil - sterkt fristet av å fortsette etter å ha blitt presentert skøyteforbundets opplegg for kommende sesong.

les også Hege Bøkko: – Vanskelig å «slå opp» med skøyter

– Det hørtes spennende ut. Forbundet skulle endelig prøve å satse skikkelig på jentene. Vi hadde et møte og det tente en gnist. Den fredagen var jeg giret. Men så våknet jeg lørdag og innså «nei, det er ikke noe håp». Onsdag bestemte jeg meg for å takke nei til landslagstilbudet, forteller Hege Bøkko.

Sportssjef Lasse Sætres beslutning om knytte treneren Jonas Bekken tettere til landslagsløperne og hovedtrenerne for sprint og allround, Jeremy Wotherspoon og Bjarne Rykkje, var en viktig årsak til at Hege Bøkko et øyeblikk ville fortsette.

Hege Bøkko har hatt en nær enestående god spenst (les «Hege hopper høyere enn gutta»). Her viser hun styrke under tester med skøytelandslaget:

– Men det var minst ett år for sent, slår hun fast.

– Har du vært misfornøyd med Jeremy Wotherspoon?

– Nei, han har fått meg til å gå fortere enn jeg noen gang har gjort. Men sett i ettertid har vi nok ikke trent godt nok de to siste årene. Og da vi startet den intensive treningen, tålte vi den ikke. Hvis det bare var meg det gjaldt, kunne det vært stilt spørsmål ved meg som person og utøver. Men ingen har har klart å heve seg over «middels», svarer Hege Bøkko.

les også Hege Bøkko vant VM-duellen: Skilte hundredeler

Hun røper at hun lenge ikke har fått sove en hel natt på grunn av grublingen rundt «skal jeg fortsette, skal jeg ikke fortsette?». Hun har rådført seg med sin mangeårige rådgiver og samtalepartner Per Eftang samt selvsagt samboer Håvard Lorentzen. Norges regjerende OL-mester på 500 meter har ifølge Hege Bøkko også syntes hennes dilemma har vært vanskelig. I en periode, som hun uttrykker det, har deres samtaler om det endt med «usikker».

Hege Bøkko fikk det ikke til å stemme i Pyeongchang-OL - men gledet seg over storebror Håvards gullmedalje på lagtempo:

– Han har sett at jeg ikke har hatt det gøy. Det har ikke gått så bra for ham den siste sesongen heller. Men han har syntes og synes fortsatt det er gøy. Jeg har prøvd ikke å vise det utad. Samtidig har det vært vanskelig å ikke være negativ. Jeg har kjent på det i vinter. Enkelte ganger har jeg under samlinger vært nødt til å gå fra middagsbordet fordi det er blitt for mye skøytesnakk, forklarer Hege Bøkko.

les også Håvard Bøkko (33) legger opp: – Ekstremt viktig for norsk skøytesport

Konfrontert med at hun fra nå må sitte hjemme mens Håvard Lorentzen er ute og reiser hele sesongen - og hva hun har tenkt gjøre i stedet for å gå på skøyter - svarer hun at hun sammen med en venninne har planer om å starte en bedrift rettet mot fysisk helse i arbeidslivet. Hege Bøkko har pleiet studier og skaffet seg en bachelor i folkehelse mens hun har gått på skøyter.

les også Ny ordkrig etter Hege Bøkko-exit i «Farmen kjendis»: – Det var noe som skurret mellom oss

– Har «disse tider» med coronaviruset påvirket beslutningen du nå har tatt, med tanke på økonomi og hvordan neste skøytesesong kan komme til å bli som følge av det?

– Ja, med det er fremtiden blitt enda mer usikker. Det kan bli vanskelig å få jobb og det kunne tenkes at jeg ikke ville tjene én krone på å gå på skøyter. Det har vært usikkerhet i begge ender. Nå slipper jeg i alle fall, slik mamma påpekte nylig, å tenke på skøytefremtiden, svarer Hege Bøkko.

Ps! Norges skøyteforbund offentliggjør sprint- og allroundlandslagene mandag. Kommende sesong skal de samarbeide og trene mer sammen enn de har gjort de to siste etter suksessen i Pyeongchang-OL 2018.

Publisert: 26.04.20 kl. 20:49 Oppdatert: 26.04.20 kl. 21:08

Fra andre aviser