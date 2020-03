AVGJØRES INNEN FIRE UKER: OL i Tokyo. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

IOC vil avgjøre OL-skjebnen innen fire uker - uaktuelt å avlyse

Den internasjonale olympiske komité har på et ekstraordinært styremøte bestemt seg for å begynne å vurdere scenarioer for OL, som kan inkludere utsettelse. En avlysning blir ikke vurdert.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver IOC i en pressemelding.

– IOC vil trappe opp scenario-planleggingen for Tokyo OL i 2020. Disse scenarioene handler om å endre planene for at lekene skal kunne gå som planlagt den 24 juli, og også for å endre startdatoen for OL, skriver de.

OL skal i utgangspunktet arrangeres mellom 24. juli og 9. august 2020. Grunnet coronaviruset kan de olympiske lekene nå flyttes, men IOC melder nå at avgjørelsen vil tas innen fire uker.

Ifølge BBC skal «nedgraderte» olympiske leker være et alternativ i tillegg til utsettelse. Det er ikke kjent hva det vil innebære.

– IOC vil, i samarbeid med organisasjonskomiteen og japanske myndigheter, starte detaljerte diskusjoner for å fullføre vår vurdering på den raske utviklingen av verdens helsesituasjon, og hvordan det vil påvirke lekene, inkludert muligheten for å utsette. Vi er sikre på at vi vil ha avsluttet disse diskusjonene innen de neste fire ukene, skriver IOC.

IOC skriver videre at en avlysning av lekene ikke vil løse noen problemer eller hjelpe noen. De sier derfor at det ikke er aktuelt å avlyse lekene.

Ifølge BBC skal mindre omfattende olympiske leker være et alternativ i tillegg til utsettelse.

– Menneskeliv går foran alt, inkludert de olympiske lekene. IOC vil være en del av løsningen. Derfor har vi sørget for at å sikre helsen til alle involvert er vårt viktigste prinsipp, skriver IOC-president Thomas Bach i et brev til utøverne.

– Jeg håper, og vi jobber alle for dette, at håpet til så mange utøvere fra alle fem kontinentene går i oppfyllelse. Nemlig at i enden av denne mørke tunellen vi går gjennom sammen, uten å vite hvor lang den er, så vil den olympiske flamme være lyset i enden av tunellen, skriver Bach.

OL og IOC-toppene har vært under massivt press de siste ukene, etter at de flere ganger har gjentatt at OL vil gå som planlagt. IOC-president, Thomas Bach sa i slutten av februar til Japan Times at de er fast bestemt på at lekene skal gå som planlagt. I forrige uke gjentok Japans president det samme budskapet.

Norske profiler som Johan Kaggestad og Gro Hammerseng-Edin har gjennom VG gitt klar beskjed om at NIF tydelig burde bedt IOC om å utsette lekene.

Onsdag gikk idrettspresident Berit Kjøll ut og uttrykte at Norges idrettsforbund/Norges Olympiske Komité fortsatt støtter IOCs ja til å fortsette OL-planen. To dager senere snudde de, og ba om at IOC ikke gjennomførte OL før pandemien var under kontroll. Også det brasilianske idrettsforbundet, og flere særforbund i USA, England og Canada har bedt om det samme.

Denne uken testet også en av OL-toppene i Japan, Kozo Tashima, positivt på coronaviruset.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 22.03.20 kl. 19:19 Oppdatert: 22.03.20 kl. 19:39

Les også

Mer om Coronaviruset IOC OL Tokyo

Fra andre aviser