JOBBER FOR LISENSMODELL: Vetle Wang Soleim (t.v.) og Tage Pettersen sitter begge på Stortinget for Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Vil snu Høyre i debatten om spillmonopolet

Høyre-politikerne Tage Pettersen og Vetle Wang Soleim vil jobbe for å snu regjeringspartiets synspunkt i spillpolitikken i kommende stortingsperioden.

Oppdatert nå nettopp

Wang Soleim sitter i Høyres programkomité, som nå er i gang med å meisle ut forslag til nytt partiprogram. Det endelige partiprogrammet vedtas på landsmøtet til neste år.

Innen den tid håper Pettersen og Wang Soleim at flertallet i Høyre er enige om å vrake enerettsmodellen som – med noen få unntak – gir Norsk Tipping og Rikstoto enerett på å drive spill i Norge.

– Blant dem som ikke spiller hos Norsk Tipping eller Rikstoto, så mangler vi i dag oversikt over hvem problemspillerne er. Ved å regulere og kontrollere markedet bedre, gir vi blant annet spillerne muligheten til å selv-ekskludere seg fra samtlige selskaper på én gang, og få mer støtte fra storsamfunnet til håndtere problemet sitt, sier Wang Soleim.

VERNER OM MONOPOLET: Venstre-statsråd Abid Raja strammer reklamegrepet på norsk fjernsyn, og får støtte fra idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Frode Hansen

Det blir også brukt som argument når Spillavhengighet Norge nå vil utrede andre modeller enn dagens monopol.

Wang Soleim mener det hele handler om et verdensomspennende problem som man ikke kan stenge ute.

– Det er bedre å regulere det godt, i stedet for å tro at problemet forsvinner gjennom et monopol. I dag er det fritt frem, sier stortingsrepresentanten – vel vitende om at mange nordmenn benytter seg av tjenestene til utenlandske spillselskaper.

les også Spillavhengighet Norge åpner for å vrake monopolet

Det jobbes nå med å få innført reklamestopp for utenlandske spillselskap gjennom TV-kanaler som Eurosport, TV Norge og TV3.

Tage Pettersen tror det vil føre til at trykket på tradisjonell TV synker. Men han tror ikke det løser problemet.

– Det vil bare flytte seg til andre kanaler, enten det er internett eller strømme-TV. Vi vet at mange av de som spiller, ikke er de som ser mest på lineær-TV. Det vil være nok av smutthull, sier han til VG.

– Kapitulerer dere for spillbransjen nå?

– Vi vil ikke bruke det ordet, men vi innser at Norge er en del av verden, også teknologisk. Utviklingen vil gå så raskt at vi aldri vil klare å fatte vedtak raskt nok. Reklame er et problem som åpenbart kan reguleres bedre i en lisensmodel, sier Pettersen

Han er, foruten å være stortingspolitiker for Høyre, også president i Norges Ishockeyforbund. Pettersen mener ikke det er problematisk å være en del av norsk idrett og samtidig jobbe for en lisensmodell der utenlandske spillselskaper ønskes velkommen til Norge.

– Jeg er tydelig på at jeg som ishockeypresident innfinner meg med de beslutningene som idrettens organer beslutter, sier Pettersen – som tror idretten vil oppleve et helt annet sponsormarked dersom monopolet vrakes.

les også Carlsen-klubb inngår millionavtale med spillselskap

Da enerettsmodellen ble satt under lupen på Stortinget forrige gang, i 2017, var Linda Hofstad Helleland kulturminister. I dag er hun leder for den programkomiteen som Vetle Wang Soleim skal forsøke å overbevise.

– Jeg mener at vi har veldig gode argumenter for hvorfor spillpolitikken bør endres. Og jeg har tro på at gode argumenter vinner frem i Høyre, sier han.

PS: I partiprogrammet til regjeringspartner Venstre heter det at partiet ønsker innføring av en prøveordning med lisens. Kulturminister Abid Raja omfavnet likevel den norske enerettsmodellen da han møtte VG etter at han tok over jobben etter Trine Skei Grande i vinter.

Publisert: 04.05.20 kl. 11:47 Oppdatert: 04.05.20 kl. 12:02

Fra andre aviser