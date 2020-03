«LURT» AV SVENSKENE: Therese Johaug, Ebba Andersson og Astrid Uhrenholdt Jacobsen under 30-kilometeren lørdag. Foto: Vidar Ruud, NTB SCANPIX

Emil Iversen slakter de norske damene etter skitabben: – Det går ikke an å skylde på andre

HOLMENKOLLEN (VG) Emil Iversen mener de norske damene må ta all skyld for skitabben på lørdagens tremil. – Det er litt skremmende å se at de ikke skjønner såpass, sier Iversen – sønnen til damelandslagets trener.

Iversen hadde en av sine største dager i langrennssporet søndag, da han ble nummer tre på femmila i selveste Holmenkollen. Dagen før var en av Norges dårligste på årevis. Etter en gedigen skitabbe ble Therese Johaug nummer to, mens nest beste norske løper ble Silje Theodorsen på 13. plass.

Etterpå sa de norske damene at de hadde fått beskjed fra smøreteamet om ikke å bytte ski underveis. Frida Karlsson og Ebba Andersson var blant de få som byttet ski.

– I dag var vi smartere, sa Frida Karlsson etter at hun tok igjen Johaug på nye ski.

Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sa etter rennet at de holdt seg til beskjeden fra smøreteamet.

– Vi fikk råd av smøreteamet om ikke å bytte ski. I etterpåklokskapens navn skulle vi byttet. Jeg fikk ikke beskjed om å bytte ski. Det burde jeg fått beskjed om, sa Johaug til VG, men hun poengterte at hun selv også har et ansvar.

– En lærepenge

Emil Iversen slakter fullstendig de norske langrennsdamene som ga smøreteamet en stor del av skylden.

– Det er ganske klart utøverens ansvar, det er det ingen tvil om. Man kan få et tips fra sidelinjen, men det er ene og alene utøverens ansvar selvfølgelig. Det går ikke an å skylde på noen andre. Det høres dumt ut. De fikk vel en liten lærepenge de norske jentene i går, sier Iversen til VG i pressesonen etter 3.-plassen.

28-åringen fra Meråker så tremila på TV, og trodde nesten ikke det han så da de norske damene ikke byttet ski, selv om det var åpenbart at gliden var dårlig.

– Det var litt skremmende å se faktisk at de ikke skjønner såpass. Men de fikk seg en lærepenge. Det var en dårlig vurdering både av løpere og kanskje fra smøreteamet, for du så det så godt på TV. Det skulle aldri vært noen tvil om at man må bytte. Det ble et veldig spennende skirenn, og det var artig for oss som så på, sier Iversen, sønnen til damelandslagstrener Ole Morten Iversen.

PÅ PALLEN: En sliten og lykkelig Emil Iversen har nettopp passert målstreken som nummer tre i Holmenkollen søndag. Eirik Sverdrup Augdal (startnummer 30) ble nummer fire, mens Simen Hegstad Krüger (t.v.) ble nummer to. Aleksandr Bolsjunov vant. Foto: Terje Bendiksby

Johaug ledet på det meste med litt over ett minutt. Men var sjanseløs da Karlsson byttet ski.

– De er ikke så selvstendige som de kanskje burde vært. Det er en liten lærepenge, de må passe på seg selv og ta ansvar for det, sier Iversen og legger til:

– Vi har et godt smøreteam, så vi hører ofte på dem. Det var litt rart for oss guttene å sitte og se på. Det var ingen tvil om at de burde byttet.

Han er selv fornøyd med eget skibytte på femmila. Han mener ingen av de norske damene kan skylde på smøreteamet, men han har større forståelse for at det var utfordrende for Johaug å ta skivalget, enn for de andre norske damene som ble sklidd fra i feltet.

NUMMER TO: Therese Johaug ledet tremila i Holmenkollen til noen få meter gjensto lørdag, da kom Frida Karlsson (bak i bildet) og feide forbi. Ebba Andersson ble nummer tre. Foto: Annika Byrde/NTB scanpix

– Når du ligger først så er det kanskje litt vanskelig å vurdere, for når du har såpass stor ledelse som Therese har, og vet du taper på å bytte ski, så er det verre, sier Iversen.

Litt enig med sønnen

Pappa Iversen var med å heie frem sønnen til en 3.-plass søndag, og gir avkommet toppkarakter for løpet. Han gir også sønnen litt rett i kritikken av damene lørdag.

– Vi fikk oss en lærepenge, det har Emil rett i, sier Ole Morten Iversen og legger til:

– Og guttene er nok mer selvstendig, og tar flere valg selv underveis. Men det tror jeg er en forskjell på jenter og gutter i de fleste idretter. Så jeg er enig med Emil i at de gutta er mer selvstendig.

TRENERDUO: Damelandslagstrener Ole Morten Iversen (t.v.) og herretrener på allroundlaget Eirik Myhr Nossum under Ski Tour 2020 i februar. Foto: Terje Pedersen/NTB SCANPIX

Han snakket med sønnen etter tremila, men vil gjerne forsvare ski-blemmen litt. Ole Morten Iversen mener det er litt mer komplisert enn sønnen gir uttrykk for.

– Hadde det skjedd litt tidligere, så vi hadde vurdert skibytte på runden før, så tror jeg vi hadde byttet. Jeg er ikke enig med Emil at det bare er utøvernes ansvar med ski, jeg tar på meg litt av skylden, sier pappa Iversen til VG.

Det var nesten ikke mulig å se smilet til allroundtrener for herrene Eirik Myhr Nossum etter at det ble to nordmenn på pallen i Holmenkollen, så tett var nemlig tåken.

Nossum mener utøverne ikke kan tåkelegge og skylde på smøreteamet ved valg om å bytte eller ikke bytte ski.

– Som alle utøverne vet, så er det deres ansvar å bytte ski eller ikke. Alt som går på feste og den biten der er utøvernes ansvar, sier Nossum.

Therese Johaug har vært verdens soleklart beste langrennsløper denne sesongen. Konfrontert med uttalelsene til Emil Iversen har hun denne kommentaren til VG:

– Som jeg sa til mediene i pressesonen etter løpet i går, så har jeg selv et ansvar og at vi jobber sammen som et team med støtteapparatet.

Sundby: - En ski holder sjelden tre mil

Martin Johnsrud Sundby har vært på pallen på femmila i Holmenkollen syv ganger, to av dem har han stått øverst. Søndag ble han nummer 12, ett minutt og åtte sekunder bak Aleksandr Bolsjunov som vant.

les også Sundbys nye plan: – Jeg har fått et realt ballespark

Sundby forteller at man bruker cirka 15 sekunder på selve skibyttet.

– En anbefaling ligger der ganske tydelig fra smøreteamet, men alle vet innerst inne at ski holder seg sjelden gjennom en 30-kilometer uansett, fordi man alltid har en topping på toppen som går av, det holder seg sjelden. Så må du kjenne, og basere vurderingen på det. Jeg vet ikke hva de kjente og ikke kjente i går. Men jeg ville kanskje tatt den på egen kappe at jeg ikke byttet ski, sier Sundby til VG.

Norge hadde ti blant de 13 beste på femmila søndag. Den store overraskelsen var Eirik Sverdrud Augdal som ble nummer fire.

