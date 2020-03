VANT TIL Å VINNE: Her feirer Emilie Hegh Arntzen (t.v.), Silje Katrine Waade og Heidi Løke NM-gullet i desember. Nå kan Vipers juble for sitt tredje strake seriegull. Foto: Terje Bendiksby

Tre på rad for Vipers – sikret seriegullet etter storseier

(Fredrikstad - Vipers Kristiansand 24–33) Vipers måtte vente en uke ekstra på å sikre seriegullet i håndball, men onsdag var det ingen tvil da Fredrikstad ble slått 33-24 på bortebane.

Vipers måtte utsette feiringen da laget forrige onsdag gikk på sitt første poengtap for sesongen med 25-36 hjemme mot Storhamar i en kamp der selv et seksmålstap ville betydd at seriegullet var i havn.

Sjokkresultatet betydde at Vipers trengte ett poeng til på de to siste kampene. Spenningen levde ikke så lenge i Fredrikstad, selv om hjemmelaget innledet kampen optimistisk og ledet 3-1. Tre Vipers-mål på rad, to ved Henny Reistad og ett ved Heidi Løke, sendte Vipers foran for godt.

Siden dro den suverene serielederen bare fra. Ved pause var ledelsen 15-10, og til slutt ble det nimålsseier. Lagets 20. seier på 21 seriekamper gjør at ingen kan ta fra Vipers seriegullet, som er klubbens tredje på rad etter at Larviks lange tittelrekke ble brutt.

Løke scoret sju mål og Reistad seks.

Storhamar fikk bakkekontakt etter sjokkseieren over Vipers da Molde kom på besøk onsdag, men serietoeren halte i land 27-26-seier med Ellen Marie Folkvords vinnermål. Gjestene ledet gjennom store deler av kampen, og siste gang fem minutter før slutt.

Byåsen og Tertnes kjemper om bronsen, og det skiller fortsatt to poeng i Byåsens favør etter at begge vant onsdag. Byåsen seiret 27-22 borte mot Sola, som i helgen sikret seg kvalifiseringsplass. Tertnes vant 37-29 over nedrykksklare Follo.

Molde er ute av medaljekampen etter sitt tap i Hamar.

Fana er klar for sluttspill etter sin 29-21-seier over Oppsal, som er fjerde sist og ligger an til tidlig ferie. (NTB)

