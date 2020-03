BAK SKYENE ER HIMMELEN ALLTID BLÅ: Amund Vold er tilbake i kajakken etter kreftbehandling og benmargstransplantasjon. Nå gleder han seg over å være kreftfri. Her på Oslofjorden torsdag. Foto: Mattis Sandblad/VG

Landslagspadler Amund Vold: For noen måneder siden hadde coronaviruset vært livsfarlig for ham

OSLO KAJAKKLUBB (VG) Hadde landslagspadler Amund Vold (22) blitt smittet av coronaviruset for tre måneder siden, hadde du kanskje ikke lest dette intervjuet nå.

Nå nettopp

– For tre måneder siden var immunforsvaret mitt på null, så jeg tenker på dem som er der jeg var for tre måneder siden, sier Vold til VG og myser mot vårsolen i hovedstaden.

For et halvt år siden forberedte han og resten av Norges beste padlere seg til VM i ungarske Szeged. Men Vold følte seg slapp. Det viste seg fort at han hadde akutt lymfoblastisk leukemi.

Det ble cellegift, men den tok ikke knekken på absolutt all kreften. Dermed ble det benmargstransplantasjon. Den meldingen var tøff å svelge. Men oppturen kom da han matchet med storebror Lars Christian som benmargsdonor.

TØFFE TAK: Amund Vold hadde besøk av storebrødrene Lars Christian og Eivind (t.h.) etter at han fikk beskjed om at han måtte gjennom benmargstransplantasjon. Lars Christian ble donor. Foto: PRIVAT

22-åringen var nesten to uker på isolat. Et rom. Fire vegger og et bad. Nå tenker han på dem som opplever det samme, og må være isolert mye lenger enn ham på grunn av trusselen om coronasmitte.

les også VM-gullvinner Amund Vold sammenlignes med OL-vinnere

– Man må være på isolat til immunforsvaret er oppe og går, det tar noen måneder, og risikoen med helsepersonell som må gå ut og inn å hjelpe dem, sier Vold.

– Er du redd for å bli smittet nå?

– Jeg går på immundempende medisiner, så jeg er ikke 100 prosent. Men jeg er ikke veldig utsatt, så jeg er ikke veldig bekymret, svarer han, men for noen måneder siden hadde han vært urolig for viruset som har rystet hele verden, svarer han.

Sov 16 timer i døgnet

Dette er en gladhistorie som gir håp. 22-åringen har lært mye om livet det siste halve året. Han er kreftfri nå, men sjekkes ofte. Om fem år kan han forhåpentligvis kalle seg frisk.

Toppidrettsutøverne tenker alternativt når de trener om dagen:

Tiltakene helsedirektoratet har satt for å hindre spredning av coronaviruset: Dette er råd og regler satt for nordmenn i disse coronavirus-tider: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter Vis mer

Blodkreftkrigeren synes ikke synd på folk som er rammet av brakkesyke etter bare én uke, etter råd fra folkehelseinstituttet til Norges befolkning om å holde seg hjemme. For da de fleste nordmenn var samlet med familien og koste seg på julaften, lå Amund på isolat for benmargstransplantasjon.

– Det er ikke i julen man forventer at ting skal være på bunn. Jeg satt inne på isolatet og hadde det så ille som man kan ha det. Det var virkelig mørkt. Det er litt vanskelig å se tilbake på hvordan man hadde det. Jeg trøstet meg med at det kom til å bli bedre, men det ble mye verre før det ble bedre, sier Vold.

RØFF BEHANDLING: Amund Vold var gjennom cellegift og stråling for blodkreft. Han holdt motet oppe, selv om det var bekmørke dager. Foto: PRIVAT

Han sov rundt 16 timer i døgnet da han var på sitt svakeste, og legger lattermildt til at sånn sett gikk tiden ganske fort. Torsdag var han i kajakken på Oslofjorden. Han vil tilbake i verdenstoppen. Men etter vinteren med blodkreft er det ting som er større enn gullmedaljer. Han minner folk i coronakarantene og -isolasjon om at det er mange som kjemper en mye større kamp enn dem.

Info Amund Vold (22): * Fra Smestad i Oslo * Klubb: Oslo Kajakklubb * Verdensmester U23 i september 2018. * Tok Norges første verdenscupseier i padling på ti år (siden Eirik Verås Larsen), da han vant 5000 meter i mai i fjor. Noen dager etter vant han igjen. * Padler K1 og K2 sammen med broren Eivind Vold. * Målet var å kvalifisere seg til OL sammen med storebroren, men hovedkvalifiseringen seilte forbi da han var kreftsyk. Nå er det usikkert om det blir OL i Tokyo i sommer. Vis mer

– Livet mitt gikk på skinner. Alt gikk som det skulle. Jeg var frisk og rask, jeg har hatt gode venner og jeg har gjort det greit på skolen. Å gå gjennom vanskelige tider har gjort det enklere for meg å se at mange andre folk kan ha det veldig vanskelig. Det har gitt meg et større perspektiv, mer medfølelse, sier Vold.

TRENER FIRE DAGER I UKEN: Amund Vold håper å være tilbake i ålreit form i løpet av høsten. Her er han i kajakkhuset til Oslo kajakklubb. Foto: Mattis Sandblad/VG

Alt han så mens han var innlagt på sykehuset gjorde inntrykk.

– Jeg møtte folk på avdelingen som hadde verre diagnoser enn meg, hvor det ikke finnes effektiv kur. Det var veldig vanskelig å se det. Jeg ble takknemlig over at jeg ikke var i den situasjonen. Men de lar seg likevel ikke knekke. Det er mer imponerende enn OL-gull, sier 22-åringen.

Bare A på eksamen

VG møtte ham utenfor huset til Oslo kajakklubb torsdag. Håret har vokst ut igjen. Det er ikke så langt som i fjor sommer, men det er mye mer enn piggsveis. Vi hilste med et nikk og et smil, satte oss ned på hver vår krakk og holdt god avstand.

les også Landslagstrener Nossum handler med hansker: Gjør alt for å være med på fødselen

Han må le litt over at det var nå han skulle ut å møte folk igjen etter mye tid alene og sammen med familien på Smestad i Oslo. Energien hans var tilbake. Men da slo coronaviruset inn over verden, Norge og Oslo.

– Det er litt kjipt nå, alle har fått beskjed om å holde seg mest mulig hjemme. Jeg har allerede vært stort sett hjemme i tre måneder, sier Vold.

VÅR I LUFTEN: Amund Vold var ute og luftet seg selv og kajakken i Oslofjorden torsdag. Foto: Mattis Sandblad/VG

Og om man kjeder seg om dagen, så kan man hente litt ekstra inspirasjon fra kajakkpadleren. Mens han var syk intensiverte han studiene med fjernundervisning fra Universitetet i Ås. Han orket ikke tanken på at han ikke skulle få noe ut av dagene. Resultatet ble A på samtlige eksamener.

– Jeg er litt stolt av det. Det må være lov å si det, sier 22-åringen og smiler lurt.

les også NIF ber IOC om at OL i Tokyo ikke gjennomføres før pandemisituasjonen er under kontroll

Han trener fire dager i uken, og beskriver egen form som råtten. Men han merker at kroppen svarer fort. Om det blir NM til høsten, håper han å være til start der.

– Men jeg stiller bare om jeg vet jeg kan gjøre det bra, sier 22-åringen og smiler.

Publisert: 24.03.20 kl. 21:01

Fra andre aviser