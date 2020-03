Norway Cup er et at årets store breddearrangementer, og ekstremt viktig for arrangørklubbens økonomi. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Kommentar

Kjærlighet i coronaens tid

Ikke spør hva idrettslaget ditt kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for idrettslaget ditt.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

Mens den ene meldingen avløser den andre om hva som innstilles internasjonalt, er all idrettsaktivitet allerede parkert her til lands. Ingen vet når det kan kastes eller sparkes ball igjen, eller når landets største folkebevegelse kan få våkne fra dvalen.

Allerede kommer meldinger om hvordan arrangører av ymse art vil få en økonomisk krise i fleisen, direkte utløst av corona-situasjonen, med potensielt store konsekvenser.

Men det er ikke bare de store arrangementene eller de mest omtalte ligaene som vil komme til å slite. Også selve hverdagslimet i idretts-norge, de nesten 11.000 idrettslagene. vil naturligvis merke corona på kropp og krone.

Nå befinner hele Norge seg i en form for kollektiv dugnadsmodus, der solidaritet med de mest helseutsatte gruppene har utløst inngripende tiltak i hver enkelts liv.

Akkurat nå er det naturlig at tankevirksomheten spinner i akuttmodus, det handler om å orientere seg i et landskap som er ukjent for oss alle. Hvordan skal vi klare oss de neste timene, dagene og ukene?

les også Kaos i Bundesliga: – Dette er sprøtt

Men det kommer en tid der det mest prekære vil være mer under kontroll. En eller annen gang skal vi begynne å se for oss en form for hverdag igjen. Og da er det viktig at vi ikke har brukt opp alt som heter velvilje.

For idrettslagene som en gang skal ta opp igjen driften vil situasjonen være vanskelig, og da trengs det bidrag fra alle gode krefter for at tilbudet på lengre sikt blir minst mulig skadelidende av corona-problemene. Her er det grunn til å lytte til aksjonen som startet for kulturlivet, men som er like relevant i idretten – den som er døpt «#ingenrefusjon».

les også Premier League utsettes til 3. april

Med mindre du selv er i en helt prekær økonomisk situasjon, er 2020 året å være virkelig raus overfor lokale idrettskrefter. Føler du for eksempel tilhørighet til en fotballklubb på et visst nivå, men uten å være så innmari ofte på stadion: Kjøp sesongkort likevel, da! Hadde du påmelding til et eller annet som ikke lot seg gjennomføre; ikke bruk krefter på noen kamp om å få tilbake kronene.

Er du i en posisjon som – praktisk eller økonomisk – kan bidra til å få idrettslivet på beina igjen så fort helsesituasjonen tillater det, så er dette tidspunktet for å trå til ekstra for fellesskapet.

Under normale omstendigheter er det mulig for foreldre å irritere seg litt over de tilnærmet grenseløse kravene som kommer fra idrettslaget du har barn i. Ikke før er voksne summer innbetalt i treningsavgift og utstyr innkjøpt, så kommer krav om kakebaking, kaffekoking, dorullpushing eller gudene-vet-hva, på tidspunkter der det bare ventes at alt annet må vike.

les også NFF: Planlegger ikke for skjebnekampen mot Serbia

Noen følger attpåtil opp med å kreve billettpenger hver gang en mor eller en far skal se sine håpefulle spille barneball. Vanligvis hadde det vært på sin plass å ta en diskusjon om hvor mye det er rimelig å kreve av hver enkelt foresatt, ikke minst hva gjelder det underkommuniserte poenget om at folk er i ulike livssituasjoner.

Men nå er ingen verdens ting vanlig.

Og når idretten så til de grader kommer til å trenge hver og en av oss, bør det være alle mann til pumpene.

Det er tid for kjærlighet i coronaens tid – også på denne arenaen.

Publisert: 13.03.20 kl. 21:05 Oppdatert: 13.03.20 kl. 21:26

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser